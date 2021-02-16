Словенія відкрила кордони: чи варто планувати відпочинок у балканській країні

Кому і з якими документами дозволять в'їзд
Словенія послаблює карантин: в країні дозволили не тільки пересування між регіонами, але й відкрили кордони для іноземців. З 13 лютого уряд дозволив в'їзд громадян країн з "червоного списку", в який потрапила й Україна.
У постанові йдеться, що українці тепер зможуть в'їхати в Словенію без обов'язкового дотримання карантину при наявності довідок про те, що іноземець не несе загрози зараження COVID-19. Але туркомпанії продавати путівки в цю країну поки не поспішають. Чи будуть найближчим часом пускати українських туристів у Словенії?
Які умови в'їзду для українців
З 13 лютого громадянам з червоного списку, що включає країни ЄС та треті країни, куди віднесена Україна, дозволений в'їзд за умови негативного ПЛР-тесту, зробленого не раніше 48 годин до перетину кордону. Тестуватися перед поїздкою можна тільки в українських лабораторіях, затверджених словенською стороною.
Також відвідати Словенію зможуть українці, які перехворіли коронавірусом. На доказ потрібно буде надати позитивний результат ПЛР-тесту, зроблений раніше 21 дня до перетину кордону і довідку про відсутність симптомів. Давність тесту не повинна перевищувати 6 місяців.
Передбачається, що в цей період в організмі ще активні антитіла до коронавірусу, і у людини невеликі шанси захворіти самій або заразити інших.
Фото: Замок Блед у Словенії (pixabay.com)
Також дозвільний документ на в'їзд в Словенію – сертифікат про проходження вакцинації визнаними в Європі вакцинами з датою отримання другої дози 14-21 днів до поїздки.
За даними сайту українського МЗС для моніторингу правил перетину кордонів з різними країнами, в'їзд на територію Словенії дозволений для певної категорії осіб без проходження 10-денного карантину громадянам з третіх країн, включаючи Україну, за наявності негативного результату тесту на COVID-19 (не пізніше 48 годин).
До речі, попри деяке послаблення карантину всередині країни з 15 лютого, у Словенії продовжує діяти нічна комендантська година з 21:00 до 6:00.
Чи можна пакувати валізи туристам
Попри те, що Словенія спростила правила в'їзду для українців, туристичні компанії не поспішають пропонувати путівки на курорти країни. Про те, чому рано збиратися на відпочинок в Словенію, в коментарі РБК-Україна розповіла Олександра Булава, керівник словенського відділу туроператора "Go Slovenia".
"Є деякі доповнення, на яких умовах можна потрапити в Словенію, уникаючи карантину, але це все ще стосується тільки цільових термінових поїздок, а туризму поки немає", - пояснює фахівець.
За словами турагента, вона розбиралася з тонкощами нових правил, спілкувалася з посольством в країні та словенськими партнерами.
"Ніде не вказано, що це стосується туристів. Йдеться про ту саму категорію подорожувальників, що і раніше. Це стосується людей, які їдуть в Словенію з цільовим візитом і невідкладною справою. Мета перевіряється прикордонниками. Тобто ситуація з туризмом залишається такою самою, як і восени", - уточнює Олександра Булава.
Вона додає, що Словенія у питанні відкриття кордонів залежить від рішення Євросоюзу, тому прогнозувати дати туристичного сезону фахівці не беруться.
Під час "закриття" кордонів Словенії в жовтні 2020 року в поліції країни уточнювали, що "особи, які виїжджають з третіх країн, перераховані в червоному або помаранчевому списку, зобов'язані обґрунтовувати терміновість своєї поїздки до Словенії".
До речі, станом на 12 лютого Словенія знаходиться в "червоному списку" українського МОЗ і входить в десятку країн зі швидким поширенням коронавірусу – з показниками 762,2 людини на 100 тисяч населення за останні 14 днів (в Україні – 134,6).
Зазначимо, восени 2020 року Словенія вже заявляла про спрощення в'їзду в країну. Але їхати туристам туди тоді не дозволялося. Ми писали, чому непросто поїхати на відпочинок у цю країну.
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