Від сніжних Карпат до древніх замків: кращі бюджетні екскурсії по Україні взимку

Вже скоро - новорічні та різдвяні свята. А також – вихідні, під час яких можна вирушити у коротку подорож новими локаціями України. Якщо ви ще не визначилися, куди можна поїхати вам допоможе наша добірка цікавих зимових екскурсій тривалістю в один або кілька днів, які пропонують нашим туристам у грудні та січні.

РБК-Україна підібрало цікаві тури цього зимового сезону від різних туристичних компаній на різні смаки та бюджет.

Вирушаємо в Карпати: озеро та обсерваторія в горах

Високогірне озеро, обсерваторія, водопад, засніжені скелі та полонина - все це є в одному поході. "Турклуб Тернопіль" пропонує триденне зимове сходження на гору Піп Іван. Це одна з найвищих вершин Українських Карпат - 2028 метрів над рівнем моря.

Розташована вона на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії. Частково її відновили через інтерес туристів до цієї локації. Сьогодні обсерваторія відома під назвою "Білий Слон".

В турі спочатку пропонують тренувальний вихід на гору Костриця. Звідси видно хребет Чорногори з Попом Іваном та Смотричем, Верховину, гори Погар та Біла Кобила.

Також - радіальний вихід на гору Піп Іван (10-12 годин). Стежка проходить через полонину з колибою пастухів, засніжений зимовий ліс, а далі - пояс насаджень альпійської сосни, серед якого виринають високі брили кам'яних менгірів.

Фото: Гора Піп Іван, обсерваторія "Білий слон" (wikipedia.org)

На Косівщині під час туру можна побачити Терношорську Ладу. Це маловідоме, але цікаве місце: нагромадження велетенських брил каміння, під яким стоїть розмальована покинута старовинна гуцульська хата. Неподалік є купальня, водоспад та сірководневе джерело.

Ціна туру - 2800 грн.

Тривалість: 3 дні.

У вартість включено:

робота інструктора;

харчування згідно програми;

проживання;

переїзди;

Додатково оплачується:

прокат спорядження;

вхідні квитки в музей народних інструментів та гуцульського побуту;

страховка.

Зимова феєрія в Карпатах

Відпочинок в мальовничій гірській місцевості пропонує "777 тур".

Тривалість туру 4-5 днів.

За цей час туристам пропонують відвідати Львів, Рогатин, Коломию, Буковель, Верховину, Криворівню, Яремче.

Побуваєте в Рогатині – батьківщині Роксолани. Містечко багате унікальними пам’ятками архітектури. Наприклад, тут є дерев’яна церква Святого Духа, яка занесена до спадщини ЮНЕСКО, готична барокова церква Різдва Пресвятої Богородиці. Також пропонується побувати у містечку Коломия, де ви відвідаєте єдиний у світі музей писанки.

Далі вас чекає гірськолижний курорт Буковель. Тут є різноманітні розваги: від катання на лижах до гастрономічного туру та відновлення сил у спа-комплексі.

Фото: Курорт Буковель (wikipedia.org)

У вартість туру входить:

Трансфер до місця посадки в автобус для виїзду в Карпати;

Проживання в садибі в Карпатах і у готелі у Львові;

сніданки;

Траспортно-екскурсійне обслуговування;

Супровід гіда-екскурсовода;

Трансфер до витягів у Буковель;

Страховка (групова).

Додатково оплачуються:

Вхідні квитки в музеї Карпат;

Харчування в Карпатах;

Проїзд до Львова.

Замки Львівщини + замок Мушкетерів

У турі "Замки Львівщини+замок Мушкетерів" за один день туроператор "Відвідай" пропонує оглянути чотири мальовничі замки Львівщини: Свірзький, Золочівський, Підгорецький та Олеський.

Фото: Золочівський замок (wikipedia.org)

Вартість туру: 399 грн з особи

Тривалість: один день.

У вартість включено : проїзд комфортабельним автобусом, супровід гіда-екскурсовода, екскурсійне обслуговування в туристичних об’єктах.

Додатково оплачуються : вхідні квитки в туристичні об’єкти та харчування.

Вартість вхідних квитків

Золочівський замок: загальний – 90 грн, студенти – 60 грн, учні, пенсіонери – 20 грн;

Підгорецький замок: загальний - 60 грн., студенти – 30 грн., учні, пенсіонери – 20 грн;

Олеський замок: загальний – 90 грн, студенти - 60, школярі, пенсіонери – 20 грн;

Свірзький замок: дорослий, пенсійний, студентський, учнівський - 20 грн.

Фото: Підгорецький замок (wikipedia.org)

В гості до диких котів та тарпанів

Насолодитися краєвидами зимового лісу можна, вирушивши в одноденний тур "Парк природи Беремицьке: в гості до тарпанів та диких котів". Парк дикої природи знаходиться за сотню кілометрів від Києва. неподалік від міста Остер Чернігівської області. Відвідати парк пропонує туристична компанія "Добре поїхали".

У парку відновлюють популяцію диких коней – тарпанів. Також на екологічних стежках можна побачити лося, козулю, зайця, а тарпанів можна фотографувати навіть зблизька, біля годівниць.

В міні-зоопарку ви познайомитесь з незвичними породами свійських тварин, а родзинкою подорожі стане знайомство з "музеєм" диких котів, де в комфортних просторих вольєрах живуть рисі та дикі лісові коти.

Фото: Парк природи Беремицьке (Ганна Дубовська)

Вартість туру: 550 грн - дорослі, 500 грн - діти від 5-14 років.

Тривалість: 1 день.

У вартість входить : трансфери, екскурсійний супровід, вхідні квитки на всі об’єкти парку (заповідна частина парку – екостежки, конюшня, міні-зоопарк, ферма, музей диких котів: 150 грн), страхування.

Додатково оплачується : харчування, оренда альтанок у випадку замовлення пікніка.

Зимові Карпати. Екскурсійний тур зі Львова

Фото: Новорічний Львів (goukraine.info)

Туркомпанія "ТурБаза" пропонує подорож у зимові Карпати.

Тривалість туру - 6 днів і 5 ночей. За цей час ви відвідаєте Львів, Пилипець, Ужгород, Берегово, Чинадієво, Мукачево, Косино, Виноградів, Крайникове, Ділове, Верховину, Криворівню, Верхній Ясенів, Буковель та Яремче.

Ознайомитеся з визначними місцями та пам’ятками архітектури кожного карпатського міста чи села. Кожна з цих локацій по-своєму цікава.

Фото: Палац графів Шенборнів (wikipedia.org)

Вартість туру: дорослі та діти старші 12 років – 2595 грн, діти від 6-12 років (з двома дорослими в номері) – 2445 грн.

До вартості туру входить :

проїзд автобусом;

проживання – 5 ночей;

супровід гідом-екскурсоводом;

екскурсійне обслуговування на туристичних об’єктах;

страхування на час подорожі.

До вартості не входять :

вхідні квитки на екскурсійні об’єкти;

купання в термальних басейнах та чанах;

харчування, дегустації, особисті витрати.

Холодна пора року - зовсім не привід забувати про активні подорожі. Навіть навпаки: часом такі поїздки як раз запам'ятаються надовго, і дозволять відкрити нашу країну з іншого боку.

Нагадаємо, раніше ми писали, як бюджетно покататися на лижах у Карпатах.

Також радимо почитати, куди можна поїхати на відпочинок в Карпати у грудні та січні.