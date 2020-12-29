Штрафи і заборона вечірок: в Єгипті посилюють карантинні заходи

В Єгипті посилюють карантинні заходи через другу хвилю коронавірусу. Крім того, що влада скасувала усі новорічні святкування в закритих приміщеннях, наступного тижня почнуть діяти штрафи за відсутність масок, повідомляє Daily News Egypt.

Про нові заходи 27 грудня заявив прем'єр-міністр країни Мустафа Мадбулі. Штрафи за відсутність маски в громадських місцях будуть виписувати на місці.

За порушення карантинних заходів доведеться заплатити 50 єгипетських фунтів - 90 гривень. Адміністративне покарання набуває чинності з 3 січня 2021 року.

Фото: Пам'ятки Єгипту (pixabay.com)

Які обмеження введуть в курортній країні

На засіданні кабінету міністрів у неділю, на якій обговорювалися останні події у зв'язку з пандемією COVID-19 в Єгипті, прем'єр-міністр Мустафа Мадбулі видав кілька рішень і директив щодо стримування поширення вірусу після різкого стрибка офіційного числа випадків захворювання за останній тиждень.

Уряд раніше заборонив святкування Нового року, щоб обмежити поширення хвороби в країні.

"Готелі зобов'язані обслуговувати обмежену кількість гостей тільки на весіллях на відкритому повітрі", - передає слова офіційного представника уряду Надера Саада видання Ahram Online.

Уряд закриє будь-яку установу, яка порушує його розпорядження й організовує збори, чи то новорічні, чи весільні урочистості. Фестивалі та заходи поки що заборонені.

Минулого тижня у Єгипті оголосили, що заборонить святкування Нового року, щоб зупинити поширення вірусу на тлі щоденного зростання числа інфекцій. Але в Інтернеті можна знайти рекламу деяких готелів і ресторанів, присвячену святкуванню Нового року.

Фото: Готель на єгипетському курорті (pixabay.com)

Чи буде святкування Нового року в готелях Єгипту

Турагент Тетяна Дубровська розповіла в коментарі РБК-Україна, що українські туристи в Єгипті без святкування Нового року не залишаться.

"Всі готелі по-різному вирішують це питання. Наприклад, на курорті Марса Алам більшість готелів мають можливість і вирішили проводити вечері на відкритому повітрі, зберігаючи необхідну дистанцію і дотримуючись запобіжних заходів - обслуговування офіціантами в масках і рукавичках", - говорить фахівець.

На інших курортах не скрізь є можливість розмістити столи просто неба, відзначає вона. Тому готелі будуть вживати всіх заходів, щоб не порушувати карантинні вимоги та законодавство.

"Але атмосфера свята буде скрізь. Є маса варіантів її створити і як зробити клієнтів щасливими. Колеги з готелів діляться своїми креативними ідеями. Сюрпризи будуть - пандемія не вкраде свят та святкового настрою. А маски можуть бути як захистом, так і прикрасами", - зазначає агент.

Фото: У готелях придумали новорічні програми (pixabay.com)

Досвід відкритих для туристів в цьому сезоні країн показує, що, попри суворі обмеження влади, найбільшу лояльність в цьому питанні виявляють саме до іноземних гостей. Тому через нові правила точно не варто відмовлятися від запланованого відпочинку в Єгипті.

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