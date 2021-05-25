"Шанси хороші": експерт оцінив можливість відкриття країн ЄС для України влітку

Відпочинок за кордоном влітку доступний українцям як у вже добре знайомих, так і нових напрямках. Так, навесні для нас стали доступними кілька країн ЄС: кордони для України відкрила Греція, також наших туристів в новому сезоні чекають на Кіпрі й у Хорватії.

Тим часом більшість країн ЄС тільки готуються відкривати кордони для "несуттєвих" поїздок для громадян третіх країн. Все ще закритими для нас залишаються Німеччина, Польща, Франція та інші популярні раніше туристичні держави. У контексті відкриття кордонів більшість країн Союзу покладають надії на вакцинацію місцевого населення та "COVID-паспорти". Посол України в Польщі Андрій Дещиця раніше розповів РБК-Україна, що саме від цього залежатиме те, чи відкриється країна для туризму.

"Першочергові зусилля польського уряду станом на сьогодні спрямовані на забезпечення якнайшвидшої вакцинації 70% населення. У цьому контексті питання відкриття найближчим часом Польщі для іноземних туристів поки не розглядається", - пояснив він.

Павло Григораш: "Боротьба з COVID в Україні буксує"

Втім, список доступних для відпочинку влітку напрямків може розширитися і надалі, допускають експерти. На цей рахунок для українських туристів є як хороші, так і погані новини, говорить в коментарі РБК-Україна глава Асоціації туристичних агентств Павло Григораш.

"До хороших відносимо те, що Рада ЄС рекомендує країнам-учасникам відкрити кордони для "несуттєвих поїздок", під якими мається на увазі туризм для третіх країн - вакцинованих туристів. З поганих - у нас в країні повністю провалена вакцинація населення, і боротьба з COVID буксує", - зазначив експерт.

Фото: Рада ЄС рекомендує країнам-учасникам відкрити кордони для "несуттєвих поїздок" (pixabay.com)

На сьогодні Україна не проходить за критерієм кількості випадків захворювання для того, щоб була можливість подорожі в країни ЄС з негативним ПЛР-тестом, пояснив він. Цей критерій - 75 випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів. В Україні на цей момент він становить 131, нагадав фахівець.

"Кожна країна має право вирішувати самостійно, чи дотримуватися рекомендацій Ради ЄС, але шанси на відкриття кордонів вже цього літа досить хороші. Сподіваємося, що рівень інцидентності в Україні влітку впаде до прийнятних значень, і наші туристи зможуть подорожувати, нехай і з ПЛР-тестом", - висловив точку зору Павло Григораш.

Туристи чекають відкриття Італії

Про те, що країни ЄС мають право вирішувати питання відкриття самостійно, говорить РБК-Україна і директор мережі турагентств "Поїхали з нами" Олег Кулик.

"Є заява ЄС про наміри пускати туристів. Але чіткої інформації про те, на яких саме умовах пускатимуть і з яких країн, поки немає. З одного боку, держави Європейського Союзу мають синхронізувати спільні дії. Але кожна країна все ж може приймати рішення самостійно", — зазначає він.

Фото: Туристи очікують, що влітку буде простіше поїхати до Італії (pixabay.com)

За словами експерта, екскурсійні тури з України в ЄС займали до пандемії значний відсоток від загального числа поїздок.

"Ті, хто займався автобусними турами до Франції, Німеччини, постраждав під час карантинних обмежень найбільше", — пояснює Олег Кулик.

Європейські країни за інтересами українського туриста можна умовно розділити на кілька категорій: пляжний відпочинок, екскурсійний.

"З точки зору пляжного відпочинку сьогодні найбільше туристам цікаво, чи відкриються Італія, Іспанія. Бачимо, що Греція вже відкрилася", — нагадує директор мережі турагентств.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Іспанія вже незабаром планується відкритися для туристів, в тому числі не з країн ЄС.

Також повідомлялося, коли для українських туристів може відкритися Швейцарія.