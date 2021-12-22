Від України до Іспанії: названі найвразливіші пам'ятки світу

Загальноєвропейська федерація неурядових організацій у сфері культурної спадщини Europa Nostra спільно з Інститутом Європейського інвестиційного банку склали рейтинг найуразливіших пам'яток світу, які зараз перебувають під загрозою зникнення. Про це повідомляється на офіційному сайті Europa Nostra.

Очолив список міст Зогу в Албанії. Також до списку увійшли важливі культурні об'єкти, розташовані в Україні – скульптурна композиція Бучацької ратуші та Палац князів Сангушка в Ізяславі (Хмельницька область).

Крім цього, під загрозою знаходяться місто Штольберг у західній частині Німеччини, місто-садок 20 століття у Франції; один із найстаріших спа-курортів розташованого на південному заході Румунії; промислового центру у столиці Швеції та пам'ятники архітектури, релігійного, військового та художнього значення в Албанії, Нідерландах та Іспанії.

12 найуразливіших пам'яток світу

1. Міст Зогу (Албанія)

2. Палац Сангушка (Україна)

3. Монастир Реколе у ​​місті Нівель (Бельгія)

4. Місто-сад Батт-Руж (Франція)

5. Історичний центр міста Штольберг (Німеччина)

6. Термальні "Бані Нептуна" (Румунія)

7. Палац Орлеан-Бурбон (Іспанія)

8. Середньовічна селище Доель (Бельгія),

9. Промислова зона Левхольмен у Стокгольмі (Швеція)

10. Фортеця Кревкер (Нідерланди)

11. Скульптурні композиції Бучацької ратуші (Україна)

12. Синагога Хіхара (Іспанія).

"Ці місця, що знаходяться під загрозою зникнення, є нагадуванням про те, що наша спільна спадщина крихка. Публікуючи цей список, Europa Nostra висловлює свою солідарність та підтримку місцевим спільнотам та організаціям громадянського суспільства по всій Європі, які прагнуть зберегти ці сайти. Вони можуть розраховувати на нас, щоб підняти наш голос і виступити на захист цих 12 об'єктів спадщини, які перебувають під загрозою. Europa Nostra, професор Герман Парцингер.

Фото: Палац Орлеан-Бурбон в Іспанії (wikimedia.org)

Сім із них зможуть отримати фінансування на відновлення. Список фіналістів визначить журі навесні 2022 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що скульптурні композиції знаменитого скульптора 18 століття Іоанна Георга Пінзеля на міській ратуші в Бучачі увійшли до списку 12 об'єктів культурної спадщини Європи.