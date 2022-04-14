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"Солидарны с вашим народом". Испанский город на неделю переименовали в Украину

Новина українською →
Четверг 14 апреля 2022 13:31
"Солидарны с вашим народом". Испанский город на неделю переименовали в Украину Фото: Улицы города Фуэнтес-де-Андалусия, Испания (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Также в Фуэнтес-де-Андалусия улицы сменят названия на Киев, Мариуполь, Харьков

Испанский город Фуэнтес-де-Андалусия на неделю "становится" Украиной. О такой инициативе для поддержки украинцев во время войны объявили местные власти.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на местное издание antena3.com.

"Севильский городок Фуэнтес-де-Андалусия ставит себя на место Украины и меняет названия своих главных и второстепенных улиц в дни Страстной недели. Населенный пункт с населением 7200 человек будет переименован в Украину, а также будет изменено название некоторых его улиц на названия и районы украинских городов", — сообщается на сайте.

Цель акции — повысить общественную осведомленность о войне и "продемонстрировать большую солидарность с народом Украины в связи с последствиями войны, которую начала Россия 24 февраля 2022 года".

Улицы города получили названия Киев, Харьков, Херсон и Одесса

Как сообщил мэр муниципалитета Франсиско Мартинес, это акция солидарности в свете ситуации, в которой оказались украинцы из-за российского вторжения.

На разных улицах города установлены таблички с названиями таких городов, как Киев, Мариуполь, Харьков, Херсон или Одесса.

Также во время этой акции жители Фуэнтес-де-Андалусия могут в интерактивном режиме встретиться с корреспондентами различных СМИ, работающих в Украине. Информационная кампания также включала "интерактивный выпуск новостей", который позволял напрямую связывать город с представителями международных СМИ.

Школьники узнают из первых уст от очевидцев о том, что происходит в Украине. Позже кампания продолжилась раздачей и рассылку в квартиры листовок, где рассказывается о различных способах помощи украинскому народу.

Напомним, мы писали, что украинцы продолжают убирать парки и общественный пространства в Польше.

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