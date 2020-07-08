Знижок чекати не варто: що буде з цінами на тури під час карантину

Під час карантину відпочинок українців за кордоном буде проходити з деякими змінами. У інтерв'ю Liga.net президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич розповів про відпочинок в умовах пандемії й про те, що буде з цінами на відпустку за кордоном цього року.

Ціни на тури за кордон влітку 2020 року будуть зберігатися в основному на звичному рівні, і значного зростання цін не буде, прогнозує експерт.

"По-перше, підвищувати ціни в умовах нестабільного попиту досить ризиковано. По-друге, цілком імовірно, що приймаючі країни будуть дотувати туристичний бізнес. Наприклад, Туреччина допомагає туроператорам грошима, Єгипет до жовтня скасував в'їзні візи", - констатує Антон Рудич.

При цьому він звертає увагу на те, що туроператори не будуть робити знижки, адже вони вже зазнали досить серйозних збитків під час карантину.

"Але вони будуть пропонувати пільгові умови, наприклад, з бронювання туру і його скасування. Вже зараз багато хто пропонує мінімальну, а деякі навіть нульову передоплату та оплату туру за тиждень до відправлення", - зазначає експерт.

За словами Антона Рудича, завдяки такій пропозиції вже зараз можна бронювати поїздку, але при цьому треба планувати її по мірі наближення дати.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли туристи зможуть відвідувати курортний острів Балі під час карантину.