От снежных Карпат до древних замков: лучшие бюджетные экскурсии по Украине зимой

Уже скоро - новогодние и рождественские праздники. А также – выходные, во время которых можно отправиться в короткое путешествие по новым локациям Украины. Если вы еще не определились, куда можно поехать, вам поможет наша подборка интересных зимних экскурсий продолжительностью в один или несколько дней, которые предлагают нашим туристам в декабре и январе.

РБК-Украина подобрало интересные туры этого зимнего сезона от различных туристических компаний на разные вкусы и бюджет.

Отправляемся в Карпаты: озеро и обсерватория в горах

Высокогорное озеро, обсерватория, водопад, заснеженные скалы и полонина - все это есть в одном походе. "Турклуб Тернополь" предлагает трехдневное зимнее восхождение на гору Поп Иван. Это одна из самых высоких вершин Украинских Карпат - 2028 метров над уровнем моря.

Расположена она на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории. Частично ее восстановили из-за туристов к этой локации. Сегодня обсерватория известна под названием "Белый Слон".

В туре сначала предлагают тренировочный выход на гору Кострица. Отсюда виден хребет Черногоры с Попом Иваном и Смотричем, Верховину, горы Погар и Белая Кобыла.

Также - радиальный выход на гору Поп Иван (10-12 часов). Тропа проходит через пастбище с хижиной пастухов, заснеженный зимний лес, а далее - пояс насаждений альпийской сосны, среди которого "всплывают" высокие глыбы каменных менгиров.

Фото: Гора Пип Иван, обсерватория "Белый слон" (wikipedia.org)

На Косовщине во время тура можно увидеть Терношорскую Ладу. Это малоизвестное, но интересное место: нагромождение гигантских глыб камней, под которым стоит разрисованная заброшенная старинная гуцульская хата. Неподалеку есть купальня, водопад и сероводородный источник.

Цена тура - 2800 грн.

Продолжительность: 3 дня.

В стоимость включены:

работа инструктора;

питание согласно программе;

проживание;

переезды;

Дополнительно оплачивается:

прокат снаряжения;

входные билеты в музей народных инструментов и гуцульского быта;

страховка.

Зимняя феерия в Карпатах

Отдых в живописной горной местности предлагает "777 тур".

Продолжительность тура - 4-5 дней.

За это время туристам предлагают посетить Львов, Рогатин, Коломыя, Буковель, Верховину, Криворивню, Яремче. Также побываете в Рогатине – родине Роксоланы. Городок богат уникальными памятниками архитектуры. Например, здесь есть деревянная церковь Святого Духа, которая занесена в наследие ЮНЕСКО, готическая барочная церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

Также предлагается побывать в городке Коломыя, где можно посетить единственный в мире музей писанки.

Далее вас ждет горнолыжный курорт Буковель. Здесь есть разнообразные развлечения: от катания на лыжах до гастрономического тура и восстановление сил в спа-комплексе.

Фото: Курорт Буковель (wikipedia.org)

В стоимость тура входит:

Трансфер к месту посадки в автобус для выезда в Карпаты;

Проживание в усадьбе в Карпатах и в отеле во Львове;

завтраки;

Траспортно-экскурсионное обслуживание;

Сопровождение гида-экскурсовода;

Трансфер к подъемникам в Буковель;

Страховка (групповая).

Дополнительно оплачиваются:

Входные билеты в музеи Карпат;

Питание в Карпатах;

Проезд до Львова.

Замки Львовщины + замок Мушкетеров

В туре "Замки Львовщины+замок Мушкетеров" за один день туроператор "Відвідай" предлагает осмотреть четыре живописных замка Львовщины: Свиржский, Золочевский, Подгорецкий и Олеский.

Фото: Золочевский замок (wikipedia.org)

Стоимость тура: 399 грн с человека

Продолжительность: один день.

В стоимость включены : проезд комфортабельным автобусом, сопровождение гида-экскурсовода, экскурсионное обслуживание в туристических объектах.

Дополнительно оплачиваются : входные билеты в туристические объекты и питание.

Стоимость входных билетов

Золочевский замок: общий – 90 грн, студенты – 60 грн, ученики, пенсионеры – 20 грн;

Подгорецкий замок: общий - 60 грн., студенты – 30 грн., школьники, пенсионеры – 20 грн;

Олеский замок: общий – 90 грн, студенты - 60, школьники, пенсионеры – 20 грн;

Свиржский замок: взрослый, пенсионный, студенческий, ученический - 20 грн.

Фото: Подгорецкий замок (wikipedia.org)

В гости к диким котам и тарпанам

Насладиться пейзажами зимнего леса можно, отправившись в однодневный тур "Парк природы Беремицкое: в гости к тарпанам и диким котам". Парк дикой природы находится в сотне километров от Киева, неподалеку от города Остер Черниговской области. Посетить парк предлагает туристическая компания "Добре поїхали".

В парке восстанавливают популяцию диких лошадей – тарпанов. Также на экологических тропах можно увидеть лося, косулю, зайца, а тарпанов можно фотографировать даже вблизи, возле кормушек.

В мини-зоопарке вы познакомитесь с необычными породами домашних животных, а изюминкой путешествия станет знакомство с "музеем" диких котов, где в комфортных просторных вольерах живут рыси и дикие лесные коты.

Фото: Парк природы Беремицкое (Анна Дубовская)

Стоимость тура: 550 грн - взрослые, 500 грн - дети от 5-14 лет.

Продолжительность: 1 день.

В стоимость включены : трансферы, экскурсионное сопровождение, входные билеты на все объекты парка (заповедная часть парка – экотропы, конюшня, мини-зоопарк, ферма, музей диких котов: 150 грн), страхование.

Дополнительно оплачиваются : питание, аренда беседок в случае заказа пикника.

Зимние Карпаты. Экскурсионный тур со Львова

Фото: Новогодний Львов (goukraine.info)

Компания "ТурБаза" предлагает путешествие в зимние Карпаты.

Продолжительность тура - 6 дней и 5 ночей. За это время вы посетите Львов, Пилипец, Ужгород, Берегово, Чинадиево, Мукачево, Косино, Виноградов, Крайникове, Дилове, Верховину, Криворивню, Верхний Ясенив, Буковель и Яремче.

Каждая из этих локаций по-своему интересна.

Фото: Дворец графов Шенборнов (wikipedia.org)

Стоимость: Взрослые и дети старше 12 лет – 2595 грн, дети от 6-12 лет (с двумя взрослыми в номере) – 2445 грн.

В цену тура входит :

проезд автобусом;

проживание – 5 ночей;

сопровождение гида-экскурсовода;

экскурсионное обслуживание на туристических объектах;

страхование на время путешествия.

В стоимость не включены :

входные билеты на экскурсионные объекты;

купание в термальных бассейнах и чанах;

питание, дегустации, личные расходы.

Холодное время года - совсем не повод забывать об активных путешествиях. Даже наоборот: порой такие поездки как раз запомнятся надолго, и позволят открыть нашу страну с новой стороны.

Напомним, ранее мы писали, как бюджетно покататься на лыжах в Карпатах.

Также советуем почитать куда можно поехать на отдых в Карпаты в декабре и январе.