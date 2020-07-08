Скидок ждать не стоит: что будет с ценами на туры во время карантина

Во время карантина отдых украинцев за рубежом будет проходить с некоторыми изменениями. В интервью Liga.net президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич рассказал об отдыхе в условиях пандемии и о том, что будет с ценами на отпуск за границей в этом году.

Цены на туры за рубеж летом 2020 года будут сохраняться в основном на привычном уровне, и значительного роста цен не будет, прогнозирует эксперт.

"Во-первых, повышать цены в условиях нестабильного спроса достаточно рискованно. Во-вторых, вполне вероятно, что принимающие страны будут дотировать туристический бизнес. Например, Турция помогает туроператорам деньгами, Египет до октября отменил въездные визы", - констатирует Антон Рудич.

При этом он обращает внимание на то, что туроператоры не будут делать скидки, ведь они уже понесли достаточно серьезные убытки во время карантина.

"Но они будут предлагать льготные условия, например, по бронированию тура и его отмене. Уже сейчас многие предлагают минимальную, а некоторые даже нулевую предоплату и оплату тура за неделю до отправления", - отмечает эксперт.

По словам Антона Рудича, благодаря такому предложению уже сейчас можно бронировать поездку, но при этом надо планировать ее по мере приближения даты.

Напомним, ранее мы писали, когда туристы смогут посещать курортный остров Бали во время карантина.