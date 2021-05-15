Сотни замков: заброшенный "город миллионеров" в Турции удивляет туристов

В Турции среди туристов, которые любят прогуляться по необычным заброшенным локациям, не теряет популярности "диснеевский" город.

Город-призрак Бурдж-аль-Бабас, на строительство которого было потрачено около 200 миллионов долларов, состоит из сотен замков, напоминающих Диснейленд. Но в них никто не живет, сообщает The Insider Travel.

Сотни одинаковых домов в "диснеевском" стиле

Рядом с небольшим городом Мудурну в северо-западном регионе Турции находится Бурдж-аль-Бабас, город-призрак, состоящий из замков, подобных тому, которые сооружают в Диснейлендах.

Строительство элитного поселка для состоятельных иностранных клиентов началось в 2014 году, но когда экономика Турции упала, то масштабный проект был остановлен, пишет The New York Times.

"Сегодня 530 замков остаются пустыми, и сюда часто наведываются туристы, чтобы увидеть жуткий город-призрак в реальной жизни," - идет речь в публикации.

Фото: Ни одна из вилл так и не была достроена (facebook.com/burjalbabastermal)

Здесь начато строительство около 500 домов, но ни одну виллу не успели соорудить полностью.

Они выглядят одинаково: их отличают серо-голубые шпили и отделка в готическом стиле. Виллы пустуют, а Бурдж аль-Бабас является символом тяжелого экономического положения страны, пишет издание Yes Theory.

Фото: Проект объединил несколько совершенно разных архитектурных стилей (instagram.com/maceraharitasicom)

Для создания своеобразного стиля, авторы проекта взяли за основу особенности знаковых зданий Стамбула - "итальянскую" Галатскую и средневековую Девичью башни, а также британскую и американскую архитектуру.

В результате построили ряды странных замков с башенками с серыми крышами, круглыми балконами и балюстрадами, простирающиеся более чем на миллион квадратных метров. Центральный торговый центр напоминает Американский Капитолий, а вокруг находятся озера и сады.

Видео: Заброшенній город в Турции (youtube.com/DW News)

Комплекс расположен между горячими источниками региона. Ожидалось, что в каждом мини-замке будут полы с подогревом и джакузи.

Как появился город-призрак

В 2014 году предприниматели-строители братья Ерделен начали строительство элитного поселка для иностранных покупателей стоимостью 200 миллионов долларов.

Первоначально покупатели могли приобрести дома по цене от 400 000 до 500 000 долларов за каждый - по данным New York Times, район был рассчитан "на состоятельную ближневосточную клиентуру".

Фото: Дома можно было приобрести по 400-500 тысяч долларов (facebook.com/burjalbabastermal1)

Из более чем 732 запланированных вилл около 350 были проданы арабским инвесторам. Но, по данным издания, многие продажи не состоялись.

Архитектор проекта сообщил NYT, что на покупателей, вероятно, повлияло снижение цен на нефть. Также негатива добавило падение турецкой экономики и политические потрясения, которые происходили в тот период.

Фото: Проект прекратил работу, и теперь локация привлекает любителей заброшенных городов (wikipedia org)

В 2019 году из-за того, что большое количество клиентов отказались совершать покупку, разработчики отказались от проекта и объявили о банкротстве.

По данным Yes Theory, по состоянию на сегодня здесь осталось около 530 частично построенных вилл. Заброшенный город-призрак привлекает любопытных посетителей, стремящихся исследовать подобные необычные места, ведь Бурдж-аль-Бабас стал одним из крупнейших городов-призраков в мире.

Напомним, ранее мы писали, что в Турции набирает популярность необычная локация, которую называют альтернативой Каппадокии.

Также сообщалось, что древние города Турции с богатой историей привлекают все больше туристов.