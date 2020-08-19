Шацькі озера на День незалежності: де і за яку ціну можна відпочити на Волині

Куди поїхати на День незалежності, щоб у готелях були вільні місця, де на свята можна відпочити недорого, але з комфортом? Такими питаннями у ці дні задаються безліч туристів. Поки хтось їде в Одесу або Львів, ми приготували для вас альтернативу морю та гучному туристичному місту – затишні Шацькі озера. Це справжня "перлина" Волині.

Шацькі озера – група з понад 30 озер, які розташовуються у Шацькому та Любомльському районах Волинської області. Мальовничі озера знаходяться посеред лісових масивів, де є безліч різноманітних баз відпочинку і готелів на будь-який смак.

У 1980-х був створений Шацький нацональный природний парк, який займає площу у майже 33 тисячі гектарів. Сюди їдуть за спокійним відпочинком, купанням в озерах, нерідко – для занять дайвінгом та просто для насолоди красивою природою навколо.

Фото: Шацькі озера на Волині (tamtour.com.ua)

Існує думка, що за кілька днів а то й тижнів до значущих свят усі номери в готелях заброньовані, але насправді таких місць тут настільки багато, що вільні місця знайдуться завжди, каже РБК-Україна Світлана Ковальова – власниця однієї з садиб, які влітку здають постояльцям біля Шацьких озер. Проживання в окремій кімнаті з можливістю користуватися кухнею у неї коштує 250 гривень з людини вна добу. До Шацьких озер – пару кілометрів.

Але – про все по черзі.

Є кілька способів розміщення на Шацьких озерах. Це бази відпочинку, готелі та житло у приватних домоволодіннях. Відпочинок на Шацьких озерах може передбачати житло в одному з декількох населених пунктів. Розповімо про кілька них докладніше.

Де і за якою ціною відпочити на Шацьких озерах

Село Світязь (озеро Світязь) – одне з найпопулярніших місць відпочинку. Головна причина популярності – знаходження тут однойменного (і найбільшого за розмірами) озера, яке серед комплексу тутешніх водойм відомо найкраще. Тут є широкий вибір житла від приватників. Майже в кожному дворі вам запропонують житло, яке коштує від 150 гривень з особи за ніч.

Фото: Озеро Світязь (wikipedia.org)

Є тут і котеджі. Там житло дорожче, але й комфортніше. Приміром, одну кімнату можна зняти за 400 гривень незалежно від кількості гостей, а приватний будиночок – за 800-1500 гривень на добу. У деяких господарів є можливість замовлення страв. У селі обладнані пляжі. У місцевих магазинах можна купити сувеніри і продукти, є кафе.

Селище міського типу Шацьк (озера Світязь, Чорне Велике, Люцимер) – тут можна відпочити одразу біля трьох озер: Світязь, Чорне Велике та Люцимер. Як і в попередньому населеному пункті, тут багато пропозицій по розміщенню. У середньому номери коштують від 600 до 1200 гривень. Бюджетні варіанти обійдуться дешевше – близько 300-450 гривень на двох а також 600-800 гривень на чотирьох.

Фото: Озеро Люцимер (wikipedia.org)

Сюди їдуть за спокійним сімейним відпочинком. Особливо це актуально для озер Чорне Велике або Люцимер – тут навіть у розпал сезону немає шуму та нічних дискотек, які можуть заважати бажаючим відпочити у тиші.

Урочищі Гряда (озеро Світязь) – це місце для відпочинку часто обирає молодь. На відміну від попередніх місць, тут є і жива музика у закладах, кафе з можливістю замовити кальян, і цілком пристойний нічний клуб. Вечорами можна помітити, як сюди приїжджають туристи та місцеві з довколишніх населених пунктів.

Саме урочище Гряда розташовується уздовж берега озера приблизно на 3 кілометри, де побудовані різні бази відпочинку. Багато котеджів розташовуються буквально біля озера. Ціна за відпочинок у них стартує від 500 гривень на добу. Номери в готелях подорожче, але які мають при цьому всі зручності, часто – з включеними у ціну сніданками, користування басейном – від 1500 до 3000 гривень на добу.

У період карантину котеджі стали особливо популярними, говорить РБК-Україна Світлана Ковальова, власниця однієї з садиб.

Вона пропонує економ-варіант житла у 15-20 хвилинах ходьби від озера Світязь за 500 гривень за двох на добу. Орендувати приватний будинок для компанії з 3-4 людей в кінці літа можна по 800-1000 гривень. Оренда котеджу на 6-9 осіб, де більше трьох кімнат, обійдеться у 1600-2200 гривень.

Фото: Озеро Чорне Велике (inlviv.in.ua)

Проживання в наметах на кемпінгах, звичайно, коштує найдешевше. Воно обійдеться у 30-40 гривень на добу.

Вище ми перелічили основні, але далеко не всі населені пункти, у яких можна відпочити на Шацьких озерах. Адже є ще багато сіл та окремих котеджних комплексів, що пропонують житло у цьому мальовничому місці.

Чи безпечно їхати?

Бази відпочинку через карантинні обмеження у регіоні відкрилися досить пізно: у кінці липня. Деякі почали відкриватися також на початку серпня з тієї причини, що на Волині досі спостерігається непроста ситуація з COVID-19.

Водночас на базах відпочинку і в готелях дотримуються всіх заходів безпеки – персонал – в масках, а між столиками в ресторанах і кафе дотримана дистанція, кажуть РБК-Україна в одному з готельних комплексів регіону.

Там запевняють, що їхати на відпочинок на Шацькі озера – безпечно, а невелика відпустка на відкритому повітрі - це значно краще, ніж постійно перебувати у закритому офісному приміщенні.

Фото: Відпочинок на Шацьких озерах (travel-family.org)

У той же час від самих туристів залежить те, наскільки серйозно вони будуть дотримуватися всіх заходів безпеки.

"Ми не вимагаємо від туристів носити маски в готелі, але все ж рекомендуємо це робити. Це необхідно в першу чергу для самих відпочиваючих", - відзначають у готельному комплексі.

Ціни на їжу

Тут все залежить від того, якому відпочинку ви віддаєте перевагу. У деяких готелях в ціну за розміщення входять сніданки і вечері. Крім того, можливі варіанти замовлення окремих страв з ресторану за бажанням туриста.

Наприклад, салат Цезар в одному з місцевих ресторанчиків коштує 110 гривень, порція пасти – 120. Комплексний обід (суп або борщ, салат, гарнір з м'ясом) у кафе з більш простим меню – 120 гривень.

Фото: Озеро Чорне Велике (inlviv.in.ua)

А за даними видання "Волинські новини", у кафе й на пляжах біля озер пропонують туристам пиво вартістю від 24 до 40 гривень, сидр – по 34 гривні. Креветки на пляжах продаються за ціною 30 гривень за 150 грамів, хачапурі по-аджарськи – по 100 гривень за 430 грам, піца – за 67-129 гривень. У пляжних торговців також можна купити пампушки й пиріжки з різними начинками за 25 гривень і варену кукурудзу за 30 гривень, зазначають у виданні.

Ціни на розваги на Шацьких озерах

Урізноманітнити відпочинок на Шацьких озерах можна цікавими видами активностей. Розглянемо ціни на деякі (додаткові до ціни за проживання та харчування) послуги.

Стрільба в тирі – 40-50 гривень;

Дайвінг – 950 гривень за один урок тривалістю 60 хвилин;

Оренда човна – від 200 гривень на день;

Прокат катамарана на озері – 150 гривень за годину;

Екскурсії з гідом – від 200 до 600 гривень залежно від місця, теми і самого туру, міні-поїздки по околицях або короткої прогулянки.

Відпочинок на Шацьких озерах – відмінний варіант як для триденного відпочинку на День незалежності, так і для повноцінної відпустки. Тут можна знайти і житло, і ресторани, і кафе на будь-який смак.

Давайте досліджувати Україну разом!

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує відпочинок у Скадовську на морі у серпні.

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