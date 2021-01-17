Казковий сніг та панорами: незвична локація в Карпатах, про яку не пишуть у путівниках

Поки багато туристів взимку відпочивають у Буковелі, багато локацій західної України залишаються невідомими.

Ми відшукали одне із таких місць – це гора Острий висотою 584 метри над рівнем моря на території Покутсько-Буковинських Карпат і поблизу міста Косів в Івано-Франківській області.

Місце, про яке донедавна не чули туристи

Раніше мало хто розглядав це місце як туристичне та таке, де можна взагалі щось побачити. Та й місцева влада приділяла цій локації не дуже багато уваги: облаштування еколого-пізнавальної стежки на гору Острий провели тільки у 2016 році. Того ж року тут з’явилися оглядовий майданчик, інформаційні вказівники та лісові меблі, де можна навіть взимку влаштувати непоганий пікнік.

Але досі широкої промокампанії цього маршруту поки немає, і місце стає відомим в основному завдяки самим туристам: вони викладають у соцмережах фото місцевості та розповідають, як сюди потрапити. Але варто зауважити, що на горі Острий немає атрибутів гірськолижного відпочинку. Переважно тут бувають ті, хто вже відпочиває у містечку Косів та хоче побачити гарну панораму міста з висоти.

Фото: Панорама на Косів з гори взимку (mapakosiv.if.ua)

Та навіть тут гірськолижний відпочинок все ж можна знайти: канатно-бугельний витяг на горі Михалковій знаходиться неподалік, у Косові. Довжина витягу - 900 метрів, а гірськолижної траси - 1200 метрів. Тут є п'ять трас різної складності. Але тепер - детальніше про гору Острий.

"Коли збиралася поїхати сюди, то якоїсь конкретної інформації про це місце не знайшла. Про нього мало пишуть путівники. А дарма: сюди могли б приїздити значно більше туристів. Звісно, це зовсім не альтернатива курортам Буковель або Славське, але тут можна добре відпочити подалі від шумного міста. Взимку тут гарно, особливо коли навколо казковий сніг, а вдень - яскраве сонце", - каже туристка Ірина Літовченко.

Це місце підійде любителям піших походів та прогулянок у горах, каже вона. Перш за все тут варто побувати тим, хто вже приїхав до міста Косів з екскурсією або самостійно.

З вершини Острий відкриваються красиві краєвиди на Косів та прилеглі села. На горі є інтернет та навіть сигнал wi-fi.

Фото: Панорама міста Косів з гори Острий влітку (kosivart.net/Андрій Близнюк)

"Острий" по-гуцульськи означає гострий. Тут і справді багато скелястих схилів, на які не так легко піднятися. Над річкою Рибниця біля цієї вершини є "облаз" – так називають стрімкі урвища над річками. Ще за часів Австро-Угорщини тут проклали та укріпили невелику дорогу, після чого вузенька дорога з’єднала кілька сіл.

Місцеві розповідають легенду про те, як одного разу загін татар вирішив напасти на тутешні села. Тоді місцеві мешканці зібралися над "облазом" і скинули на ворогів каміння. Мало кому вдалося вижити. Кажуть, що з того часу вороги більше не намагалися посягнути на ці землі.

Фото: У Косові є немало садиб та міні-готелів, де можна зупинитись на ночівлю (booking.com)

Легкий маршрут на Острий для туристів-новачків

Гід-екскурсовод Тарас Пасимок, який організовує пішохідні маршрути та велопрогулянки Карпатами, радить кілька способів сходження на гору. Такі прогулянки підійдуть і для тих, хто не піднімався на гірські вершини раніше – маршрут хоч і доволі непростий, але його можна подолати менш як за годину.

Нетривала прогулянка приведе вас на одну з косівських вершин – безпосередньо на гору Острий.

З її вершини відкривається мальовнича панорама міста та гірських хребтів, що оточують Косів немов підковою: гора Михалків (найвища точка Косова), Міська Гора, хребет Каменистий, Голиця та Сопка (Стіжки, Зіняків Верх).

Фото: На вершині облаштовані місця для відпочинку (kosivart.net/Андрій Близнюк)

Маршрут, який можна пройти самостійно

Протяжність маршруту – 1 кілометр;

Тривалість – 40 хвилин.

На гору можна потрапити трьома різними шляхами. Починається підйом від братської могили в селі Город. Орієнтир - великий курган із білим залізним хрестом. Дійти туди можна вулицею над Гуком і потім дерев’яною кладкою - до кургану. Або - паралельною вулицею Івана Франка (так званим "облазом").

Але найкращий і найлегший спосіб - повернути за курганом ліворуч дорогою, яка виведе вас на саму вершину, повз орієнтир - зелену садибу "Володар". До слова, сюди можна виїхати й власним транспортом.

Відео: Гора Острий: як піднятися на вершину? (youtube.com/Василь Гаращук)

Є й ще один спосіб піднятися на вершину. Він підійде тим, хто готовий до крутих підйомів. Від хреста на могилі біжить ледь помітна стежка, яка виводить на початок хребта. Звідти починається доволі стрімкий підйом на саму вершину.

Але варто зауважити, що цією стежкою без провідника ходити не варто: не знаючи особливостей місцевості, можна легко травмуватися чи заблукати.

Крім того, є й третій спосіб сходження на вершину Острий. Потрібно перейти від гори Михалків стежкою на Острий. Від будівель гірськолижної школи веде стежка, якою можна піднятися на вершину усього за кілька хвилин. Проте й цей шлях варто проходити з гідом.

Раніше ми писали, що кажуть туристи про ціни на курорті Буковель.

Також ми писали про кращі курорти України, де можна покататися на лижах.