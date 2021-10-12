Сертифіката на смартфоні вже недостатньо. У Єгипті змінилися правила для туристів: що потрібно знати

Днями українські туристи, які вирушають на відпочинок до Єгипту, зіткнулися з ситуацією, що на борт пропускають тільки з роздрукованим сертифікатом про вакцинацію з QR-кодом, а показати його в телефоні виявилося недостатньо.

Про такі нововведення повідомили турагенти в соцмережах. Зазначається, ще нещодавно туристам було достатньо показати одночасно роздрукований сертифікат від сімейного лікаря та електронний варіант з QR-кодом у додатку "Дія". Але вже кілька днів пасажирам відмовляють у посадці з таким набором документів.

"У моїх туристів не прийняли сертифікат від лікаря сьогодні, вимагали роздрукований з порталу. Авіакомпанія МАУ. До сьогоднішнього дня спокійно приймали від лікаря, плюс-QR-код в "Діі", - пише одна з турагентів в Telegram-каналі "ТурСовет".

Відзначається, що летіти до Єгипту можна, маючи на руках роздрукований сертифікат вакцинації з QR-кодом і одночасно його електронну версію в телефоні.

Як правильно оформити документи для відпочинку в Єгипті

Роздруковувати документи для поїздки в Єгипет потрібно було і раніше, а вимога QR-коду на документах - вже не проблема, розповідає в коментарі РБК-Україна фахівець з підбору турів Сергій Вікарчук.

"Сертифікати від лікаря без QR-коду не проходили і раніше. Була проблема в тому, що пропускали з такими не завжди, виходило дуже індивідуально. Зараз вимагають документ про вакцинацію той, який можна роздрукувати з комп'ютера за допомогою цифрового підпису. Це нескладно", - пояснює ситуацію фахівець.

Фото: Пасажирів просять пред'явити сертифікат з QR-кодом на папері (facebook.com/airportboryspil)

За його словами, новий алгоритм для поїздок до Єгипту з'явився нещодавно, і українські туристи вже їздять з роздрукованими документами з QR-кодом.

"Сертифікат з телефону єгиптяни не приймали. І фактично в багатьох країнах такий документ перевіряють тільки на вильоті з України. Вже в аеропорту прибуття перевіряють дуже рідко - що в Єгипті, що в Греції, Албанії, Чорногорії", - розповідає він.

За його словами, єгиптянам недостатньо показати документи в телефоні. А через те, що в Єгипет приїжджають відпочивати європейці, до протоколів безпеки в цій країні ставляться щоразу більш суворо. Така ж ситуація - і з ПЛР-тестами, які роблять невакциновані туристи: їх необхідно показати в роздрукованому вигляді з мокрою печаткою, а не тільки на екрані телефону.

"Зараз єгиптяни зупинилися на такому варіанті: підпис, мокра печатка, QR- код, англійська мова. До недавнього часу у нас не було QR-коду на "паперовому" сертифікаті. Ми брали паперовий, я підказував, як витягнути QR-код з телефону, і ми роздруковували його або на звороті, або окремо. З таким туристів могли пропустити на посадку. При цьому вони були готові до того, що якщо їх і зупинять в аеропорту прибуття, то вони зможуть зробити ПЛР-тест", - зазначає Сергій Вікарчук.

Він додає: фактично QR-коди на документах в Єгипті не перевіряють, тому що у єгиптян немає відповідних пристроїв.

Фото: Відпочинок у Єгипті, Шарм-ель-Шейх (booking.com)

З якою проблемою зіткнулися туристи у вересні

Ще в середині вересня туристи, які отримали сертифікати про вакцинацію у сімейних лікарів, опинилися в ситуації, що документи без QR-коду приймалися єгипетськими прикордонниками через раз. А з програми "Дія " зчитувати інформацію не могли.

У посольстві Єгипту в Україні відзначали, що "в даний момент Єгипет приймає сертифікати тільки в роздрукованому вигляді з підписами і печатками і з обов'язковим QR-кодом".

"Оскільки сертифікати українського зразка не мають QR-коду, туристам для в'їзду в Єгипет необхідно робити ПЛР-тест на COVID. Процес взаємного узгодження сертифікатів вакцинації між Єгиптом і Україною ще не завершено. QR-код в електронному додатку "Дія" в даний момент не може бути використаний для в'їзду на територію Єгипту", - відповіли тоді керівнику турагентства Dreamtour Віталію Поліщуку у дипломатичному відомстві.

Втім, з кінця вересня проблема з отриманням сертифіката з "Діі" з QR-кодом була вирішена – документ тепер можна роздрукувати на комп'ютері і мати при собі на додаток до документа в додатку на телефоні.

Відео: Інструкція, як роздрукувати міжнародний COVID-сертифікат з QR-код (YouTube/Дія)

Правила в'їзду турист в Єгипет восени: що потрібно знати

Українським громадянам дозволено в'їжджати на територію Єгипту, але з 1 травня 2021 року режим в'їзду – візовий. Придбання туристичної візи можливе онлайн або по прибуттю за 25 доларів.

Туристи повинні пред'явити документ про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Таке правило діє для всіх, хто старший 6 років. За інформацією українського МЗС, єгипетською стороною визнаються вакцини, схвалені ВООЗ і єгипетським лікарським агентством: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinovac, Sputnik, Johnson&Johnson, після отримання останньої дози якої пройшли мінімум 14 днів до прильоту в країну.

Вакциновані громадяни з України підлягають перевірці сертифіката про вакцинацію. Сертифікат повинен містити QR-код і не мати жодних виправлень або поправок.

Фото: Любителі Червоного моря можуть здати ПЛР-тести після прибуття в Єгипет (pixabay.com)

"Електронні версії сертифікатів, в тому числі ті, що генеруються в додатку "Дія", наразі єгипетською стороною офіційно не визнаються",- звертається увага на сайті tripadvisor.mfa.gov.ua.

До громадян, які прибувають без сертифікатів про вакцинацію, застосовуються такі умови в'їзду:

- негативний ПЛР-тест повинен обов'язково містити точну дату і час здачі тесту особою;

- бути виданий офіційною лабораторією і повинен мати її печатку, підпис лікаря та / або QR-код з посиланням на результат тесту на офіційному сайті лабораторії;

- не має містити ніяких виправлень або поправок;

- повинен містити інформацію про проведений вид тесту;

- повинно бути обов'язково зазначено, що особі було проведено тестування типу RT-PCR.

- повинен бути виданий англійською мовою.

- повинен містити інформацію про особу, якій належить тест.

Не приймаються сертифікати, заповнені від руки.

У разі виникнення сумнівів у достовірності тесту, єгипетська сторона залишає за собою право на проведення повторного тесту після прильоту.

Також туристам, які прибувають в аеропорти курортних міст Хургада, Шарм ель-Шейх, Марса-Алам і Таба без тесту дозволено провести ПЛР-тест безпосередньо після прибуття в ці чотири аеропорти. Вартість - 30 доларів.

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