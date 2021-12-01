Стрибок цін і недешевий відпочинок. Названі найдорожчі міста світу для жителів і туристів

Найдорожчим для життя містом в світі в цьому році визнаний Тель-Авів, який вперше потіснив "лідерів" дорожнечі – Париж і Гонконг. Про нові дані щорічного рейтингу повідомляє The Guardian.

У новому щорічному рейтингу Economist Intelligence Unit (EIU) підрахували вплив швидкого зростання інфляції в 2021 році вартість товарів і послуг на тлі пандемії.

Відзначається, що рівень інфляції цін у містах світу був найшвидшим за останні п'ять років і становить 3,5%. Пандемія "струснула" світову економіку і "перемішала" рейтинги.

Дані про ціни були зібрані у 173 містах світу і включали 50000 товарів і послуг. Дослідження включає також вартість оренди житла, але не враховує ціни на нерухомість.

Туристам варто враховувати, що через обмеження в торгівлі в деяких країнах різко зросли ціни на енергію і продукти харчування. Середня вартість літра бензину зросла на 21%.

Що зробило Тель-Авів найдорожчим містом світу

Ізраїльське місто за 12 місяців піднялося на п'ять позицій у рейтингу. За ним йдуть "переможці " минулого року - Париж, Гонконг і Цюріх. Стрибок рейтингу Тель-Авіва був пов'язаний зі зміцненням національної валюти, шекеля, а також зростанням цін на транспорт і продукти, наголошується в статті.

Фото: Тель-Авів - найдорожче місто світу (unsplash.com/daniel-klein)

Це місто посіло друге місце за дорожнечею алкоголю і транспорту, п'яте місце за цінами на догляд за собою, і шосте місце – на відпочинок. У всіх 10 основних категоріях витрат рейтингу Тель-Авів знаходиться на третьому місці.

До першої п'ятірки лідерів увійшов також Сінгапур. Далі в топ 10 найдорожчих міст увійшли:

Нью-Йорк (6 місце);

Женева (7);

Копенгаген (8);

Лос-Анджелес (9);

Осака (10).

Лондон піднявся на три пункти - до 17 місця в рейтингу, Сідней піднявся з 15 до 14 місця, Мельбурн – з 18 до 16.

Цього року рейтинг поповнився 40 новими містами. Найдорожчим з нових міст є столиця Шотландії Единбург, який зайняв 27 місце, нарівні з містами з високою вартістю життя, такими як Окленд і Міннеаполіс. Два інших нових міста - Штутгарт і Сан-Дієго - також увійшли в топ 50.

Фото: Місто Единбург у Великобританії (unsplash.com/alex-tai)

Найбільший стрибок цін спостерігався в Тегерані. Столиця Ірану піднялася з 79 на 29 місце через санкції США, що спричинили дефіцит і зростання цін. Тегеран разом з Каракасом, Дамаском, Буенос-Айресом увійшов до рейтингу міст з найвищими темпами інфляції.

В цілому, на вершині рейтингу, як і раніше, домінують європейські і розвинені азіатські міста, в той час як північноамериканські і китайські міста залишаються "середніми".

Де жити найдешевше: Азія і Африка

"Не у всіх містах відбулося підвищення цін. У багатьох містах, що знаходяться внизу нашого рейтингу, ціни стагнували або навіть падали, почасти через те, що їх валюти ослабли по відношенню до долара США", - зазначив керівник рейтингу Упасана Дутт.

Найдешевші міста здебільшого знаходяться на Близькому Сході і в Африці або в бідніших частинах Азії. Дамаск - столиця Сирії - зберіг своє місце як найдешевше місто в світі для життя. Він зайняв останнє місце в семи з десяти цінових категорій і знаходиться в кінці інших трьох.

Фото: Ташкент - одне з найбільш недорогих міст світу (pixabay.com)

Другим за дешевизною життя став Тріполі (столиця Лівії), який увійшов до числа 40 нових міст, доданих до рейтингу цього року. За ним йде столиця Узбекистану Ташкент.

Найбільше "здешевлення" відбулося в Римі: місто перейшло з 16 позиції рейтингу до 48. Особливо відчутно знизилися ціни на продукти та одяг.

Далі за швидкістю зниження вартості життя йдуть Бангкок і Ліма, вони продемонстрували значний спад у всіх категоріях.

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