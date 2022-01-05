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Зимова відпустка у Карпатах: куди поїхати на гірськолижні курорти в Україні

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Середа 05 січня 2022 16:49
Зимова відпустка у Карпатах: куди поїхати на гірськолижні курорти в Україні Фото: Гірськолижний комплекс "Буковиця" (facebook.com/officialbukovytsia)
Автор: Євгенія Тугушева

Вартість денних абонементів для катання становить від 500 до 1000 гривень

В Україні багато гірськолижних курортів. Зокрема, у Львівській області є близько десятка подібних локацій для сімейного, активного відпочинку з розвиненою інфраструктурою, лижні школи з професійними інструкторами, які допоможуть дітям та дорослим стати на лижі.

‘‘… Львівщина славиться зручною та розвиненою інфраструктурою, тому у нас є всі умови як для активного відпочинку, так і для дозвілля’’, - сказав заступник начальника управління туризму та курортів Львівської ОДА Тарас Лозинський.

В Управлінні туризму та курортів Львівської області назвали гірськолижні курорти, де можна провести вихідні усією родиною на засніжених Карпатських схилах. Про це йдеться на офіційному сайті облдержадміністрації.

Ольга Зіньків, доцент кафедри зимових видів спорту Львівського державного університету фізичної культури ім. Івана Боберського назвала локації, де найкраще кататися на лижах:

‘‘Дуже тішуся, що теперішнє покоління залучає до цього виду дозвілля своїх дітей. Запрошую усіх, кому ці відчуття ще не знайомі, спробувати. Це дуже гарний спосіб для спілкування, можливість знайти собі однодумців. Якщо говорити про Львівську область, класні схили є на Буковиці, Майдані, Плаю, Тростяні’’.

Найпопулярніші гірськолижні курорти Львівської області:

  • комплекс “Буковиця”;
  • комплекс “Плай”;
  • курорт “Захар Беркут”;
  • реабілітаційний центр в селі Яворів на Турківщині.

Зокрема, у лижній школі “Буковиці” професійні інструктори ставлять на лижі дітей від 4 років.

У гірськолижному комплексі “Плай” також є лижна школа. Всі інструктори пройшли навчання за міжнародними програмами підготовки інструкторів гірськолижного та сноуборд-спорту, які відповідають стандартам ISIA.

Курорт “Захар Беркут” розташований поруч зі смт Славське. На його території є лижна школа, а також до послуг гостей 9 км трас усіх рівнів складності, прокат спорядження крісельні та бугельні витяги, мультиліфт для дітей та початківців.

Зимова відпустка у Карпатах: куди поїхати на гірськолижні курорти в УкраїніФото: Траси у гірськолижному комплексі "Буковиця" (facebook.com/officialbukovytsia)

У Західному реабілітаційно-спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України розташований у селі Яворів на Турківщині на висоті 850 м над рівнем моря. На території центру відкриті два гірськолижних спуски, є підвісна пасажирська канатна дорога, довжиною 1900 метрів.

Яка вартість абонементів на гірськолижних курортах в Україні

Вартість денних абонементів для катання становить від 500 до 1000 гривень.

Які правила відвідування гірськолижних курортів

На початку грудня 2021 року в Україні оновили протиепідемічні заходи під час роботи гірськолижних курортів. Зокрема, зобов'язали пред'являти при поселенні в готелі деякі документи.

Під час поселення у готель будь-якого гірськолижного курорту в Україні необхідно мати з собою один з таких документів:

  1. сертифікат COVID;
  2. негативний результат ПЛР-тесту;
  3. довідку про одужання від коронавірусу.

Нагадаємо, ми раніше писали про популярний гірськолижний курорт для зимового відпочинку в Україні.

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