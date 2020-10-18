Где снимали “Перевозчик” и “Легенду о пианисте“: прогулка по самым интересным кинолокациям Одессы

Реалии современных путешественников из-за карантина существенно изменились. Для многих настало время путешествовать онлайн. Закрытые границы не смогли снизить интерес к новым, еще неизвестным местам. Даже наоборот: они открывают нам новые маршруты здесь, в Украине.

В Одессе и маршруты будут необычными - кинематографическими. Ведь город сам напоминает большую съемочную площадку. Кажется, что столица украинского кино была создана для того, чтобы принимать съемки: сотни сценариев, следы всемирно известных режиссеров, возгласы “Action“ у моря, истории, гуляющие по улочкам с уникальной архитектурой.

В конце XIX века Одессу выбирали еще и потому, что здесь - 300 солнечных дней в году. Дело в том, что первые съемочные павильоны были стеклянными, чтобы можно было отснять при дневном свете. А советские режиссеры, такие как Эльдар Рязанов и Леонид Гайдай, просто любили убегать из холодной осенней Москвы и Санкт-Петербурга в теплую, всегда приветливую Одессу.

Сегодня Одесса все так же поражает современных кинематографистов. Каждая улица, павильон, сооружение и ступенька имеет множество историй. Мы подготовили для вас истории трех местных кинолокаций.

“Перевозчик-3“: Молдаванка, исторический центр Одессы

Мало кто знает, что почти половину фильма снимали на одесских улицах. Помните актера Джейсона Стейтема в главной роли “Перевозчика“?

В третьей части он отправляется в Одессу, чтобы спасти дочь известного чиновника (министра охраны окружающей среды Украины), которого шантажируют, чтобы он подписал официальное разрешение на утилизацию ядовитых отходов на территории страны. Злоумышленники похищают его дочь, а главный герой спасает ее и привозит в Одессу.

Фото: В кадры попала знаменитая Молдаванка (MoreFilm.Fun)

Съемки проходили в мае 2008 года. В Одессу приехала съемочная группа Люка Бессона (около 40 человек) во главе с режиссером Оливье Мегатоном.

Команда остановилась в отеле “Черное море“ и в течение недели снимала в 28 локациях города.

Фото: Известный по разным фильмам район Одессы (od.vgorode.ua)

Сцену с преследованием Стейтема (на эстакаде порта) также снимали в Одессе. Секрет этих кадров в том, что сам Стэтхем Одессу так и не посетил. Зритель не догадывается, что это монтаж динамичных кадров одесских улиц, спины дублера и лица главного героя.

По сюжету, Одесса роль "сыграла" как себя, так и роль Будапешта - столицы Венгрии. На большом кинопроизводстве решили, что лучше отснять все сцены именно в Одессе. Кадры про Будапешт — это "сердце" известной Молдаванки, исторической части Одессы.

“Легенды о пианисте“: советский корабль “Лесозаводск"

Всемирно известный итальянский режиссер Джузеппе Торнаторе создавал “Легенду о пианисте“ именно в Одессе в 1998 году. Сюжет картины рассказывает историю талантливого пианиста, которого еще младенцем нашли на пассажирском лайнере “Виргиниан“.

Виртуозного музыканта в киноленте сыграл актер Тим Рот (также известен зрителям благодаря сериалу “Lie to Me“).

Фото: Для съемок было задействовали корабль “Лесозаводск“ (MoreFilm.Fun)

Для съемок фильма использовали советский корабль “Лесозаводск“. На нем разворачивается вся история главного героя, который родился на пароходе и всю жизнь провел там, ни разу не покинув его. Советский корабль выглядит очень мощным и большим в кадре, как настоящий трансатлантический лайнер.

Сейчас это одна из самых интересных локаций в интерактивном киномаршруте по Одессе MoreFilm.Fun. Сейчас “Лесозаводск“ не на ходу, но стоит в порту на причале, оставаясь учебно-тренировочной базой для подготовки моряков и военных.

Фото: Сухогруз "Лесозаводск" был спущен на воду в 1960 году (ukrmilitary.com)

Интересный факт. Джузеппе Торнаторе решил снимать в Одессе не просто так. Как выяснилось, он искренне вдохновлялся работой Сергея Эйзенштейна, фильмом “Броненосец “Потемкин”, который признали одним из лучших фильмов всех времен. Теперь не удивительно, что первые секунды кинофильма снимались именно на Потемкинской лестнице. Они и объединили киномаршруты прошлого и настоящего в единую историю.

Главный герой драмы и любимый актер Квентина Тарантино Тим Рот, как и съемочная группа культового фильма “Броненосец “Потемкин”, поселился в гостинице “Лондонская“ на Приморском бульваре, в нескольких шагах от кинолокации. В то время интернета в широком использовании не было. Поэтому Торнаторе ежедневно должен был спускаться на первый этаж, в кабинет управляющего гостиницей. По факсу он получал дополнения к сценарию и вносил правки.

“Принцип удовольствия”: кадры одесских улиц и пляж Черного моря

Современный сериал “Принцип удовольствия“ - это детектив, снятый в Праге, Варшаве и Одессе. В кадре легко можно узнать самые разнообразные одесские достопримечательности: Оперный, Приморский бульвар, Морской вокзал, Аркадию.

В этой киноистории не последнюю роль играет гостиница “Лондонская“. Обязательно загляните во внутренний двор, напоминающий французские и итальянские дворы. Он называется “Lе Patio“.

Это образец архитектуры классицизма начала XIX века. Но любоваться долго не получится, ведь по сюжету во двор внезапно въезжает кортеж полицейских и детективов. Причина одна - в ресторане найдена женская рука. Надо скорее найти убийцу.

Фото: В кадре можно узнать одесские достопримечательности: Оперный, Приморский бульвар, Морской вокзал, Аркадию (igotoworld.com)

Режиссер Дариуш Яблонски почти в каждом из 10 эпизодов демонстрирует кадры одесских улиц и пляж "жемчужины" Черного моря.

Съемки проходили осенью, но актеры в купальных костюмах задорно играют роль загорелых от солнца и летней жары персонажей. Для этого у них были даже специальные коврики с подогревом, которые заменили им сезонные брюки.

Фото: Отель “Лондонский“ - одна из локаций съемок (MoreFilm.Fun)

Копродукция трех стран (Украины, Польши и Чехии) демонстрирует нам Одессу, которая в какой-то момент превращается в главного героя, переставая быть обычной декорацией, наполняя ленту новой реальностью.

Кстати, на столицу киноиндустрии, Одессу, можно взглянуть и в современном формате, забыв про чемоданы и билеты на поезд. Никогда раньше онлайн-туризм не был таким популярным, как сегодня, спасая жизни и здоровье. Достаточно открыть ноутбук и воспользоваться сервисом, таким как MoreFilm.Fun, бесплатным виртуальным гидом. Это первый интерактивный кіномаршрут Одессой, с которым можно ознакомиться на сайте, заказать персональную экскурсию или запустить гида в Telegram.

Проект MoreFilm.Fun реализуется в рамках партнерской программы “Культура.Туризм. Регионы“ Украинского культурного фонда, Программы USAID “Конкурентоспособная экономика Украины“ (KEY) и Офиса развития малого и среднего предпринимательства (SME.DO) при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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