Без вакцинації та тестів. Словенія знімає майже всі обмеження для туристів

У Словенії почали послабляти карантинні обмеження у зв'язку зі зниженням захворюваності на COVID.

Тепер від 19 лютого 2022 року в Словенію можна в'їхати без довідки про щеплення, негативного тесту на COVID або довідки про одужання від коронавірусу.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт CGTN.com.

"У країні людям більше не потрібно йти на обов'язкову самоізоляцію", — йдеться в повідомленні.

Однак деякі обмеження як і раніше залишаються:

обов'язкове носіння масок для обличчя у всіх закритих приміщеннях в громадських місцях;

​​​​зобов'язання пред'являти довідку про щеплення у публічних місцях;

надання довідки про недавнє одужання від COVID або негативний результат тесту перед входом у закриті громадські місця;

обмеження за кількістю людей в деяких громадських приміщеннях.

Фото: У Словенії змінили правила в'їзду для туристів від 19 лютого 2022 року (unsplash.com/johnny-africa)

"Всі обмеження не можуть бути скасовані до того часу, доки число пацієнтів з COVID-19 в лікарнях не зменшиться", — сказав глава МОЗ Словенії Янез Поклюкар.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Австралія відкрилася для іноземних туристів.