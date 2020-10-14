Складнощі в'їзду: чому непросто потрапити до Словенії, навіть коли країна відкрита для українців

Фото: Озеро Блед у Словенії (pixabay.com)

Туристам радять відкласти поїздки до Словенії

Словенія – маленька мальовнича європейська країна, яка з 1 жовтня послабила режим в'їзду для українців. Замість обов'язкової 10-денної самоізоляції мандрівникам дозволили пред'являти негативний результат тесту на COVID-19.

Любителі якісного європейського відпочинку вже почали збиратися в подорож і обдзвонювати турагенції, а самі туркомпанії - пропонувати на своїх сайтах тури на популярні словенські курорти вже на найближчі дати.

Але, як виявилося, експерти туристичного ринку рекомендують почекати з покупкою таких путівок, оскільки не можуть дати гарантій, що туристів дійсно пропустять прикордонники Словенії.

РБК-Україна розбиралося, чи варто сьогодні бронювати тури в цю країну.

Головні правила на кордоні

Словенія – одна з небагатьох держав, які відкрили свої кордони для українських туристів.

"Однак є деякі вимоги до перетину словенського кордону: для мандрівників із країн "червоного" списку застосовується правило 10-денного карантину", - розповіли в VisitUkraine.Today в коментарі РБК-Україна.

Фото: Озеро Бохінь у Словенії (pixabay.com)

Згідно з інформацією порталу VisitUkraine.Today, до "червоного" списку для Словенії входить і Україна. Але з 1 жовтня при в'їзді до Словенії громадянам України не потрібно дотримуватися самоізоляції, якщо у них є з собою негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не раніше, ніж за 48 годин до перетину кордону. При наявності довідки з негативним результатом карантин скасовується.

Слід зауважити, що тестування повинно бути проведене тільки в тих лабораторіях, які визначили надійними в Інституті мікробіології та імунології Словенії та Національної лабораторії Словенії з охорони здоров'я.

Лабораторії в Україні, які сертифіковані Центром громадського здоров'я, також входять до цього списку, уточнюють РБК-Україна в VisitUkraine.Today.

В'їзд для туристів у Словенії

На офіційному сайті Поліції Словенії уточнюється, що "особи, які виїжджають з третіх країн, перерахованих у "червоному" або "помаранчевому" списку, як і раніше, зобов'язані обґрунтовувати терміновість своєї поїздки до Словенії".

Все ще діють обмеження на нетермінові подорожі для громадян третіх країн, пояснює в коментарі РБК-Україна Олександра Булава, керівник словенського відділу туроператора "Go Slovenia".

"А це означає, що при перетині кордону у наших співгромадян можуть запитати про мету візиту, його невідкладність і необхідність. Що викликає ряд питань і сумнівів, чи ми можемо відправляти наших туристів до Словенії, і чи не буде це порушенням режиму, тому що туристична мета не є невідкладною", - відзначає експерт.

Фото: Туристи зобов'язані обґрунтувати терміновість своєї поїздки у Словенію (pixabay.com)

За її словами, після появи інформації про скасування карантину при в'їзді в країну підвищився попит на словенський напрямок. У туркомпанію стало надходити багато запитів і дзвінків.

"Постійні гості словенських курортів мріють нарешті оздоровитися в цій країні, багато цікавляться Словенією як місцем для реабілітації після перенесеної хвороби COVID-19. Але у нас як у туроператора, на жаль, поки немає офіційного дозволу на продаж туристичних пакетів. Зараз навіть прогнозів немає, тому що в Словенії теж погіршується ситуація з рівнем захворюваності", - додає Олександра Булава.

Вона уточнює, що мандрівники, які їдуть в Словенію самостійно, можуть сподіватися, що прикордонники не запитають про мету візиту. А якщо запитають про те, наскільки ця поїздка необхідна, постане питання, як довести, що мета невідкладна.

Рейси поки відклали

До речі, авіакомпанія "Windrose", яка анонсувала старт польотної програми з 24 жовтня до Словенії, 13 жовтня опублікувала звернення до туристів про перенесення початку польотів.

"Сьогодні від поліції аеропорту "Любляна" авіакомпанією отримано роз'яснення, що на даний час, в умовах COVID-19, перетин кордону дозволено лише з причин надзвичайної необхідності, до яких туризм не відноситься", - йдеться в повідомленні на сайті авіакомпанії.

В авіакомпанії уточнили, що у зв'язку з тим, що більшу частину пасажирів становлять туристи, початок виконання рейсів перенесено до моменту отримання офіційного дозволу поїздок з метою туризму.

Фото: Курорт Рогашка Слатіна (booking.com)

Чим цікава Словенія для туристів

Відпочинок в Словенії вважається більш ексклюзивним і індивідуальними, а не масовим, розповідає директор туристичної компанії "Аполло-тур" Андрій Демура.

"У структурі продажів цей напрямок традиційно не такий популярний, як інші курортні країни. Але, в той же час, Словенія - прекрасна країна, в яку можна їхати за спокійним, розміреним відпочинком, спа-послугами. Там восени хороша погода, чудові мальовничі озера", - відзначає він.

В "Аполло-тур" додають, що хоч в'їзд у країну і був дозволений нещодавно, тури в цю країну поки не продають, очікуючи більш детальних пояснень про правила в'їзду.

Словенія – країна з гарною екологією. Це безпечна і в цілому дуже цікава держава в центрі Європи. Площа всієї Словенії менша, ніж Київської області - 20 тис. кв. км.

Подорож сюди буде незабутньою незалежно від пори року. Словенія – надзвичайно багата природними красотами. Тут є і льодовикові озера, і Адріатичне узбережжя, і гори, і більше 87 термальних джерел, національні природні парки.

Туристів також приваблює місцева гастрономічна культура: смачне вино і не менш смачна їжа, розповідають в "Go Slovenia".

"Восени зазвичай найпопулярнішими є лікувальні курорти, відпочинок з метою повного відновлення – тут приходять на допомогу затишні спа-комплекси подалі від суєти", - відзначають в туркомпанії.

Найбільш відомий курорт - Рогашка Слатіна - популярний завдяки воді "Донат МГ", відомій у всьому світі своїм складом та цілющими властивостями. Завдяки високому вмісту магнію вода "Донат МГ" сприяє нормальному функціонуванню м'язів, включаючи серцевий м'яз.

Фото: Курортне місто Порторож (pixabay.com)

Словенія славиться також дуже красивими альпійськими озерами. Одне з найвідоміших – у містечку Блед. Це візитна картка країни. З часів Австро-Угорщини тут розташовувався один з кращих курортів країни, пізніше – державна резиденція.

Також мандрівники не залишаються байдужими після відпочинку на озері Бохінь. Воно льодовикового походження, розташоване на висоті 525 метрів над рівнем моря і з трьох сторін оточене Юлійськими Альпами. Поруч – 80-метровий водоспад Савіца. Милуватися горами можна на пішохідних маршрутах або з канатної дороги.

В країні є також курорти на Адріатичному узбережжі довжиною 47 кілометрів. Це середньовічні міста Піран, Копер, Ізола, сучасний місто Порторож.

До речі, вартість недорогого тижневого туру в 3* готелі для двох в Бохіні в жовтні коштує від 885 євро. Втім, як стверджують опитані РБК-Україна представники туркомпаній, купувати поїздку в цю мальовничу країну не варто, поки не стануть відомі чіткі правила перетину кордонів для туристів.

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