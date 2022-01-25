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70 мегаполісів світу. Названо найуспішніші великі міста для життя

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Вівторок 25 січня 2022 10:15
70 мегаполісів світу. Названо найуспішніші великі міста для життя Фото: рейтинг Cities of Choice (unsplash.com/waelhneini)
Автор: Євгенія Тугушева

Експерти склали рейтинг на основі аналізу успіху міст у підтримці та підвищенні рівня щастя населення

Консалтингова компанія Boston Consulting Group (BCG) склала рейтинг Cities of Choice ("Міста вибору"), повідомляє Khaleejtimes.com.

Загалом у список увійшли 70 мегаполісів світу. Лідером став Нью-Йорк. Дубай посів друге місце у глобальному рейтингу Cities of Choice ("Міста вибору"), складеному консалтинговою компанією Boston Consulting Group (BCG).

Експерти склали рейтинг на основі аналізу успіху міст у підтримці та підвищенні рівня щастя населення, продемонструвавши їх відповідні рейтинги у порівнянні з глобальними аналогами за ключовими параметрами. Рейтинг Дубая визначається на основі показників якості життя, економічних можливостей, соціального капіталу, швидкості змін та стосунків із владою. Загальний бал Дубая складає 55 зі 100.

"Успіх будь-якого міста визначається добробут його жителів. Зосередивши увагу на задоволеності жителів, міста можуть відповідати їхнім очікуванням, що змінюються, залучати кадри для підвищення економічної конкурентоспроможності, реалізовувати мегапроєкти й узгоджувати різноманітні інтереси кількох груп", — пояснив Крістофер Деніел, директор Близький Схід.

70 мегаполісів світу. Названо найуспішніші великі міста для життя

Фото: Дубай відзначився високими показниками якості життя (unsplash.com/darcey-beau)

Дубай також став лідером за двома ключовими параметрами – рівень життя та можливості для професійної реалізації та посів третє місце серед мегаполісів за показником відносин із владою, поступившись у рейтингу Сінгапуру та Торонто.

Крім цього, в рейтингу Дубай також відзначився високими показниками якості життя, економічними можливостями та накопиченим соціальним капіталом, швидкістю змін.

У компанії наголосили, що ініціативи Дубая, спрямовані на боротьбу з пандемією, дозволили не лише покращити якість життя, а й відновити діловий клімат.

Нагадаємо, раніше ми писали, що названо найпопулярніше місто у світі для подорожей у 2022 році.

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