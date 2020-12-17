От снежных Карпат до древних замков: лучшие бюджетные экскурсии по Украине зимой

Подборка туров для уикенда в декабре и январе
Уже скоро - новогодние и рождественские праздники. А также – выходные, во время которых можно отправиться в короткое путешествие по новым локациям Украины. Если вы еще не определились, куда можно поехать, вам поможет наша подборка интересных зимних экскурсий продолжительностью в один или несколько дней, которые предлагают нашим туристам в декабре и январе.
РБК-Украина подобрало интересные туры этого зимнего сезона от различных туристических компаний на разные вкусы и бюджет.
Отправляемся в Карпаты: озеро и обсерватория в горах
Высокогорное озеро, обсерватория, водопад, заснеженные скалы и полонина - все это есть в одном походе. "Турклуб Тернополь" предлагает трехдневное зимнее восхождение на гору Поп Иван. Это одна из самых высоких вершин Украинских Карпат - 2028 метров над уровнем моря.
Расположена она на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории. Частично ее восстановили из-за туристов к этой локации. Сегодня обсерватория известна под названием "Белый Слон".
В туре сначала предлагают тренировочный выход на гору Кострица. Отсюда виден хребет Черногоры с Попом Иваном и Смотричем, Верховину, горы Погар и Белая Кобыла.
Также - радиальный выход на гору Поп Иван (10-12 часов). Тропа проходит через пастбище с хижиной пастухов, заснеженный зимний лес, а далее - пояс насаждений альпийской сосны, среди которого "всплывают" высокие глыбы каменных менгиров.
На Косовщине во время тура можно увидеть Терношорскую Ладу. Это малоизвестное, но интересное место: нагромождение гигантских глыб камней, под которым стоит разрисованная заброшенная старинная гуцульская хата. Неподалеку есть купальня, водопад и сероводородный источник.
Цена тура - 2800 грн.
Продолжительность: 3 дня.
В стоимость включены:
Дополнительно оплачивается:
Зимняя феерия в Карпатах
Отдых в живописной горной местности предлагает "777 тур".
Продолжительность тура - 4-5 дней.
За это время туристам предлагают посетить Львов, Рогатин, Коломыя, Буковель, Верховину, Криворивню, Яремче. Также побываете в Рогатине – родине Роксоланы. Городок богат уникальными памятниками архитектуры. Например, здесь есть деревянная церковь Святого Духа, которая занесена в наследие ЮНЕСКО, готическая барочная церковь Рождества Пресвятой Богородицы.
Также предлагается побывать в городке Коломыя, где можно посетить единственный в мире музей писанки.
Далее вас ждет горнолыжный курорт Буковель. Здесь есть разнообразные развлечения: от катания на лыжах до гастрономического тура и восстановление сил в спа-комплексе.
В стоимость тура входит:
Дополнительно оплачиваются:
Питание в Карпатах;
Проезд до Львова.
Замки Львовщины + замок Мушкетеров
В туре "Замки Львовщины+замок Мушкетеров" за один день туроператор "Відвідай" предлагает осмотреть четыре живописных замка Львовщины: Свиржский, Золочевский, Подгорецкий и Олеский.
Стоимость тура: 399 грн с человека
Продолжительность: один день.
В стоимость включены: проезд комфортабельным автобусом, сопровождение гида-экскурсовода, экскурсионное обслуживание в туристических объектах.
Дополнительно оплачиваются: входные билеты в туристические объекты и питание.
Стоимость входных билетов
Золочевский замок: общий – 90 грн, студенты – 60 грн, ученики, пенсионеры – 20 грн;
Подгорецкий замок: общий - 60 грн., студенты – 30 грн., школьники, пенсионеры – 20 грн;
Олеский замок: общий – 90 грн, студенты - 60, школьники, пенсионеры – 20 грн;
Свиржский замок: взрослый, пенсионный, студенческий, ученический - 20 грн.
В гости к диким котам и тарпанам
Насладиться пейзажами зимнего леса можно, отправившись в однодневный тур "Парк природы Беремицкое: в гости к тарпанам и диким котам". Парк дикой природы находится в сотне километров от Киева, неподалеку от города Остер Черниговской области. Посетить парк предлагает туристическая компания "Добре поїхали".
В парке восстанавливают популяцию диких лошадей – тарпанов. Также на экологических тропах можно увидеть лося, косулю, зайца, а тарпанов можно фотографировать даже вблизи, возле кормушек.
В мини-зоопарке вы познакомитесь с необычными породами домашних животных, а изюминкой путешествия станет знакомство с "музеем" диких котов, где в комфортных просторных вольерах живут рыси и дикие лесные коты.
Стоимость тура: 550 грн - взрослые, 500 грн - дети от 5-14 лет.
Продолжительность: 1 день.
В стоимость включены: трансферы, экскурсионное сопровождение, входные билеты на все объекты парка (заповедная часть парка – экотропы, конюшня, мини-зоопарк, ферма, музей диких котов: 150 грн), страхование.
Дополнительно оплачиваются: питание, аренда беседок в случае заказа пикника.
Зимние Карпаты. Экскурсионный тур со Львова
Компания "ТурБаза" предлагает путешествие в зимние Карпаты.
Продолжительность тура - 6 дней и 5 ночей. За это время вы посетите Львов, Пилипец, Ужгород, Берегово, Чинадиево, Мукачево, Косино, Виноградов, Крайникове, Дилове, Верховину, Криворивню, Верхний Ясенив, Буковель и Яремче.
Каждая из этих локаций по-своему интересна.
Стоимость: Взрослые и дети старше 12 лет – 2595 грн, дети от 6-12 лет (с двумя взрослыми в номере) – 2445 грн.
В цену тура входит:
В стоимость не включены:
Холодное время года - совсем не повод забывать об активных путешествиях. Даже наоборот: порой такие поездки как раз запомнятся надолго, и позволят открыть нашу страну с новой стороны.
Напомним, ранее мы писали, как бюджетно покататься на лыжах в Карпатах.
Также советуем почитать куда можно поехать на отдых в Карпаты в декабре и январе.