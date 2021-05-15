Сотні замків: покинуте "місто мільйонерів" у Туреччині дивує туристів

У Туреччині серед туристів, які люблять прогулятися по незвичайним покинутим локаціям, не втрачає популярності "діснеївське" місто.

Місто-привид Бурдж-аль-Бабас, на будівництво якого було витрачено близько 200 мільйонів доларів, складається з сотень замків, що нагадують Діснейленд. Але в них ніхто не живе, повідомляє The Insider Travel.

Сотні однакових будинків в "діснеївському" стилі

Поруч з невеликим містом Мудурну на північно-західному регіоні Туреччини знаходиться Бурдж-аль-Бабас, місто-привид, що складається з замків, подібних до того, які споруджують в Діснейлендах.

Будівництво елітного селища для заможних іноземних клієнтів почалося у 2014 році, проте коли економіка Туреччини впала, то масштабний проект був зупинений, пише The New York Times.

"Сьогодні 530 замків залишаються порожніми, і сюди часто навідуються туристи, щоб побачити моторошне місто-привид у реальному житті," - йдеться в публікації.

Фото: Жодна з вілл так і не була добудована (facebook.com/burjalbabastermal)

Тут було розпочато будівництво близько 500 будинків, але жодну віллу не встигли спорудити повністю.

Вони виглядають однаково: їх відрізняють сіро-блакитні шпилі й обробка в готичному стилі. Вілли пустують, а Бурдж аль-Бабас є символом важкого економічного становища країни, пише видання Yes Theory.

Фото: Проект об'єднав кілька абсолютно різних архітектурних стилів (instagram.com/maceraharitasicom)

Для створення своєрідного стилю, автори проекту взяли за основу особливості знакових будівель Стамбула - "італійську" Глатську і середньовічну Дівочу вежі, а також британську й американську архітектуру.

В результаті побудували ряди дивних замків з башточками з сірими дахами, круглими балконами та балюстрадами, що простягаються більш ніж на мільйон квадратних метрів. Центральний торговий центр нагадує американський Капітолій, а навколо знаходяться озера і сади.

Відео: Покинуте місто в Туреччині (youtube.com/DW News)

Комплекс розташований між гарячими джерелами регіону. Очікувалося, що в кожному міні-замку будуть підлоги з підігрівом і джакузі.

Як з'явилося місто-привид

У 2014 році підприємці-будівельники брати Ерделен почали будівництво елітного селища для іноземних покупців вартістю 200 мільйонів доларів.

Спочатку покупці могли придбати будинки за ціною від 400 000 до 500 000 доларів за кожен - за даними New York Times, район був розрахований "на заможну близькосхідну клієнтуру".

Фото: Будинки можна було придбати по 400-500 тисяч доларів (facebook.com/burjalbabastermal1)

З більш ніж 732 запланованих вілл близько 350 були продані арабським інвесторам. Але, за даними видання, багато продажів не відбулися.

Архітектор проекту повідомив NYT, що на покупців, ймовірно, вплинуло зниження цін на нафту. Також негативу додало падіння турецької економіки й політичні потрясіння, які відбувалися в той період.

Фото: Проект припинив роботу, і тепер локація приваблює любителів покинутих міст (wikipedia org)

У 2019 році через те, що велика кількість клієнтів відмовилися здійснювати покупку, розробники відмовилися від проекту й оголосили про банкрутство.

За даними Yes Theory, станом на сьогодні тут залишилося близько 530 частково побудованих вілл. Покинуте місто-привид приваблює цікавих відвідувачів, які прагнуть досліджувати подібні незвичайні місця, адже Бурдж-аль-Бабас став одним з найбільших міст-привидів у світі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Туреччині набирає популярність незвичайна локація, яку називають альтернативою Каппадокії.

Також повідомлялося, що стародавні міста Туреччини з багатою історією приваблюють все більше туристів.