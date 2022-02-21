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Без вакцинации и тестов. Словения снимает почти все ограничения для туристов

Автор: Евгения Тугушева

Новые правила начали действовать с 19 февраля 2022 года

В Словении начали ослаблять карантинные ограничения в связи со снижением заболеваемости COVID.

Теперь с 19 февраля 2022 года в Словению можно въехать без справки о прививках, отрицательного теста на COVID или справки о выздоровлении от коронавируса.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт CGTN.com.

"В стране людям больше не нужно идти на обязательную самоизоляцию", — говорится в сообщении.

Однако некоторые ограничения по-прежнему остаются:

  • обязательное ношение масок для лица во всех закрытых помещениях в общественных местах;
  • ​​​​обязательство предъявлять справку о прививках в общественных местах;
  • предоставление справки о недавнем выздоровлении от COVID или отрицательный результат теста перед входом в закрытые общественные места;
  • ограничения по количеству людей в некоторых общественных помещениях.

Фото: В Словении изменили правила въезда для туристов с 19 февраля 2022 года (unsplash.com/johnny-africa)

"Все ограничения не могут быть сняты до тех пор, пока число пациентов с COVID-19 в больницах не уменьшится", — сказал глава Минздрава Словении Янез Поклюкар.

Напомним, ранее мы писали, что Австралия открылась для иностранных туристов.

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СловенияТуризм