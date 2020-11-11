Северное сияние и резиденция Санты: смогут ли украинцы поехать в Лапландию этой зимой

Особенности отдыха на снежном курорте во время карантина
Главная туристическая локация на Рождество и Новый год – Лапландия – готовится встречать туристов и в условиях пандемии. Местные турфирмы надеются, что резиденция Санта-Клауса в Финляндии сможет буквально спасти зимний курортный сезон от потерь из-за пандемии.
В пользу туристов выступают новые правила карантина в Финляндии, которые вступят в силу 23 ноября, сообщает CNN. В издании уточняют, что туристам разрешат находиться в Лапландии 72 часа без необходимости проходить карантин.
Туристам из ЕС и 26 стран Шенгенской зоны разрешат приехать при наличии негативного теста на COVID-19, сделанного до 72 часов перед вылетом. Чтобы остаться в Лапландии дольше 3 дней, путешественникам придется делать тестирование повторно – уже на месте.
Мы разбирались, смогут ли украинцы в этом году побывать в Лапландии и стоит ли приобретать туры, которые сейчас предлагают туристические компании.
Фото: В Лапландии готовятся к приезду туристов (pixabay.com)
Каким будет празднование Нового года в Лапландии
Рождество в этом году не отменяется, хотя праздник будет значительно отличаться от предыдущих, отмечает Санна Кярккяйнен, генеральный директор Visit Rovaniemi, официального дома Санта-Клауса.
"Я уверен, что путешественники, которые приедут сюда, конечно, получат огромное удовольствие", - говорит он.
По его словам, предприятия региона с лета работают изо всех сил, готовясь к праздникам, и гарантируют соблюдения техники безопасности. Предусмотрено, что Санта будет сидеть за пластиковым экраном, а эльфы будут работать в мастерской в масках и перчатках.
Кроме того, туристы будут находиться в помещении маленькими группами, а основные активности будут проходить на свежем воздухе.
По информации туристических компаний, посетить Лапландию в этом году собираются много туристов.
"Нас обнадеживает шквал запросов, которые мы получили по финской и шведской Лапландии, как от семей, которые хотят совершить непревзойденную поездку в праздничный период, чтобы увидеть Санту и оленей, так и от пар, которые ищут альтернативные зимние направления для романтического отдыха под северным сиянием", - рассказывает Саймон Линч, директор по продажам Scott Dunn.
Чем финская Лапландия интересна украинцам
В минувшие годы около тысячи украинских туристов в неделю отправлялись чартерами в финскую Лапландию на новогодние праздники, говорит в комментарии РБК-Украина Игорь Кучер, директор туристической компании "Nordic Travel", которая занимается этим направлением в течение десяти лет.
"Лапландия всех интересует только на Новый год и Рождество. Вообще из Украины летали 3-5 самолетов. В другой период спрос не настолько большой, чтобы можно было набрать целый чартерный самолет, а прямых рейсов в Лапландию из Украины никогда не было. Регулярными рейсами через Хельсинки лететь выходит дольше и дороже", - рассказывает об особенностях спроса специалист.
На зиму 2020/2021 года проживание для украинских туристов было забронировано еще с января, потому что в этом месте всегда был большой спрос. Но бронь пришлось отменить.
Чартеры летят зимой со всего мира – украинцев на общем фоне в Лапландии не так и много. Больше в северной стране можно встретить туристов из Германии, Великобритании, Китая.
"Подавляющее большинство туристов едут семьями с детьми 4-10 лет в гости к Санта-Клаусу, на сафари на хаски, в оленьих упряжках. Но бывают туристы и без детей, которые едут на сафари на снегоходах, кататься на лыжах- беговых и горных, развлекаться картингом на льду", - делится наблюдениями Игорь Кучер.
Фото: Сафари на снегоходах (pixabay.com)
Когда украинцы смогут полететь в Финляндию
По информации портала VisitUkraine.today, в Финляндию разрешен въезд только гражданам Финляндской Республики и их родственникам, гражданам стран Шенгенского соглашения, стран ЕС и их родственникам, а также гражданам третьих стран при наличии разрешения на проживание.
"Мы долго ждали и мониторили ситуацию, общались с посольством и финскими партнерами, и отказались от наших броней в конце лета. Сейчас 99% вероятности, что границы Финляндии для Украины не откроются", - утверждает руководитель "Nordic Travel".
По его мнению, уже в сентябре стало понятно, что Украина не попадает в "зеленую зону" ЕС по уровню заболеваемости коронавирусом.
"Вопрос не только в количестве больных. А в том, что в Европе известно, что в Украине можно купить справку с якобы негативным результатом COVID-19. Такой наш подход к ситуации создает опасность, что границы Евросоюза для нас не откроются очень долго, возможно, и до следующего Нового года", - допускает эксперт.
По его информации, скандинавские страны планируют пускать туристов из третьих стран, когда большая часть местного населения будет провакцинирована.
Стоит ли покупать туры сейчас
Недельный тур на двоих без экскурсий и питания в Лапландии обычно стоит минимум 1400 евро. С экскурсиями и питанием недельный отдых в Лапландии обходится в 2500 евро. В этом диапазоне можно найти варианты путевок у нескольких туроператоров и по состоянию на сегодня.
"У нас на сайте были опубликованы варианты поездок в Лапландию в этом сезоне, чтобы посетители изучали информацию. Это связано с алгоритмами Google, чтобы сайт расценивался как качественный. Также консультируем клиентов и записываем их на следующий год. Но мы не принимаем бронирование, и вернули деньги всем туристам, которые у нас бронировали туры до пандемии", - объясняют в "Nordic Travel" наличие туров на сайте.
Некоторые украинские туроператоры продают туры в Лапландию и сейчас. Цены с прямым перелетом стартуют от 1800 евро на двоих без питания.
"Скорее всего, после бронирования туроператоры будут предлагать туристам переключиться на другое направление из доступных, ведь люди все равно захотят отдохнуть", - предполагает Игорь Кучер.
Поэтому бронировать туры для встречи Нового года с Сантой и эльфами в этом году не стоит, но можно изучить особенности такой поездки и запланировать ее на следующую зиму.
Напомним, ранее мы писали про лучшие места в Турции, где можно покататься на лыжах в этом сезоне.
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