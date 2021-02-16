Словения открыла границы: стоит ли планировать отдых в балканской стране

Кому и с какими документами разрешат въезд

Словения ослабляет карантин: в стране разрешили не только передвижение между регионами, но и открыли границы для иностранцев. С 13 февраля правительство разрешило въезд граждан стран из "красного списка", в который попала и Украина.

В постановлении говорится, что украинцы теперь смогут въехать в Словению без обязательного соблюдения карантина при наличии справок о том, что иностранец не несет угрозы заражения COVID-19. Но туркомпании продавать путевки в эту страну пока не спешат. Будут ли в ближайшее время пускать украинских туристов в Словению?

Какие условия въезда для украинцев

С 13 февраля гражданам из красного списка, включающем страны ЕС и третьи страны, куда отнесена Украина, разрешен въезд при условии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее 48 часов до пересечения границы. Тестироваться перед поездкой можно только в украинских лабораториях, утвержденных словенской стороной.

Также посетить Словению смогут украинцы, переболевшие коронавирусом. В доказательство нужно будет предоставить положительный результат ПЦР-теста, сделанный ранее 21 дня до пересечения границы и справку об отсутствии симптомов.

Давность теста не должна превышать 6 месяцев. Предполагается, что в этот период в организме еще активны антитела к коронавирусу, и у человека небольшие шансы заболеть самому или заразить других.

Фото: Замок Блед в Словении (pixabay.com)

Также разрешающий документ на въезд в Словению – сертификат о прохождении вакцинации признанными в Европе вакцинами с датой получения второй дозы 14-21 дней до поездки.

По данным сайта украинского МИДа для мониторинга правил пересечения границ с разными странами, въезд на территорию Словении разрешен для определенной категории лиц без прохождения 10-дневного карантина гражданам из третьих стран, включая Украину, при наличии негативного результата теста на COVID-19 (не позже 48 часов).

К слову, несмотря на некоторое послабления карантина внутри страны с 15 февраля, в Словении продолжает действовать ночной комендантский час с 21:00 до 6:00.

Фото: Горнолыжные спуски в Словении (pixabay.com)

Можно ли паковать чемоданы туристам

Несмотря на то, что Словения упростила правила въезда для украинцев, туристические компании не спешат предлагать путевки на курорты страны. От том, почему рано собираться на отдых в Словению, в комментарии РБК-Украина рассказала Александра Булава, руководитель словенского отдела туроператора "Go Slovenia".

"Есть некоторые дополнения, на каких условиях можно попасть в Словению, избегая карантина, но это все еще касается только целевых срочных поездок, а туризма пока нет", - объясняет специалист.

По словам турагента, она разбиралась с тонкостями новых правил, общалась с посольством в стране и словенскими партнерами.

"Нигде не указано, что это касается туристов. Речь все о той же категории путешествующих, что и ранее. Это касается людей, которые едут в Словению с целевым визитом и неотложным делом. Цель проверяется пограничниками. То есть ситуация с туризмом остается такой же, как и осенью", - уточняет Александра Булава.

Фото: Знаменитое Бледское озеро (pixabay.com)

Она добавляет, что Словения в вопросе открытия границ зависит от решения Евросоюза, поэтому прогнозировать даты туристического сезона специалисты не берутся.

При "закрытии" границ Словении в октябре 2020 года в полиции страны уточняли, что "лица, выезжающие из третьих стран, перечисленные в красном или оранжевом списке, обязаны обосновывать срочность своей поездки в Словению".

К слову, по состоянию на 12 февраля Словения находится в "красном списке" украинского Минздрава и входит в десятку стран с самым быстрым распространением коронавируса – с показателями 762,2 человека на 100 тысяч населения за последние 14 дней (в Украине – 134,6).

Отметим, осенью 2020 года Словения уже заявляла об упрощении въезда в страну. Но ехать туристам туда тогда не разрешалось. Мы писали, почему непросто поехать на отдых в эту страну.

Также мы писали, смогут ли украинцы отдохнуть в Греции этим летом.