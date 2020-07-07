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Готелі спорожніли: на Балі поки не пускають туристів

Новини » Travel » Відпочинок за кордоном 07.07.2020 - 12:15
Готелі спорожніли: на Балі поки не пускають туристів
Фото: Відпочинок на Балі (pixabay.com)
Катерина Гончарова
Редактор розділу "Туризм"

Під час пандемії сфера туризму на острові значно постраждала

На острові Балі, що входить до складу Малайського архіпелагу, відновлюють сферу туризму, але іноземних гостей там чекають не раніше вересня цього року, пише Reuters.

Острів відкриє пляжі, храми та інші туристичні місця для гостей з Індонезії до кінця липня, а з 11 вересня прийме іноземних туристів, заявляє губернатор Балі.

При цьому поки неясно, чи буде дозволено відвідувати острів туристам з усіх країн, або ж Індонезія введе для низки держав певні обмеження.

"Ми повинні продовжувати докладати максимальні зусилля по боротьбі з COVID-19, і водночас треба почати вживати заходів з відновлення суспільного життя", - заявив губернатор Уайан Багаття.

Туристам буде дозволено прилітати на острів лише з вересня, оскільки індонезійський курортний острів бореться за відновлення постраждалої від карантину сфери туризму, пише видання.

Готелі спорожніли: на Балі поки не пускають туристівФото: Мальовничий острів Балі, який входить до складу Індонезії (pixabay.com)

Під час глобальної пандемії обсяг польотів на Балі суттєво зменшився, в результаті чого місцеві готелі спорожніли, а ресторани змушені були боротися за виживання, уточнюють у Reuters.

Острів з самого початку пандемії не мав значного рівня захворюваності, однак пізніше кількість інфікованих зросла, відзначають у виданні, посилаючись на офіційні дані статистики.

Індонезія - четверта за чисельністю населення країна у світі, й станом на 6 липня там заявили про 65 000 зареєстрованих випадків коронавірусу (3241 з них – смертельні). Допускається, що реальних випадків захворюваності може бути набагато більше: порівняно невисокі цифри експерти пояснюють низьким охопленням населення тестуванням на COVID-19, додають в Reuters.

Нагадаємо, раніше ми писали, як оформити страховку для виїзду за кордон в умовах карантину та пандемії коронавірусу.

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Теги курортотпускБалиотдыхпутешествие
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