Казкова країна у центрі Європи. 7 причин поїхати на лижі в князівство Андорра

Між Іспанією і Францією, прямо посеред Піренейських гір, розташована маленька країна – князівство Андорра.

80 % її території займають гори, а кількість туристів до пандемії становила цілих 8 млн осіб на рік. Це e цілих сто разів більше, ніж чисельність населення князівства.

Андорра - єдине e світі співкнязівство. Від інших конституційних монархій відрізняється тим, що її очолюють відразу два правителі. Карликовою державою керують глава Франції і єпископ Урхельський. У кожного співправителя власні державні функції, а виконавчу владу реалізує прем'єр-міністр.

Відео: Пейзажі Андорри взимку (youtube.comSmakadron)

Що ж приваблює стільки людей в цю крихітну країну та чому варто вибрати її для зимового відпочинку? Давайте розглянемо переваги поїздки в Андорру.

Сьогодні в князівство дозволений в'їзд з метою туризму

Андорра не є частиною ЄС, не входить у Єврозону й Шенгенську зону.

Проте з біометричним закордонним паспортом громадянина України в'їзд в Андорру дозволяється без візи.

Потрібно тільки дотриматись умов: громадянам України віком від 12 років для в'їзду в країну потрібен сертифікат про повну вакцинацію. Приймають нас з усіма вакцинами, які використовують в Україні.

До вильоту потрібно попередньо заповнити спеціальний санітарний формуляр на сайті МОЗ Іспанії й отримати персональний QR-код.

Фото: Карта і місце розташування Андорри стосовно інших країн (wikitravel.org)

Також для в'їзду потрібно заздалегідь оформити медичну страховку з покриттям лікування COVID.

Зверніть увагу. Якщо ви збираєтеся кататися на лижах, то страховка повинна також покривати заняття екстремальними видами спорту. В такому випадку звичайна туристична не підходить.

В Андорру легко добиратися з України

Дорога з України в Андорру займає близько 7 годин: 3,5 години прямий переліт Київ-Барселона і далі 3,5 години триває організований груповий трансфер на автобусі.

У князівстві - розкішні гори

У горах Андорри - найсучасніша інфраструктура для гірськолижних видів спорту.

Траси прекрасно обладнані як для дітей і початківців лижників, так і для професіоналів.

Основні гірськолижні курорти Андорри:

Енкамп; Сольдеу та Ель-Тартер; Пас-де-ла-Каса; Ла-Масана; Пал-Арінсаль.

Фото: Казкові гори в Андоррі (unsplash.com)

Шопінг

Податки на торгівлю в Андоррі дуже низькі, а значить, тут дуже вигідно можна зробити покупки приблизно на 20% дешевше, ніж в сусідніх країнах.

Термальні води

У термальному центрі Кальдеа буде цікаво і корисно всій родині. Це найбільший СПА центр в Південній Європі.

Природна термальна вода багата сіркою, має цілющі властивості при захворюваннях опорно-рухового апарату і шкіри, прекрасно розслабляє, знімає втому і стрес. Особливо вражає тут теплий басейн під відкритим небом з красивим панорамним видом на снігові вершини гір.

Вартість відвідування Кальдеа - від 35 євро на людину.

Місцева кухня

Їжа в Андоррі смачна і ситна: різні види м'яса, гриби, молочні продукти, равлики й форель. Порції дуже великі. Обід обійдеться в 15-20 євро на людину, чашка кави - 1,5-2,5 євро.

Доступні ціни на відпочинок

Всупереч думці про те, що відпочивати у західній Європі завжди дорого, до Андорри це відноситься далеко не завжди.

Якщо лижі - не головна мета вашої поїздки, краще зупинитися в одному з готелів столиці. Наприклад, в столиці князівства Андорра-ла-Велья - прекрасна туристична інфраструктура, багато ресторанів, великі можливості для шопінгу і відвідування терм. А за бажанням дістатися в гори можна всього за 30-40 хвилин.

Фото: Церква Сан-Хуан-де-Казеллес, що датується 11 століттям, частина романської спадщини Андорри (wikipedia.org)

Вартість проживання зі сніданком в готелі 4 * становить від 30 000 грн на тиждень на двох. Це вже з перельотом, страховкою і груповим трансфером.



Якщо ж ви завзятий лижник, проживати варто безпосередньо біля регіонів катання. Готель краще замовляти з 2-х разовим харчуванням. Така поїздка на 8 днів обійдеться від 42 000 грн за двох людей в готелі 4*, включаючи проїзд.

Сніг в Андоррі вже лежить, а в повітрі витає чарівний дух свят. Саме час відвідати цю маленьку країну великих чудес!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на зимових курортах Грузії почався туристичний бум.

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