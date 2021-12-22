От Украины до Испании: названы самые уязвимые достопримечательности мира

Общеевропейская федерация неправительственных организаций в сфере культурного наследия Europa Nostra совместно с Институтом Европейского инвестиционного банка составили рейтинг самых уязвимых достопримечательностей мира, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения. Об этом сообщается на официальном сайте Europa Nostra.

Возглавил список мост Зогу в Албании. Также в список вошли важные культурные объекты, расположенные в Украине - скульптурная композиция Бучачской ратуши и Дворец князей Сангушко в Изяславе (Хмельницкая область).

Кроме этого, под угрозой находятся город Штольберг в западной части Германии, город-сад 20 века во Франции, один из старейших спа-курортов расположенного на юго-западе Румынии, промышленного центра в столице Швеции и памятники архитектуры, религиозного, военного и художественного значения в Албании, Нидерландах и Испании.

12 самых уязвимых достопримечательностей мира

Мост Зогу (Албания) Дворец Сангушко (Украина) Монастырь Реколе в городе Нивель (Бельгия) Город-сад Батт-Руж (Франция) Исторический центр города Штольберг (Германия) Термальные "Бани Нептуна" (Румыния) Дворец Орлеан-Бурбон (Испания) Средневековая деревня Доэль (Бельгия), Промышленная зона Левхольмен в Стокгольме (Швеция) Крепость Кревкер (Нидерланды) Скульптурные композиции Бучачской ратуши (Украина) Синагога Хихара (Испания).

"Эти места, находящиеся под угрозой исчезновения, являются напоминанием о том, что наше общее наследие хрупко. Публикуя этот список, Europa Nostra выражает свою солидарность и поддержку местным сообществам и организациям гражданского общества по всей Европе, которые стремятся сохранить эти места. Они могут рассчитывать на нас, чтобы поднять наш голос и выступить в защиту этих 12 объектов наследия, находящихся под угрозой", — заявил Исполнительный президент Europa Nostra, профессор Герман Парцингер.

Фото: Дворец Орлеан-Бурбон в Испании (wikimedia.org)

Семь из них смогут получить финансирование на восстановление. Список финалистов определит жюри весной 2022 года.

Напомним, ранее мы писали, скульптурные композиции знаменитого скульптора 18 века Иоанна Георга Пинзеля на городской ратуше в Бучаче вошли в список 12 объектов культурного наследия Европы.