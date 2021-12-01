Скачок цен и недешевый отдых. Названы самые дорогие города мира для жителей и туристов

Самым дорогим для жизни городом в мире в этом году признан Тель-Авив, впервые потеснивший "лидеров" дороговизны – Париж и Гонконг. О новых данных ежегодного рейтинга сообщает The Guardian.

В новом ежегодном рейтинге Economist Intelligence Unit (EIU) подсчитали влияние быстрого роста инфляции в 2021 году стоимость товаров и услуг на фоне пандемии.

Отмечается, что уровень инфляции цен в городах мира был самым быстрым за последние пять лет и составляет 3,5%. Пандемия "встряхнула" мировую экономику и "перемешала" рейтинги.

Данные о ценах были собраны в 173 городах мира и включали 50000 товаров и услуг. Исследование включает также стоимость аренды жилья, но не учитывает цены на недвижимость.

Туристам стоит учитывать, что из-за ограничений в торговле в некоторых странах резко выросли цены на энергию и продукты питания. Средняя стоимость литра бензина выросла на 21%.

Что сделало Тель-Авив самым дорогим городом мира

Израильский город за 12 месяцев поднялся на пять позиций в рейтинге. За ним следуют "победители" прошлого года - Париж, Гонконг и Цюрих. Скачок рейтинга Тель-Авива был связан с укреплением национальной валюты, шекеля, а также ростом цен на транспорт и продукты, отмечается в статье.

Фото: Тель-Авив - самый дорогой город мира (unsplash.com/daniel-klein)

Этот город занял второе место по дороговизне алкоголя и транспорта, пятое место по ценам на уход за собой, и шестое место – на отдых. Во всех 10 основных категориях расходов рейтинга Тель-Авив находится на третьем месте.

В первую пятерку лидеров вошел также Сингапур. Далее в топ-10 самых дорогих городов вошли:

Нью-Йорк (6 место);

Женева (7);

Копенгаген (8);

Лос-Анджелес (9);

Осака (10).

Лондон поднялся на три пункта - до 17 места в рейтинге, Сидней поднялся с 15 до 14 места, Мельбурн – с 18 до 16.

В этом году рейтинг пополнился 40 новыми городами. Самым дорогим из новых городов является столица Шотландии Эдинбург, который занял 27 место, наравне с городами с высокой стоимостью жизни, такими как Окленд и Миннеаполис. Два других новых города - Штутгарт и Сан-Диего - также вошли в топ-50.

Фото: Город Эдинбург в Великобритании (unsplash.com/alex-tai)

Самый большой скачок цен наблюдался в Тегеране. Столица Ирана поднялась с 79 на 29 место из-за санкций США, вызвавших дефицит и рост цен. Тегеран вместе с Каракасом, Дамаском, Буэнос-Айресом вошел в рейтинг городов с самыми высокими темпами инфляции.

В целом, на вершине рейтинга по-прежнему доминируют европейские и развитые азиатские города, в то время как североамериканские и китайские города остаются "средними".

Где жить дешевле всего: Азия и Африка

"Не во всех городах произошло повышение цен. Во многих городах, находящихся внизу нашего рейтинга, цены стагнировали или даже падали, отчасти из-за того, что их валюты ослабли по отношению к доллару США", - отметил руководитель рейтинга Упасана Дутт.

Самые дешевые города в основном находятся на Ближнем Востоке и в Африке или в более бедных частях Азии. Дамаск - столица Сирии - сохранил свое место как самый дешевый город в мире для жизни. Он занял последнее место в семи из десяти ценовых категорий и находится в конце остальных трех.

Фото: Ташкент - один из самых недорогих городов мира (pixabay.com)

Вторым по дешевизне жизни стал Триполи (столица Ливии), который вошел в число 40 новых городов, добавленных в рейтинг в этом году. За ним следует столица Узбекистана Ташкент.

Наибольшее "удешевление" произошло в Риме: город перешел с 16 позиции рейтинга до 48. Особенно ощутимо снизились цены на продукты и одежду.

Далее по скорости снижения стоимости жизни идут Бангкок и Лима, они продемонстрировали значительный спад во всех категориях.

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