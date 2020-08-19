Шацкие озера на День независимости: где и по какой цене можно отдохнуть на Волыни

Куда поехать на День независимости, чтобы в отелях были свободные места, и где на праздники можно отдохнуть недорого, но с комфортом? Такими вопросами в эти дни задаются множество туристов. Пока кто-то едет в Одессу или Львов, мы приготовили для вас альтернативу морю и шумному туристическому городу – уютные Шацкие озера. Это настоящая "жемчужна" Волыни.

Шацкие озера – это группа из более 30 озер, которые располагаются в Шацком и Любомльском районах Волынской области. Живописные озера находятся посреди лесных масивов, где есть множество самых разных баз отдыха и отелей на любой вкус.

В 1980-х был создан Шацкий нацональный природный парк, который занимает площадь в почти 33 тысячи гектаров. Сюда едут за спокойным отдыхом, купания в озерах, нередко – для занятий дайвингом и просто для наслаждения красивейшей природой вокруг.

Фото: Шацкие озера на Волыни (tamtour.com.ua)

Бытует мнение, что за несколько дней а то и недель до значимых праздников все номера в отелях забронированы, но на самом деле таких мест здесь настолько много, что свободные места найдутся всегда, говорит РБК-Украина Светлана Ковалева – владелица одной из усадьб, которые летом сдают постояльцам возле Шацких озер. Проживание в отдельной комнате с возможностью пользоваться кухней у нее стоит 250 гривен с человека в сутки. До Шацких озер – пару километров.

Но – обо всем по порядку.

Есть несколько способов размещения на Шацких озерах. Это базы отдыха, отели и жилье в частных домовладениях. Отдых на Шацких озерах может предусматривать жилье в одном из нескольких населенных пунктов. Расскажем о них подробнее.

Где и по какой цене отдохнуть на Шацких озерах

Село Свитязь (озеро Свитязь) – одно из самых популярных мест отдыха. Главная причина популярности – нахождение здесь одноименного (и самого крупного по размерам) озера, которое среди комплекса здешних водоемов известно больше всего. Здесь есть широкий выбор жилья от частников. Почти в каждом дворе вам предложат жилье, которое стоит от 150 гривен с человека за ночь.

Фото: Озеро Свитязь (wikipedia.org)

Есть здесь и коттеджи. Там жилье подороже, но и комфортнее. К примеру, одну комнату можно снять за 400 гривен независимо от количества гостей, а частный домик – по 800-1500 гривен в сутки. У некоторых хозяев есть возможность заказа блюд. В селе оборудованы пляжи. В местных магазинах можно купить сувениры и продукты, есть кафе.

Поселок городского типа Шацк (озера Свитязь, Чорное Большое, Люцимер) – здесь можно отдохнуть сразу у трех озер: Свитязь, Черное Большое и Люцимер. Как и в предыдущем населенном пункте, здесь много предложений по размещению. В среднем номера с удобствами стоят от 600 до 1200 гривен. Бюджетные варианты обойдутся дешевле – около 300-450 гривен на двоих а также 600-800 гривен на четверых.

Фото: Озеро Люцимер (wikipedia.org)

Сюда едут за спокойным семейным отдыхом. Особенно это актуально для озер Черное Большое или Люцимер – здесь даже в разгар сезона нет шума и ночных дискотек, которые могут мешать желающим отдохнуть в тишине.

Урочище Гряда (озеро Свитязь) – это место для отдыха часто выбирает молодежь. В отличие от предыдущих мест, здесь есть и живая музыка в заведениях, и кафе с возможностью заказать кальян, и вполне приличный ночной клуб. По вечерам можно заметить, как сюда приезжают отдыхающие и местные из близлежащих населенных пунктов.

Само урочище Гряда располагается вдоль берега озера примерно на 3 километра, где построены различные базы отдыха. Многие коттеджи располагаются буквально у озера. Цена за отдых в них стартует от 500 гривен в сутки. Номера в отелях подороже, но имеющие при этом все удобства, часто – с включенными в цену завтраками, пользованием бассейном – от 1500 до 3000 гривен в сутки.

В период карантина коттеджи стали особенно популярными, говорит РБК-Украина Светлана Ковалева, владелица одной из усадеб.

Она предлагает эконом-вариант жилья в 15-20 минутах ходьбы от озера Свитязь по 500 гривен за двоих в сутки. Арендовать частный дом для компании из 3-4 человек в конце лета можно по 800-1000 гривен. Аренда коттеджа на 6-9 человек, где комнат более трех, обойдется в 1600-2200 гривен.

Фото: Озеро Черное Большое (inlviv.in.ua)

Проживание в палатках на кемпингах, конечно, стоит дешевле всего. Оно обойдется в 30-40 гривен в сутки.

Выше мы перечислили основные, но далеко не все населенные пункты, в которых можно отдохнуть на Шацких озерах. Ведь есть еще много сел и отдельных коттеджных комплексов, предлагающих жилье в этом живописном месте.

Безопасно ли ехать?

Базы отдыха из-за карантинных ограничений в регионе открылись довольно поздно: в конце июля. Некоторые начали открываться также в начале августа по той причине, что на Волыни до сих пор наблюдается непростая ситуация с COVID-19.

В то же время на базах отдыха и в отелях соблюдают все меры безопасности – персонал – в масках, а между столиками в ресторанах и кафе соблюдена дистанция, говорят РБК-Украина в одном из гостиничных комплексов региона.

Там уверяют, что ехать на отдых на Шацкие озера – безопасно, а небольшой отпуск на открытом воздухе - это значительно лучше, чем находиться постоянно в закрытом офисном помещении.

Фото: Отдых на Шацких озерах (travel-family.org)

В то же время от самих туристов зависит то, насколько серьезно они будут соблюдать все меры предосторожности.

"Мы не требуем от туристов носить маски в гостинице, но все же рекомендуем это делать. Это необходимо в первую очередь для самих отдыхающих", - отмечают в гостиничном комплексе.

Цены на еду

Здесь все зависит от того, какой отдых вы предпочитаете. В некоторых отелях в цену за размещение входят завтраки и ужины. Кроме того, возможны варианты заказа отдельных блюд из ресторана по желанию туриста.

Например, салат Цезарь в одном из местных ресторанчиков стоит 110 гривен, порция пасты – 120. Комплексный обед (суп или борщ, салат, гарнир с мясом) в кафе с более простым меню – 120 гривен.

Фото: Озеро Черное Большое (inlviv.in.ua)

А по данным издания "Волынские новости", в кафе и на пляжах у озер предлагают туристам пиво стоимостью от 24 до 40 гривен, сидр – по 34 гривны. Креветки на пляжах продаются по цене 30 гривен за 150 грамм, хачапури по-аджарски – по 100 гривен за 430 грамм, пицца – по 67-129 гривен. У пляжных торговцев также можно купить пончики и пирожки с различными начинками по 25 гривен и вареную кукурузу за 30 гривен, отмечают в издании.

Цены за развлечения на Шацких озерах

Разнообразить отдых на Шацких озерах можно интересными видами активностей. Рассмотрим цены на некоторые (допольнительные к цене за проживание и питание) услуги.

Стрельба в тире – 40-50 гривен;

Дайвинг – 950 гривен за один урок продолжительностью в 60 минут;

Аренда лодки – от 200 гривен в день;

Аренда катамарана на озере – 150 гривен в час;

Экскурсии с гидом – от 200 до 600 гривен в зависимости от места, темы и самого тура, мини-поездки по окрестностям или короткой прогулки.

Отдых на Шацких озерах – отличный вариант как для трехдневного отдыха на День независимости, так и для полноценного отпуска. Здесь можно найти и жилье, и рестораны, и кафе на любой вкус.

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