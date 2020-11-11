Північне сяйво і резиденція Санти: чи зможуть українці поїхати до Лапландії цієї зими

Головна туристична локація на Різдво і Новий рік – Лапландія – готується зустрічати туристів і в умовах пандемії. Місцеві турфірми сподіваються, що резиденція Санта-Клауса у Фінляндії зможе буквально врятувати зимовий курортний сезон від втрат через пандемію.

На користь туристів виступають нові правила карантину у Фінляндії, які набудуть чинності 23 листопада, повідомляє CNN. У виданні уточнюють, що туристам дозволять перебувати в Лапландії 72 години без необхідності проходити карантин.

Туристам з ЄС і 26 країн Шенгенської зони дозволять приїхати за наявності негативного тесту на COVID-19, зробленого до 72 годин перед вильотом. Щоб залишитися в Лапландії довше 3 днів, мандрівникам доведеться робити тестування повторно – вже на місці.

Ми розбиралися, чи зможуть українці в цьому році побувати в Лапландії і чи варто купувати тури, які зараз пропонують туристичні компанії.

Фото: У Лапландії готуються до приїзду туристів (pixabay.com)

Яким буде святкування Нового року в Лапландії

Різдво в цьому році не скасовується, хоча свято буде значно відрізнятися від попередніх, відзначає Санна Кярккяйнен, генеральний директор Visit Rovaniemi, офіційного будинку Санта-Клауса.

"Я впевнений, що мандрівники, які приїдуть сюди, звичайно, отримають величезне задоволення", - говорить він.

За його словами, підприємства регіону з літа працюють з усіх сил, готуючись до свят, і гарантують дотримання техніки безпеки. Передбачено, що Санта буде сидіти за пластиковим екраном, а ельфи працювамуть в майстерні в масках і рукавичках.

Крім того, туристи будуть знаходитися в приміщенні маленькими групами, а основні активності відбуватимуться на свіжому повітрі.

За інформацією туристичних компаній, відвідати Лапландію в цьому році збираються багато туристів.

"Нас обнадіює шквал запитів, які ми отримали по фінській та шведській Лапландії, як від сімей, які хочуть зробити неперевершену поїздку в святковий період, щоб побачити Санту і оленів, так і від пар, які шукають альтернативні зимові напрямки для романтичного відпочинку під північним сяйвом", - розповідає Саймон Лінч, директор з продажу Scott Dunn.

Фото: Олені - цікавинка Лапландії (pixabay.com)

Чим фінська Лапландія цікава українцям

У минулі роки близько тисячі українських туристів на тиждень відправлялися чартерами до фінської Лапландії на новорічні свята, каже в коментарі РБК-Україна Ігор Кучер, директор туристичної компанії "Nordic Travel", яка займається цим напрямком протягом десяти років.

"Лапландія всіх цікавить тільки на Новий рік і Різдво. Взагалі з України літали 3-5 літаків. В інший період попит не настільки великий, щоб можна було набрати цілий чартерний літак, а прямих рейсів в Лапландію з України ніколи не було. Регулярними рейсами через Гельсінкі летіти виходить довше і дорожче", - розповідає про особливості попиту фахівець.

На зиму 2020/2021 року проживання для українських туристів було заброньовано ще з січня, тому що в цьому місці завжди був великий попит. Але бронь довелося скасувати.

Чартери летять взимку з усього світу – українців на загальному тлі в Лапландії не так і багато. Більше в північній країні можна зустріти туристів з Німеччини, Великобританії, Китаю.

"Переважна більшість туристів їдуть сім'ями з дітьми 4-10 років в гості до Санта-Клауса, на сафарі на хаскі, в оленячих упряжках. Але бувають туристи і без дітей, які їдуть на сафарі на снігоходах, кататися на лижах - бігових і гірських, розважатися картингом на льоду", - ділиться спостереженнями Ігор Кучер.

Фото: Сафарі на снігоходах (pixabay.com)

Коли українці зможуть полетіти у Фінляндію

За інформацією порталу VisitUkraine.today, у Фінляндію дозволено в'їзд лише громадянам Фінляндської Республіки і їхнім родичам, громадянам країн Шенгенської угоди, країн ЄС та їхнім родичам, а також громадянам третіх країн за наявності дозволу на проживання.

"Ми довго чекали і моніторили ситуацію, спілкувалися з посольством і фінськими партнерами, і відмовилися від наших броней в кінці літа. Зараз 99% ймовірності, що кордони Фінляндії для України не відкриються", - стверджує керівник "Nordic Travel".

На його думку, вже у вересні стало зрозуміло, що Україна не потрапляє в "зелену зону" ЄС за рівнем захворюваності коронавірусом.

"Питання не тільки в кількості хворих. А в тому, що в Європі відомо, що в Україні можна купити довідку з нібито негативним результатом COVID-19. Такий наш підхід до ситуації створює небезпеку, що кордони Євросоюзу для нас не відкриються дуже довго, можливо, і до наступного Нового року", - припускає експерт.

За його інформацією, скандинавські країни планують пускати туристів з третіх країн, коли велика частина місцевого населення буде провакцинирована.

Фото: Більшість туристів їдуть в Лапландію з дітьми (надано Ігорем Кучером/Nordic Travel)

Чи варто купувати тури зараз

Тижневий тур на двох без екскурсій і харчування в Лапландії зазвичай коштує мінімум 1400 євро. З екскурсіями і харчуванням тижневий відпочинок в Лапландії обходиться в 2500 євро. У цьому діапазоні можна знайти варіанти путівок у кількох туроператорів і станом на сьогодні.

"У нас на сайті були опубліковані варіанти поїздок в Лапландії в цьому сезоні, щоб відвідувачі вивчали інформацію. Це пов'язано з алгоритмами Google, щоб сайт розцінювався як якісний. Також консультуємо клієнтів і записуємо їх на наступний рік. Але ми не приймаємо бронювання, і повернули гроші всім туристам, які у нас бронювали тури до пандемії", - пояснюють в "Nordic Travel" наявність турів на сайті.

Деякі українські туроператори продають тури в Лапландію і зараз. Ціни з прямим перельотом стартують від 1800 євро на двох без харчування.

"Швидше за все, після бронювання туроператори пропонуватимуть туристам переключитися на інший напрямок з доступних, адже люди все одно захочуть відпочити", - припускає Ігор Кучер.

Тому бронювати тури для зустрічі Нового року з Сантою і ельфами в цьому році не варто, але можна вивчити особливості такої поїздки і запланувати її на наступну зиму.

Нагадаємо, раніше ми писали про кращі місця в Туреччині, де можна покататися на лижах в цьому сезоні.

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