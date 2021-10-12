Сертификата на смартфоне уже недостаточно. В Египте изменились правила для туристов: что нужно знать

На днях украинские туристы, отправляющиеся на отдых в Египет, столкнулись с ситуацией, что на борт пропускают только с распечатанным сертификатом о вакцинации с QR-кодом, а показать его в телефоне оказалось недостаточно.

О таких нововведениях сообщили турагенты в соцсетях. Отмечается, еще недавно туристам было достаточно показать одновременно распечатанный сертификат от семейного врача и электронный вариант с QR-кодом в приложении "Дия". Но уже несколько дней пассажирам отказывают в посадке с таким набором документов.

"У моих туристов не приняли сертификат от врача сегодня, требовали распечатанный с портала. Авиакомпания МАУ. До сегодняшнего дня спокойно принимали от врача, плюс - QR- код в "Дии", — пишет одна из турагентов в Telegram-канале "ТурСовет".

Отмечается, что лететь в Египет можно, имея на руках распечатанный сертификат вакцинации с QR-кодом и одновременно его электронную версию в телефоне.

Как правильно оформить документы для отдыха в Египте

Распечатывать документы для поездки в Египет нужно было и раньше, а требование QR-кода на документах - уже не проблема, рассказывает в комментарии РБК-Украина специалист по подбору туров Сергей Викарчук.

"Сертификаты от врача без QR-кода не проходили и раньше. Была проблема в том, что пропускали с такими не всегда, получалось очень индивидуально. Сейчас требуют документ о вакцинации тот, который можно распечатать с компьютера с помощью цифровой подписи. Это несложно", — объясняет ситуацию специалист.

Фото: Пассажиров просят предъявить сертификат с QR-кодом на бумаге (facebook.com/airportboryspil)

По его словам, новый алгоритм для поездок в Египет появился недавно, и украинские туристы уже ездят с распечатанными документами с QR-кодом.

"Сертификат с телефона египтяне не принимали. И фактически во многих странах такой документ проверяют только на вылете из Украины. Уже в аэропорту прибытия проверяют очень редко - что в Египте, что в Греции, Албании, Черногории", — поясняет он.

По его словам, египтянам недостаточно показать документы в телефоне. А из-за того, что в Египет приезжают отдыхать европейцы, к протоколам безопасности в этой стране относятся все более строго. Такая же ситуация - и с ПЦР-тестами, которые делают невакцинированные туристы: их необходимо показать в распечатанном виде с мокрой печатью, а не только на экране телефона.

"Сейчас египтяне остановились на таком варианте: подпись, мокрая печать, QR-код, английский язык. До недавнего времени у нас не было QR-кода на "бумажном" сертификате. Мы брали бумажный, я подсказывал, как вытянуть QR-код с телефона, и мы распечатывали его или на обороте, или отдельно. С таким туристов могли пропустить на посадку. При этом они были готовы к тому, что если их и остановят в аэропорту прибытия, то они смогут сделать ПЦР-тест", — отмечает Сергей Викарчук.

Он добавляет: фактически QR-коды на документах в Египте не проверяют, потому что у египтян нет соответствующих устройств.

Фото: Отдых в Египте, Шарм-эль-Шейх (booking.com)

С какой проблемой столкнулись туристы в сентябре

Еще в середине сентября туристы, получившие сертификаты о вакцинации у семейных врачей, оказались в ситуации, что документы без QR-кода принимались египетскими пограничниками через раз. А из приложения "Дия" считывать информацию не могли.

В посольстве Египта в Украине отмечали, что "в данный момент Египет принимает сертификаты только в распечатанном виде с подписями и печатями и с обязательным QR-кодом".

"Поскольку сертификаты украинского образца не имеют QR-кода, туристам для въезда в Египет необходимо делать ПЦР-тест на COVID. Процесс взаимного согласования сертификатов вакцинации между Египтом и Украиной еще не завершен. QR-код в электронном приложении "Дия" в данный момент не может быть использован для въезда на территорию Египта", — ответили тогда руководителю турагентства Dreamtour Виталию Полищуку в дипломатическом ведомстве.

Впрочем, с конца сентября проблема с получением сертификата из "Дии" с QR-кодом была решена – документ теперь можно распечатать на компьютере и иметь при себе в дополнение к документу в приложении на телефоне.

Видео: Инструкция, как распечатать международный COVID-сертификат с QR-кодом (YouTube/Дія)

Правила въезда туристов в Египет осенью: что нужно знать

Украинским гражданам разрешено въезжать на территорию Египта, но с 1 мая 2021 года режим въезда – визовый. Приобретение туристической визы возможно онлайн или по прибытию за 25 долларов.

Туристы должны предъявить документ о вакцинации или негативный ПЦР-тест. Такое правило действует для всех, кто старше 6 лет. По информации украинского МИДа, египетской стороной признаются вакцины, одобренные ВОЗ и египетским лекарственным агентством: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinovac, Sputnik, Johnson&Johnson, после получения последней дозы которой прошли минимум 14 дней до прилета в страну.

Вакцинированные граждане из Украины подлежат проверке сертификата о вакцинации. Сертификат должен содержать QR-код и не иметь никаких исправлений или поправок.

Фото: Любители Красного моря могут сдать ПЦР-тесты по прибытии в Египет (pixabay.com)

"Электронные версии сертификатов, в том числе генерируемых в приложении "Дия", пока египетской стороной официально не признаются", - обращается внимание на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua.

К гражданам, которые прибывают без сертификатов о вакцинации, применяются следующие условия въезда:

- негативный ПЦР-тест должен обязательно содержать точную дату и время сдачи теста лицом;

- быть выдан официальной лабораторией и должен иметь ее печать, подпись врача и/или QR-код со ссылкой на результат теста на официальном сайте лаборатории;

- не имеет содержать никаких исправлений или поправок;

- должен содержать информацию о проведенном виде теста;

- должно быть обязательно указано, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR.

- должен быть выдан на английском языке.

- должен содержать информацию о лице, которому принадлежит тест.

Не принимаются сертификаты, заполненные от руки.

В случае возникновения сомнений в достоверности теста, египетская сторона оставляет за собой право на проведение повторного теста по прилету.

Также туристам, прибывающих в аэропорты курортных городов Хургада, Шарм эль-Шейх, Марса-Алам и Таба без теста разрешено провести ПЦР-тест непосредственно по прибытии в эти четыре аэропорта. Стоимость - 30 долларов.

Напомним, мы писали, какие новые правила туров и экскурсий вступят в силу в Египте.

Также популярная курортная страна вскоре введет сборы для туристов.