ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дані обнадіюють. В ООН назвали регіони, де туризм відновлюється найшвидшими темпами

Новость на русском →
Вівторок 30 листопада 2021 16:20
Дані обнадіюють. В ООН назвали регіони, де туризм відновлюється найшвидшими темпами Фото: Туристи в аеропорту (unsplash.com/mr-autthaporn-pradidpong)
Автор: Ольга Маджумдар

Збитки сфери в 2021 році можуть скласти 2 трильйони доларів

Світовий туризм через пандемію в 2021 році може недоотримати 2 трлн доларів доходів. Про це йдеться у доповіді Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO).

Приблизно стільки ж недоотримав світовий туризм і в 2020 році, коли пандемія почалася.

"Доходи від міжнародного туризму в 2021 році можуть досягти 700-800 мільярдів доларів США - менше половини від 1,7 трильйона доларів в 2019 році", - наголошується в звіті організації.

Найбільше подорожей припало на третій квартал 2021 року – кількість прибуттів зросла на 58% порівняно з липнем-вереснем 2020 року. При цьому до пандемії подорожей влітку було на 64% більше.

Пік поїздок туристів в різні країни з початку пандемії припав на серпень-вересень 2021 року.

Часткове відновлення - обнадійливі цифри

Зростання числа подорожей влітку 2021 обнадіюють, відзначають в доповіді. При цьому в різних регіонах простежується зв'язок туризму з темпами вакцинації.

Дані обнадіюють. В ООН назвали регіони, де туризм відновлюється найшвидшими темпамиФото: Пік подорожей з початку пандемії припав на липень-вересень 2021 року (GettyImages)

"Дані за третій квартал обнадіюють. Але число прибуттів, як і раніше, на 76% нижче, ніж було до пандемії, а різні регіони світу показують дуже нерівномірні результати", - зазначив генеральний секретар UNWTO Зураб Пололікашвілі.

Він додав, що для підтримки туристичної галузі необхідно продовжувати вакцинацію, координувати умови в'їзду та впроваджувати цифрові сертифікати для більшої доступності подорожей.

З іншого боку, за період пандемії зросли витрати туристів на поїздки. У UNWTO підрахували: через відкладений попит доходи в туризмі зросли в середньому з 1000 доларів на прибуття в 2019 році до 1300 доларів в 2020 році. А в 2021 році можуть перевищити 1500 доларів . Втім, це пов'язано не тільки з тим, що туристам вдалося накопичити заощадження, але і з тим, що ціни на транспорт і проживання зросли.

Дані обнадіюють. В ООН назвали регіони, де туризм відновлюється найшвидшими темпамиФото: Подорожі стали можливі завдяки протиепідемійним заходам (facebook.com / airportboryspil)

Де туристи подорожують найактивніше

Відносне зростання темпів відновлення туризму в порівнянні з 2019 роком в 3 кварталі припало на європейські країни (-53%) і Північну і Південну Америки (-60%).

"Це пов'язано з різним ступенем обмежень пересування, рівнями вакцинації і впевненості мандрівників", - йдеться в звіті.

Провідними країнами з відновлення туризму стали такі держави:

  • Хорватія (-19%);
  • Мексика (-20%);
  • Туреччина (-35%).

Повідомляється, що в цих країнах зафіксовані найвищі темпи відновлення турпотоку за період з липня по вересень.

Дані обнадіюють. В ООН назвали регіони, де туризм відновлюється найшвидшими темпамиФото: Туризм Туреччини недоотримав тільки 35% доходів від рівня 2019 року (unsplash.com/bhumil-chheda)

Держави Карибського басейну також показали найбільш високі показники серед усіх субрегіонів: кількість міжнародних подорожей там збільшилася на 55%. Зате в інших частинах світу туризм практично зупинився. В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні подорожі скоротилися на 95%.

Багато країн, включаючи Австралію, Нову Зеландію, Сінгапур і Китай, дотримуються в туризмі політики "нульової толерантності" до COVID-19 і суворих обмежень на в'їзд іноземців.

Нагадаємо, ми писали, які обмеження вводять в Європі через новий штам "Омікрон".

Також темпи зростання туризму в Європі виявилися повільнішими, ніж прогнозували.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Туризм Пандемія коронавірусу
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ольга Орєхова
Дорога Скандинавія. Як зекономити в Осло - одній з найбільш "небюджетних" столиць світу
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Володимир Жерновой
Налаштуватись на "перезавантаження". Як правильно підготуватися до відпустки та отримати від неї максимальну користь
Володимир Жерновой
бізнес-коуч та психолог
Андрій Шабельников
Локдаун та нові обмеження. Що робити, якщо країна закрилася прямо перед запланованою поїздкою
Андрій Шабельников
адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання "EVRIKA"
Станіслав Ткацевіч
Не тільки парк "Софіївка". Путівник цікавими місцями Умані для вікенду в міжсезоння
Станіслав Ткацевіч
спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору