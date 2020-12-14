Термальні та гірськолижні курорти: куди в Україні можна поїхати у відпустку взимку

Фото: Відпочинок в Славському (booking.com)

"Укрзалізниця" додала поїзди на новорічні свята

Напередодні новорічних свят українцям спростили шлях на курорти західної України. В популярних напрямках додали потяг для "стикування". Так, з 14 грудня "Укрзалізниця" додала регіональний поїзд, яким можна дістатися на курорти Львівської і Закарпатської області – "Львів-Ужгород".

Графік поїзда складено з урахуванням розкладу поїзда "Київ-Славське". Таким чином, пасажири зможуть дістатися далі – в популярні локації Закарпаття: на термальні і гірськолижні курорти.

Фото: Поїзд Інтерсіті (РБК-Україна)

Куди можна дістатися новим потягом

Регіональний поїзд "Львів-Ужгород-Львів" (№821/822) буде їздити щодня, починаючи з 14 грудня. Шлях між двома містами займе від 5 годин 45 хвилин.

Зі Львова в Ужгород поїзд буде виїжджати об 11:00, а прибуватиме о 16:45. Проміжна зупинка у Славському за розкладом – о 13:10 -13:38. В цей час пасажири київського швидкісного поїзда, що прибуває о 13:20 в Славське, зможуть пересісти на регіональний поїзд і продовжити подорож у Сваляву або Воловець.

З Ужгорода у Львів поїзд виїжджатиме о 12:45 і прибуватиме о 18:56. Зупинка в Славському передбачена о 16:01 - 16:06.

В обох напрямках регіональний поїзд зупинятиметься на станціях: Сколе, Стрий, Славське, Лавочне, Свалява, Карпати, Мукачево, Батьово.

Вартість квитків при покупці онлайн коливається від 71 до 81 гривні в залежності від дня поїздки.

Фото: Гірськолижний курорт (amazing-ukraine.com)

Куди запустили нові поїзди на свята

З 15 грудня почне курсувати поїзд Інтерсіті + за маршрутом "Київ-Славське". Час в дорозі займе 7 годин. По шляху проходження Інтерсіті буде зупинятися на залізничних станціях Коростень, Підзамче, Львів та Стрий. Цей потяг прибуває на станцію Славське після 13 години, а у зворотному напрямку – о 16:20.

Під час новорічних і різдвяних свят "Укрзалізниця" відновила поїзди в популярних напрямках: Київ-Солотвино, Одеса-Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель-Одеса, Маріуполь – Львів, Хмельницький – Лисичанськ, Львів-Бахмут, Київ-Рахів.

У "пікові" дати курсуватимуть додаткові поїзди Львів-Одеса, Ковель-Львів, Київ-Херсон. Щодня будуть їздити потяги за маршрутами: Дніпро-Трускавець, Івано-Франківськ-Київ, Лисичанськ-Київ, Чернівці-Київ.

Фото: Термальний курорт у Закарпатті (zhayvoronok.net)

Як будуть їздити потяги під час карантину

За попередніми планами уряду, нові карантинні обмеження в Україні, швидше за все, введуть після різдвяних свят – з 8 по 24 січня 2021 року. При цьому Кабінет міністрів не має наміру обмежувати транспортне сполучення в країні.

"Ми дамо можливість всім тим, хто буде змушений пересуватися, зробити це самим безпечним способом", - зазначив член правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

Карантинні правила для пасажирів залишаються ті самі – масковий режим та користування антисептиком.

Нагадаємо, раніше ми писали, як підвищаться ціни на проїзд у 2021 році в Україні.

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