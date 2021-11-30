Дані обнадіюють. В ООН назвали регіони, де туризм відновлюється найшвидшими темпами

Збитки сфери в 2021 році можуть скласти 2 трильйони доларів

Світовий туризм через пандемію в 2021 році може недоотримати 2 трлн доларів доходів. Про це йдеться у доповіді Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO).

Приблизно стільки ж недоотримав світовий туризм і в 2020 році, коли пандемія почалася.

"Доходи від міжнародного туризму в 2021 році можуть досягти 700-800 мільярдів доларів США - менше половини від 1,7 трильйона доларів в 2019 році", - наголошується в звіті організації.

Найбільше подорожей припало на третій квартал 2021 року – кількість прибуттів зросла на 58% порівняно з липнем-вереснем 2020 року. При цьому до пандемії подорожей влітку було на 64% більше.

Пік поїздок туристів в різні країни з початку пандемії припав на серпень-вересень 2021 року.

Часткове відновлення - обнадійливі цифри

Зростання числа подорожей влітку 2021 обнадіюють, відзначають в доповіді. При цьому в різних регіонах простежується зв'язок туризму з темпами вакцинації.

Фото: Пік подорожей з початку пандемії припав на липень-вересень 2021 року (GettyImages)

"Дані за третій квартал обнадіюють. Але число прибуттів, як і раніше, на 76% нижче, ніж було до пандемії, а різні регіони світу показують дуже нерівномірні результати", - зазначив генеральний секретар UNWTO Зураб Пололікашвілі.

Він додав, що для підтримки туристичної галузі необхідно продовжувати вакцинацію, координувати умови в'їзду та впроваджувати цифрові сертифікати для більшої доступності подорожей.

З іншого боку, за період пандемії зросли витрати туристів на поїздки. У UNWTO підрахували: через відкладений попит доходи в туризмі зросли в середньому з 1000 доларів на прибуття в 2019 році до 1300 доларів в 2020 році. А в 2021 році можуть перевищити 1500 доларів . Втім, це пов'язано не тільки з тим, що туристам вдалося накопичити заощадження, але і з тим, що ціни на транспорт і проживання зросли.

Фото: Подорожі стали можливі завдяки протиепідемійним заходам (facebook.com / airportboryspil)

Де туристи подорожують найактивніше

Відносне зростання темпів відновлення туризму в порівнянні з 2019 роком в 3 кварталі припало на європейські країни (-53%) і Північну і Південну Америки (-60%).

"Це пов'язано з різним ступенем обмежень пересування, рівнями вакцинації і впевненості мандрівників", - йдеться в звіті.

Провідними країнами з відновлення туризму стали такі держави:

Хорватія (-19%);

Мексика (-20%);

Туреччина (-35%).

Повідомляється, що в цих країнах зафіксовані найвищі темпи відновлення турпотоку за період з липня по вересень.

Фото: Туризм Туреччини недоотримав тільки 35% доходів від рівня 2019 року (unsplash.com/bhumil-chheda)

Держави Карибського басейну також показали найбільш високі показники серед усіх субрегіонів: кількість міжнародних подорожей там збільшилася на 55%. Зате в інших частинах світу туризм практично зупинився. В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні подорожі скоротилися на 95%.

Багато країн, включаючи Австралію, Нову Зеландію, Сінгапур і Китай, дотримуються в туризмі політики "нульової толерантності" до COVID-19 і суворих обмежень на в'їзд іноземців.

Нагадаємо, ми писали, які обмеження вводять в Європі через новий штам "Омікрон".

Також темпи зростання туризму в Європі виявилися повільнішими, ніж прогнозували.