Де знімали “Перевізник” та “Легенду про піаніста“: прогулянка по найцікавіших кінолокаціях Одеси

Реалії сучасних мандрівників через карантин суттєво змінилися. Для багатьох настав час подорожувати онлайн. Закриті кордони не змогли приглушити цікавість до нових, ще невідомих місць. Навіть навпаки: вони відкривають нам нові маршрути тут, в Україні.

В Одесі і маршрути будуть незвичайними - кінематографічними. Адже місто саме нагадує великий знімальний майданчик. Здається, що столиця українського кіно була створена для того, щоб приймати зйомки: сотні сценаріїв, сліди всесвітньовідомих режисерів, вигуки “Action“ біля моря, історії, що гуляють вуличками з унікальною архітектурою.

В кінці ХІХ століття Одесу обирали ще й тому, що тут - 300 сонячних днів на рік. Справа в тому, що перші знімальні павільйони були скляними, щоб можна було більше відзняти при денному світлі. А радянські режисери, такі як Ельдар Рязанов та Леонід Гайдай, просто любили тікати з холодної осінньої Москви та Санкт-Петербургу в теплу, завжди привітну Одесу.

Сьогодні Одеса так само вражає сучасних кінематографістів. Кожна вулиця, павільйон, споруда та сходинка має безліч історій. Ми підготували для вас історії трьох місцевих кінолокацій.

“Перевізник-3“: Молдаванка, історичний центр Одеси

Мало хто знає, що майже половину фільму знімали на одеських вулицях. Пам’ятаєте актора Джейсона Стейтема у головній ролі “Перевізника“?

У третій частині він вирушає в Одесу, щоб врятувати доньку відомого урядовця (міністра охорони навколишнього середовища України), якого шантажують, аби він підписав офіційний дозвіл на утилізацію отруйних відходів на території країни. Зловмисники викрадають його доньку, а головний герой визволяє її та привозить до Одеси.

Фото: В кадри потрапила знаменита Молдаванка (MoreFilm.Fun)

Зйомки відбувалися в травні 2008 року. В Одесу приїхала знімальна група Люка Бессона (близько 40 осіб) на чолі з режисером Олів’є Мегатоном.

Команда зупинилася в готелі “Чорне море“ й протягом тижня фільмувала на 28 локаціях міста.

Фото: Відомий за різними фільмами район Одеси (od.vgorode.ua)

Сцену з переслідуванням Стейтема (на естакаді порту) також знімали у Одесі. Секрет цих кадрів в тому, що сам Стейтем Одесу так і не відвідав. Глядач не здогадується, що це монтаж динамічних кадрів одеських вулиць, спини дублера та обличчя головного героя.

За сюжетом, Одеса "зіграла" роль як себе, так і роль Будапешту - столиці Угорщини. На великому кіновиробництві вирішили, що краще відзняти всі сцени саме в Одесі. Кадри про Будапешт — це "серце" відомої Молдаванки, історичної частини Одеси.

“Легенди про піаніста“: радянський корабель “Лісозаводськ"

Всесвітньовідомий італійський режисер Джузеппе Торнаторе створював “Легенду про піаніста“ саме в Одесі в 1998 році. Сюжет картини розповідає історію талановитого піаніста, якого ще дитиною знайшли на пасажирському лайнері “Віргініан“.

Віртуозного музиканта у кінострічці зіграв актор Тім Рот (також відомий глядачам завдяки серіалу “Lie to Me“).

Фото: Для зйомок було задіяно корабель “Лісозаводськ“ (MoreFilm.Fun)

Для зйомок фільму використали радянський корабель “Лісозаводськ“. На ньому розгортається вся історія головного героя, який народився на пароплаві та все життя провів там, жодного разу не покинувши його. Радянський корабель виглядає дуже потужним та великим в кадрі, як справжній трансатлантичний лайнер.

Зараз це одна з найцікавіших локацій у інтерактивному кіномаршруті Одесою MoreFilm.Fun. Наразі “Лісозаводськ“ не на ходу, але стоїть у порту на причалі, залишаючись навчально-тренувальною базою для підготовки моряків та воєнних.

Фото: Суховантаж "Лісозаводськ" було спущено на воду у 1960 році (ukrmilitary.com)

Цікавий факт. Джузеппе Торнаторе вирішив знімати в Одесі не просто так. Як з’ясувалося, він щиро надихався роботою Сергія Ейзенштейна, фільмом “Броненосець “Потьомкін”, що визнали одним з найкращих фільмів усіх часів. Тепер не дивно, що перші секунди кінофільму знімалися саме на Потьомкінських сходах. Вони і об’єднали кіномаршрути минулого й сьогодення в єдину історію.

Головний герой драми й улюблений актор Квентіна Тарантіно Тім Рот, як і знімальна група культового фільму “Броненосець “Потьомкін”, оселився в готелі “Лондонський“ на Приморському бульварі, що в декількох кроках від кінолокації. В той час інтернету у широкому вжитку не було. Тож Торнаторе щодня мав спускатися на перший поверх готелю, у кабінет керуючого готелем. По факсу він отримував доповнення до сценарію та вносив правки.

“Принцип насолоди”: кадри одеських вулиць і пляж Чорного моря

Сучасний серіал “Принцип насолоди“ - це детектив, знятий у Празі, Варшаві та Одесі. У кадрі легко можна впізнати найрізноманітніші одеські пам’ятки: Оперний, Приморський бульвар, Морський вокзал, Аркадія.

У цій кіноісторії не останню роль грає готель “Лондонський“. Обов’язково зазирніть у внутрішній двір, що нагадує французькі та італійські подвір’я. Він має назву “Lе Patio“.

Це зразок архітектури класицизму початку ХІХ століття. Але милуватися довго не вийде, адже за сюжетом раптом у подвір’я в’їжджає кортеж поліцейських та детективів. Причина одна - у ресторані знайдено жіночу руку. Треба скоріше знайти вбивцю.

Фото: У кадрі можна впізнати одеські пам’ятки: Оперний, Приморський бульвар, Морський вокзал, Аркадію (igotoworld.com)

Режисер Даріуш Яблонськи майже в кожному з 10 епізодів демонструє кадри одеських вулиць і пляж "перлини" Чорного моря.

Зйомки відбувалися восени, але актори в купальних костюмах завзято грають роль засмаглих від сонця та літньої спеки персонажів. Для цього в них були навіть спеціальні килимки з підігрівом, що замінили їм сезонні брюки.

Фото: Готель “Лондонський“ - одна з локацій зйомок (MoreFilm.Fun)

Копродукція трьох країн (України, Польщі та Чехії) демонструє нам Одесу, що в якийсь момент перетворюється на головного героя, перестаючи бути звичайною декорацією, наповнюючи стрічку новою реальністю.

До речі, на столицю кіноіндустрії, Одесу, можна подивитись і в сучасному форматі, забувши про валізи та квитки на потяг. Ніколи раніше онлайн-туризм не був таким популярним, як сьогодні, рятуючи життя та здоров’я. Достатньо відкрити ноутбук та скористатися сервісом, таким як MoreFilm.Fun, безкоштовним віртуальним гідом. Це перший інтерактивний кіномаршрут Одесою, з яким можна ознайомитися на сайті, замовити персональну екскурсію або запустити гіда в Telegram.

Проект MoreFilm.Fun реалізується в межах партнерської програми “Культура.Туризм. Регіони“ Українського культурного фонду, Програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України“ (КЕУ) та Офісу розвитку малого та середнього підприємництва (SME.DO) при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

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