Найсильніший ураган за 30 років: в аеропортах Лондона змінили графік польотів

18 лютого 2022 року шторм "Юніс", що зійшов на Британію, значно вплинув на графік польотів. У пік швидкість вітру перевищувала 100 км/год.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Avianews.com.

В аеропортах Лондона деякі літаки пішли на запасні аеродроми. Серед них виявився рейс за маршрутом Київ-Лондон авіакомпанії "МАУ".

"Інші літаки кілька разів намагалися сісти, а потім йшли в зону очікування, щоб перечекати негоду і спробувати приземлитися знову", — йдеться у виданні.

Відео: В аеропорту Лондона "Гатвік" сильний вітер здував авіалайнери

"Літак 40 хвилин намотував кола в зоні очікування"

Автор ролика Олексій розповів Avianews.com, що знімав відео 18 лютого в Гатвіку з 08:00 до 17:00.

"Це був найсильніший ураган за останні 30 років. Знімати було практично неможливо через сильний вітер і дощ. Я просто не міг стояти на землі, не кажучи вже про зйомку. Було відчуття, що стоїш позаду гвинтів працюючого Ан-12", — розповів автор.

За словами очевидця, перший літак на відео намагався приземлитися двічі, потім ще 40 хвилин намотував кола в зоні очікування, і тільки потім пілоти вирішили йти на Манчестер.

"Найбільший пасажирський літак у світі Airbus A380 на відео сідає плавно, але насправді до цього він 45 хвилин літав у зоні очікування, оскільки посадці заважав небезпечний бічний вітер зі швидкістю 65 км/год.

Після того як вітер поміняв свій напрямок і став дути прямо в лоб літакам, пілотам дозволили здійснювати посадки. Лобовий або зустрічний вітер авіаторам подобається. Він прискорює зліт і вкорочує пробіг на смузі при посадці", — пояснив Олексій.

В кінці відео видно практично звичайний зліт Boeing 777.

"У той момент ураган вже закінчився. Це сталося так різко, ніби хтось натиснув на Вимикач", — додав Олексій.

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