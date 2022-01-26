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Фонтани та собори. Мандрівники назвали найпопулярніші локації, які "приносять удачу"

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Середа 26 січня 2022 17:35
Фонтани та собори. Мандрівники назвали найпопулярніші локації, які "приносять удачу" Фото: Фонтан Треві у Римі (wikimedia.org)
Автор: Євгенія Тугушева

Найпопулярнішим серед туристів, які чекають везіння, виявився знаменитий фонтан Треві у Римі

Експерти порталу PsychicWorld.com вирішили з'ясувати, які напрями у всьому світі, які, як вважається, "приносять удачу" для втілення вашої мрії, є найпопулярнішими для відвідування у 2022 році. Про це повідомляє Traveldailynews.com.

Рейтинг був створений на основі трьох категорій, включаючи середньомісячну глобальну кількість пошукових запитів, кількість хештегів у Instagram та кількість відгуків на TripAdvisor.

Шляхом об'єднання цих даних середній бал популярності з 10 було встановлено кожного з 30 проаналізованих місць, що дозволило виявити 10 найпопулярніших напрямів.

В результаті знаменитий Фонтан Треві в Римі, є найпопулярнішим місцем для відвідування цього року з показником популярності 9,5 з 10, що на 90% вище, ніж у середньому 5 з 10. Найвищий рейтинг за кількістю відгуків TripAdvisor (102194) і другий за кількістю хештегів в Instagram (572969).

Ті, хто шукає удачу, повинні стати спиною до фонтану і кинути монету через ліве плече, щоб гарантувати удачу, і зворотну подорож до Риму в майбутньому.

Фонтани та собори. Мандрівники назвали найпопулярніші локації, які &quot;приносять удачу&quot;

Фото: Рейтинг найпопулярніших локацій, які "приносять удачу" (traveldailynews.com)

Друге місце за популярністю посів Собор Святої Софії у Стамбулі. З рейтингом популярності 9,3 із 10 і другим за величиною середньомісячним обсягом пошуку (293 000). У соборі є отвір у колоні, який, як вважають, якщо відвідувач торкнеться великим пальцем під кутом 360 градусів, здійсниться будь-яке бажання.

Третє місце займає гребля Гувера в штаті Невада, з показником популярності 9,2 із 10, який може похвалитися найвищим середнім щомісячним обсягом пошуку у світі, що становить 305 000 пошукових запитів.

Гребля Гувера є масивною гідротехнічною спорудою, зведеною в глибокому Чорному каньйоні річки Колорадо. Вона знаходиться на межі двох американських штатів — Аризона і Невада, в 10 км від Невади у місті Боулдер-Сіті, в 50 км від Лас-Вегаса. У вході до греблі з боку Невади розташовано дві скульптури "Крилаті фігури Республіки", створені за проєктом скульптора Оскара Хансена.

Слідом за найпопулярнішими місцями слідують Карлів міст (9), замок Бларні (7,5) і Фусімі Інарітайся (7,1), що відповідно займають четверте, п'яте і шосте місця.

Список найпопулярніших місць для відвідування у 2022 році

  1. Фонтан Треві у Римі, Італія;
  2. Собор Святої Софії у Стамбулі, Туреччина;
  3. Гребля Гувера в Чорному каньйоні, штат Невада, США;
  4. Карлів міст у Празі, Чехія;
  5. Замок Бларні в селі Бларні, Корк, Ірландія.

Фонтани та собори. Мандрівники назвали найпопулярніші локації, які &quot;приносять удачу&quot;

Фото: Фонтан Треві у Римі (unsplash.com/michele-bitetto)

Фонтан Треві (італ. Fontana di Trevi) — найбільший фонтан розташований у центральній частині Риму, біля фасаду палаццо Полі (Palazzo Poli). Разом із фасадом будівлі має висоту 25,9 м та ширину 49,8 м. Побудований у 1732-1762 роках за проєкт архітектора Ніколо Сальві.

Архітектурно-скульптурна композиція пізнього римського бароко з елементами неокласицизму.

Назва походить від латинського "trivium" (перетин трьох доріг). Фонтан є однією з найпопулярніших туристичних локацій Італії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що названо найпопулярніше місто у світі для подорожей у 2022 році.

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