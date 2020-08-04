Випадків COVID-19 в Туреччині стало більше: чи безпечно відпочивати на курортах країни

Упродовж кількох останніх днів у Туреччині спостерігається зростання випадків зараження коронавірусом. МОЗ реєструє збільшення кількості хворих в різних регіонах країни.

Основною причиною вважають недостатні карантинні обмеження, які були введені на курортах і під час релігійних святкувань. Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.

За його словами, якщо раніше ріст кількості нових випадків спостерігався переважно у декількох провінційних регіонах, то зараз можна говорити про відновлення поширення вірусу і на інших територіях країни.

Туреччина цього літа приймає на відпочинок українців. Чи безпечно зараз їхати у відпустку в цю країну? З таким питанням ми звернулися до експертів галузі.

Чи безпечно зараз відпочивати в Туреччині українцям?

У коментарі РБК-Україна у прес-службі туроператора "Anex Tour" запевняють, що зараз на всіх курортах країни суворо дотримуються всіх заходів безпеки, тому їхати туди безпечно.

"Згідно з оновленими постановами державних органів Туреччини і Єгипту, кожен готель зобов'язаний попередньо отримати Сертифікат безпеки, який дозволяє вести бізнес в умовах пандемії і гарантує дотримання посилених норм безпеки туристів", - кажуть у компанії.

За їх словами, отримання такого сертифікату - досить трудомісткий процес, і для цього готелі неодноразово перевіряють державні органи. Якщо готель не пройшов перевірку, то просто не відкривається. Сам факт відкриття для туристів готелю означає, що там норм гігієни та санітарної обробки дотримуються суворо.

Фото: Чи безпечно відпочивати в Туреччині влітку? (pixabay.com)

"Оскільки більш детальні обмеження були залишені на розсуд готелів, ці норми можуть незначно відрізнятися по кожному окремому готелю. Туроператори прописують індивідуальні особливості кожного готелю на сторінці готелів на офіційних сайтах", - кажуть у Anex Tour.

Дезінфекція багажу і соціальна дистанція

З самого початку відкриття кордонів у Туреччині запроваджені міри безпеки для туристів починаючи з прибуття літака аеропорт, трансферу, поселення у готель до ресторанів та вильоту назад, зауважує у коментарі РБК-Україна Еркан Ягджи - член правління та речник Агенції з розвитку туризму Туреччини та голова Асоціації готелів Середземного регіону.

"Можу впевнено заявити, що Туреччина – одна із тих країн світу, яка дуже ретельно поставилася до безпеки для туристів. Всі туристичні заклади відкрилися за новими правилами", - каже він.

За словами представника відомства, санітарний контроль впроваджений і в аеропортах, і в готелях, і в ресторанах.

Дезінфекцію багажу проводять кілька разів – після прибуття туриста в країну та під час реєстрації в готелі. Всюди проводять санітарну обробку приміщень, а місця відпочинку обладнані так, щоб між туристами зберігалася дистанція.

Куди звертатися, якщо турист побачив порушення норм карантину в Туреччині?

В Україні нерідко буває так, що під час відпочинку у готелях карантинних норм дотримуються далеко не всі. А що робити, якщо турист помітив аналогічну ситуацію у Туреччині?

"Якщо таке стається, туристу треба найперше повідомити про це керівництву готелю або ресторану. Також можна звернутися до туроператора. Звісно, можуть бути поодинокі виключення, але готелі самі зацікавлені в тому, щоб все було безпечно. Персонал носить маски і засоби захисту, туристам у вільному доступі надаються санітайзери. Відбувається самоконтроль цієї ситуації, бо готелям самим важливо дотримуватись усіх норм гігієни", - пояснює Еркан Ягджи.

Фото: Літня відпустка в Туреччині (pixabay.com)

За словами речника відомства, під час відпочинку в Туреччині туристи часто можуть бачити у ресторанах, готелях та інших місцях наклейки Safe Tourism. Це означає, що це місце пройшло спеціальну державну перевірку, і відпочивати там безпечно.

Крім того, для інформування туристів про цікаві місця країни, про правила карантину в готелях, про правила перетину кордону в Туреччині створили державне Агентство з розвитку туризму - TGA. Їх сайт радять читати тим, хто хоче отримати основне уявлення про курорти країни та про те, де та як можна відпочити безпечно.

Нагадаємо, раніше посол назвав умови, за яких Австрія відкриє кордони для українських туристів.

Також у Туреччині розповіли, чи посилять правила в’їзду для українців цього літа.