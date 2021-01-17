Сказочный снег и панорамы: необычная локация в Карпатах, о которой не пишут в путеводителях

Пока многие туристы зимой отдыхают в Буковеле, много локаций западной Украины остаются неизвестными.

Мы отыскали одно из таких мест – это гора Острый высотой 584 метра над уровнем моря на территории Покутско-Буковинских Карпат и вблизи города Косов в Ивано-Франковской области.

Место, о котором до недавнего времени не слышали туристы

Раньше мало кто рассматривал это место как туристическое и такое, где можно вообще что-то увидеть. Да и местная власть уделяла этой локации не очень много внимания: обустройство эколого-познавательной тропы на гору Острый провели только в 2016 году. В том же году здесь появились смотровая площадка, информационные указатели и лесная мебель, где можно даже зимой устроить неплохой пикник.

Но до сих пор широкой промокампании этого маршрута пока нет, и место становится известным в основном благодаря самим туристам: они выкладывают в соцсетях фото местности и рассказывают, как сюда попасть. Но стоит заметить, что на горе Острый нет атрибутов горнолыжного отдыха. В основном здесь бывают те, кто уже отдыхает в городке Косов и хочет увидеть красивую панораму города с высоты.

Фото: Панорама на Косов с горы зимой (mapakosiv.if.ua)

Но даже здесь горнолыжный отдых все же можно найти: канатно-бугельный подъемник на горе Михалковой находится неподалеку, в Косове. Длина подъемника - 900 метров, а горнолыжной трассы - 1200 метров. Здесь есть пять трасс различной сложности. Но теперь - подробнее о горе Острый.

"Когда собиралась поехать сюда, то какой-то конкретной информации об этом месте не нашла. Об нем мало пишут путеводители. А зря: сюда могли бы приезжать значительно больше туристов. Конечно, это совсем не альтернатива курортам Буковель или Славское, но здесь можно хорошо отдохнуть подальше от шумного города. Зимой здесь красиво, особенно когда вокруг сказочный снег, а днем - яркое солнце", - говорит туристка Ирина Литовченко.

Это место подойдет для любителей пеших походов и прогулок в горах, говорит она. Прежде всего здесь стоит побывать тем, кто уже приехал в город Косов с экскурсией или самостоятельно.

С вершины Острый открываются красивые виды на Косов и прилегающие села. На горе есть интернет и даже сигнал wi-fi.

Фото: Панорама города Косов с горы Острый летом (kosivart.net/Андрей Близнюк)

"Острый" по-гуцульски означает острый. Здесь и вправду много скалистых склонов, на которые не так легко подняться. Над рекой Рыбница у этой вершины есть "облаз" – так называют стремительные обрывы над реками. Еще во времена Австро-Венгрии здесь проложили и укрепили небольшую дорогу, после чего узенькая дорога соединила несколько сел.

Местные рассказывают легенду о том, как однажды отряд татар решил напасть на здешние села. Тогда местные жители собрались над "облазом" и сбросили на врагов камни. Мало кому удалось выжить. Говорят, что с того времени враги больше не пытались посягать на эти земли.

Фото: В Косове есть немало усадеб и мини-отелей, где можно остановиться на ночлег (booking.com)

Легкий маршрут на Острый для туристов-новичков

Гид-экскурсовод Тарас Пасимок, который организовывает пешеходные маршруты и велопрогулки по Карпатам, советует несколько способов восхождения на гору. Такие прогулки подойдут и для тех, кто не поднимался на горные вершины ранее – маршрут хоть и довольно непростой, но его можно преодолеть менее чем за час.

Непродолжительная прогулка приведет вас на одну из косовских вершин – непосредственно на гору Острый.

С ее вершины открывается живописная панорама города и горных хребтов, окружающих Косов, словно подковой: гора Михалкова (самая высокая точка Косова), Городская Гора, хребет Каменистый, Голица и Сопка (Стежки, Зиняков Верх).

Фото: На вершине оборудованы места для отдыха (kosivart.net/Андрей Близнюк)

Маршрут, который можно пройти самостоятельно

Протяженность маршрута – 1 километр;

Продолжительность – 40 минут.

На гору можно попасть тремя различными путями. Начинается подъем от братской могилы в селе Огород. Ориентир - большой курган с белым железным крестом. Дойти туда можно по улице над Гуком и потом деревянной кладкой - до кургана. Или - по параллельной улице Ивана Франко (по так называемому "облазу").

Но самый лучший и самый легкий способ - свернуть за курганом слева по дороге, которая выведет вас на самую вершину, мимо ориентира - зеленой усадьбы "Володар". К слову, сюда можно выехать и на собственном транспорте.

Видео: Гора Острый: как подняться на вершину? (youtube.com/Василий Гаращук)

Есть и еще один способ подняться на вершину. Он подойдет тем, кто готов к крутым подъемам. От креста на могиле ведет едва заметная тропа, которая выводит на начало хребта. Оттуда начинается довольно крутой подъем на самую вершину.

Но стоит заметить, что по этой тропе без проводника ходить не стоит: не зная особенностей местности, можно легко травмироваться или заблудиться.

Кроме того, есть и третий способ восхождения на вершину Острый. Нужно перейти от горы Михалковой по дорожке на Острый. От зданий горнолыжной школы ведет тропинка, по которой можно подняться на вершину всего за несколько минут. Однако и этот путь стоит проходить с гидом.

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