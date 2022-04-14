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"Солідарні з вашим народом". Іспанське місто на тиждень перейменували в Україну

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Четвер 14 квітня 2022 13:31
"Солідарні з вашим народом". Іспанське місто на тиждень перейменували в Україну Фото: Місто Фуентес-де-Андалусія, Іспанія (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Також в Фуентес-де-Андалусія вулиці змінять назви на Київ, Маріуполь, Харків

Іспанське місто Фуентес-де-Андалусія на тиждень "стає" Україною. Про таку ініціативу для підтримки українців під час війни оголосила місцева влада.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на місцеве видання antena3.com.

"Севільське містечко Фуентес-де-Андалусія ставить себе на місце України та змінює назви своїх головних і другорядних вулиць у дні Страсного тижня. Населений пункт з населенням 7200 осіб буде перейменований в Україну, а також буде змінено назву деяких його вулиць на назви й райони українських міст", — повідомляється на сайті.

Мета акції - підвищити суспільну обізнаність про війну і "продемонструвати велику солідарність з народом України у зв'язку з наслідками війни, яку розпочала Росія 24 лютого 2022 року".

Вулиці міста отримали назви Київ, Харків, Херсон та Одеса

Як повідомив мер муніципалітету Франсіско Мартінес, це акція солідарності у світлі ситуації, в якій опинилися українці через російське вторгнення.

На різних вулицях міста встановлені таблички з назвами таких міст, як Київ, Маріуполь, Харків, Херсон або Одеса.

Також під час цієї акції жителі Фуентес-де-Андалусія можуть в інтерактивному режимі зустрітися з кореспондентами різних ЗМІ, що працюють в Україні. Інформаційна кампанія також включала "інтерактивний випуск новин", який дозволяв безпосередньо пов'язувати місто з представниками міжнародних ЗМІ.

Школярі дізнаються з перших вуст від очевидців про те, що відбувається в Україні. Пізніше кампанія продовжилася роздачею і розсилку у квартири листівок, де розповідається про різні способи допомоги українському народу.

Нагадаємо, ми писали, що українці продовжують прибирати парки й громадські простори в Польщі.

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