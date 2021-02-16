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Словенія відкрила кордони: чи варто планувати відпочинок у балканській країні

Новость на русском → Вівторок 16 лютого 2021 13:35
Словенія відкрила кордони: чи варто планувати відпочинок у балканській країні Фото: Озеро Бохінь в Словенії (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Кому і з якими документами дозволять в'їзд

Словенія послаблює карантин: в країні дозволили не тільки пересування між регіонами, але й відкрили кордони для іноземців. З 13 лютого уряд дозволив в'їзд громадян країн з "червоного списку", в який потрапила й Україна.

У постанові йдеться, що українці тепер зможуть в'їхати в Словенію без обов'язкового дотримання карантину при наявності довідок про те, що іноземець не несе загрози зараження COVID-19. Але туркомпанії продавати путівки в цю країну поки не поспішають. Чи будуть найближчим часом пускати українських туристів у Словенії?

Які умови в'їзду для українців

З 13 лютого громадянам з червоного списку, що включає країни ЄС та треті країни, куди віднесена Україна, дозволений в'їзд за умови негативного ПЛР-тесту, зробленого не раніше 48 годин до перетину кордону. Тестуватися перед поїздкою можна тільки в українських лабораторіях, затверджених словенською стороною.

Також відвідати Словенію зможуть українці, які перехворіли коронавірусом. На доказ потрібно буде надати позитивний результат ПЛР-тесту, зроблений раніше 21 дня до перетину кордону і довідку про відсутність симптомів. Давність тесту не повинна перевищувати 6 місяців.

Передбачається, що в цей період в організмі ще активні антитіла до коронавірусу, і у людини невеликі шанси захворіти самій або заразити інших.

Словенія відкрила кордони: чи варто планувати відпочинок у балканській країні

Фото: Замок Блед у Словенії (pixabay.com)

Також дозвільний документ на в'їзд в Словенію – сертифікат про проходження вакцинації визнаними в Європі вакцинами з датою отримання другої дози 14-21 днів до поїздки.

За даними сайту українського МЗС для моніторингу правил перетину кордонів з різними країнами, в'їзд на територію Словенії дозволений для певної категорії осіб без проходження 10-денного карантину громадянам з третіх країн, включаючи Україну, за наявності негативного результату тесту на COVID-19 (не пізніше 48 годин).

До речі, попри деяке послаблення карантину всередині країни з 15 лютого, у Словенії продовжує діяти нічна комендантська година з 21:00 до 6:00.

Словенія відкрила кордони: чи варто планувати відпочинок у балканській країніФото: Гірськолижні спуски в Словенії (pixabay.com)

Чи можна пакувати валізи туристам

Попри те, що Словенія спростила правила в'їзду для українців, туристичні компанії не поспішають пропонувати путівки на курорти країни. Про те, чому рано збиратися на відпочинок в Словенію, в коментарі РБК-Україна розповіла Олександра Булава, керівник словенського відділу туроператора "Go Slovenia".

"Є деякі доповнення, на яких умовах можна потрапити в Словенію, уникаючи карантину, але це все ще стосується тільки цільових термінових поїздок, а туризму поки немає", - пояснює фахівець.

За словами турагента, вона розбиралася з тонкощами нових правил, спілкувалася з посольством в країні та словенськими партнерами.

"Ніде не вказано, що це стосується туристів. Йдеться про ту саму категорію подорожувальників, що і раніше. Це стосується людей, які їдуть в Словенію з цільовим візитом і невідкладною справою. Мета перевіряється прикордонниками. Тобто ситуація з туризмом залишається такою самою, як і восени", - уточнює Олександра Булава.

Словенія відкрила кордони: чи варто планувати відпочинок у балканській країніФото: Знамените Бледське озеро (pixabay.com)

Вона додає, що Словенія у питанні відкриття кордонів залежить від рішення Євросоюзу, тому прогнозувати дати туристичного сезону фахівці не беруться.

Під час "закриття" кордонів Словенії в жовтні 2020 року в поліції країни уточнювали, що "особи, які виїжджають з третіх країн, перераховані в червоному або помаранчевому списку, зобов'язані обґрунтовувати терміновість своєї поїздки до Словенії".

До речі, станом на 12 лютого Словенія знаходиться в "червоному списку" українського МОЗ і входить в десятку країн зі швидким поширенням коронавірусу – з показниками 762,2 людини на 100 тисяч населення за останні 14 днів (в Україні – 134,6).

Зазначимо, восени 2020 року Словенія вже заявляла про спрощення в'їзду в країну. Але їхати туристам туди тоді не дозволялося. Ми писали, чому непросто поїхати на відпочинок у цю країну.

Також ми писали, чи зможуть українці відпочити в Греції цього літа.

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