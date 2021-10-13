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Хюґґе по-українськи: найцікавіші готелі Карпат для затишного відпочинку восени

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Середа 13 жовтня 2021 07:55
Хюґґе по-українськи: найцікавіші готелі Карпат для затишного відпочинку восени Фото: Відпочинок у Карпатах восени (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Куди вирушити на вихідних в Яремче та Ворохті

Відпочинок в Картах восени - це чарівність фарб лісу, чисте гірське повітря і тиша. При цьому ще в жовтні відпустка може бути максимально насичена різними активностями: походами, екскурсіями, велосипедними прогулянками, риболовлею, катанням на квадроциклах, купанням в чанах і термальних басейнах, затишними вечерями в стильних готелях.

Цього місяця українські туристи можуть провести яскраві дні в Карпатах як під час вихідних на Покрову 14-17 жовтня, так і відпочити на славу під час тижневих осінніх канікул.

Ми зібрали 5 найцікавіших і найстильніших готелів в Карпатах - для туристів з різними смаками, уподобаннями й бюджетом.

Пейзажі, хамам та панорамний ресторан

Один з найцікавіших видових готелів в Карпатах знаходиться у Верховині в Івано-Франківській області - на висоті 620 метрів.

В готелі "Верховель" - 33 номери та панорамний ресторан. Номери можна вибрати з видом на гори Магурка, Пушкар, річку Чорний Черемош або на центральну частину міста.

Хюґґе по-українськи: найцікавіші готелі Карпат для затишного відпочинку восениФото: Краєиди у Карпатах заворожують в будь-який час року (unsplash.com/alexander-pupko)

У готелі для постояльців працює СПА, відвідування якого включено в проживання в будь-якому номері: критий басейн, джакузі, хамам і фінська сауна, тропічний душ і обливання живою водою, доріжка Кнейпа (контрастне водолікування).

Гостям найбільше сподобалися теплі номери, в яких було комфортно відігріватися після походів в гори, захопливі краєвиди і смачна їжа.

З розваг туристам пропонують: трекінг в горах, катання на джипах, квадроциклах, велосипедах і конях. Також - рафтинг, риболовлю, грибне полювання, скупатися в гуцульських чанах і спробувати місцеву кухню,відвідати краєзнавчі музеї.

Вартість: двомісний "стандарт" – від 1300 гривень на добу, "напівлюкс" - від 1750 гривень. У вартість входить сніданок і 2 години послуг СПА вечорами.

Хюґґе по-українськи: найцікавіші готелі Карпат для затишного відпочинку восениФото: Спа-зона в готелі у Верховині (verhovel.com.ua)

Розкішний відпочинок з фантастичними краєвидами

На гірському схилі в селі Яблуниця за 21 кілометр від селища Ворохта знаходиться дизайн-готель "Charlton Estate". Цей комплекс котеджів класу "делюкс" із захопливим краєвидом на вершини гір розташований на висоті 1300 метрів над рівнем моря.

Гості їдуть в це місце насолодитися тишею, панорамою гір і відмінним сервісом.

"Ми довгий час подорожували Азією та збирали цікаві предмети меблів і декору, які ви побачите в шале. Наші шале виконані в різних стилях і можуть задовольнити будь-який смак і бюджет", - описують дизайн готелю творці.

Хюґґе по-українськи: найцікавіші готелі Карпат для затишного відпочинку восениФото: Готель на висоті 1300 м в горах (booking.com)

У шале "Чарльтон Естейт" облаштовані ванна і душ, є телевізор і міні-кухня. Гостям пропонують скористатися послугами спа-центру, лазнею, поплавати в басейні або влаштувати барбекю. Для дітей є ігровий майданчик.

Неподалік знаходиться ресторан, в якому можна вечеряти і проводити затишні вечори. Гуляти поруч можна пішки або кататися на велосипеді. Гостям пропонують велосипеди і лижне спорядження. Від готелю - всього 7 кілометрів до курорту Буковель.

Проживання: двомісний номер класу "люкс" – від 6000 гривень за дві доби, шале на 45 кв.м з однією спальнею (двоспальне ліжко і диван) – 9600 гривень за 2 доби, шале на 220 кв. м - 30000 гривень за 2 доби.

Хюґґе по-українськи: найцікавіші готелі Карпат для затишного відпочинку восениФото: Басейн із краєвидом на гори (booking.com)

Тиша та барви осіннього лісу

У Львівській області в селі Старе Село знаходиться готельний комплекс "Бухта вікінгів", який у 2021 році потрапив в 10 найпопулярніших у туристів. На території є три озера, кінний клуб, спа з сауною і масажем.

Особливість комплексу - гості можуть провести відпустку або вихідні не тільки в класичних номерах, але й окремих шале – будиночках в стилі хюґе. З такого номера відкривається краєвид на мальовничий ліс, а насолоджуватися тишею і співом птахів можна з маленького балкона, відчуваючи себе у шведському лісі.

Хюґґе по-українськи: найцікавіші готелі Карпат для затишного відпочинку восениФото: Готель з лісом за вікном (booking.com)

Готель розрахований для сімейного відпочинку - на великій території можна відпочити в гамаках або альтанках. Також є великий вибір розваг: риболовля, катання на велосипедах і конях, теніс.

Вартість: від 1700 гривень за номер "стандарт", у вартість включено сніданок, шале – від 2900 гривень за двох на добу.

Стильний будинок з чарівним краєвидом

Таке враження залишає у гостей вілла в селі Берегомет Чернівецької області. Готель так і називається - "Cosy house". Білий дім з панорамними вікнами, стильним інтер'єром і терасою відмінно підійде для відпочинку удвох. Біля будинку є велика тераса з чарівним видом.

"Досі в Україні не доводилося зустрічати такого приємного з точки зору естетики, чистоти та затишку приватного готелю", - відгукуються про стильне житло постояльці.

Хюґґе по-українськи: найцікавіші готелі Карпат для затишного відпочинку восениФото: Затишний будинок на двох (booking.com)

У будиночку на 50 квадратних метрів розташована спальня, кухня з пічкою, вітальня і душова. З вікон відкривається вид на сад і гори. До слова, до гірськолижного курорту Мигово – 13 кілометрів. До послуг гостей безкоштовний прокат велосипедів, так що прогулянка мальовничими локаціями Карпат доступна в будь-який час.

Вартість: від 850 гривень за ніч.

"Все включено" та термальні басейни

Всього за 40 кілометрів від Буковеля знаходиться інше популярне туристичне містечко - Яремче. Туди їдуть милуватися гірськими пейзажами й бурхливою річкою з водоспадами. Втім, це ідеальне місце і для "розслаблених" вихідних.

В Яремче розташований "Romantik Spa Hotel 4*" з концепцією "аll inclusive", де цілком можна відчувати себе майже що в Туреччині, але в оточенні Карпатських гір.

Хюґґе по-українськи: найцікавіші готелі Карпат для затишного відпочинку восениФото: Відпочинок у форматі "все включено" в Яремче (booking.com)

Цілий рік в готелі працюють термальні басейни з лікувальною карбонатною водою з температурою 33°C. У комплексі є також аромагрот і фінська сауна, соляна і крижана кімнати, крижана купіль. Європейська кухня ресторану подається у форматі "шведський стіл" і вечорами доповнюється гриль-меню.

Вартість: від 5455 гривень за стандартний двомісний номер без балкона з доступом в спа-центр.

Нагадаємо, ми писали про кращі ідеї для подорожей Україною на довгі вихідні.

Також пропонуємо почитати, в які найкрасивіші природні парки України варто вирушити в жовтні.

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