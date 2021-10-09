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Популярна курортна країна вводить збори для туристів. Скільки доведеться доплатити

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Субота 09 жовтня 2021 13:14
Популярна курортна країна вводить збори для туристів. Скільки доведеться доплатити Фото: Острів Пхіпхі в Таїланді (unsplash.com/evan-krause)
Автор: Катерина Гончарова

У Таїланді збиратимуть кошти для "фонду трансформації туризму"

Влада Таїланду збирається ввести туристичний збір, призначений для субсидування пов'язаних з туризмом проектів.

Як повідомляє видання Bangkok Post, збір у розмірі 500 бат (близько 14 доларів США) буде призначений для "фонду трансформації туризму", який допоможе індустрії країни відмовитися від масового туризму в період пандемії, а також зосередиться на таких важливих складових сфери як екологічний туризм.

Голова Управління з туризму Таїланду Ютасак Супасорн заявив, що мета такої ініціативи - зібрати 5 мільярдів бат за перший рік дії зборів.

"Уряд має використовувати фонд для підтримки проектів, які можуть мати економічний вплив на сферу", — сказав Супасорн кореспонденту Bangkok Post.

Він також додав, що додаткові витрати значним чином не вплинуть на туристів.

"Ми сподіваємося, що цей фонд підтримає перетворення національного туризму у створення більш безпечних місць відпочинку", — зазначив він.

Туристичний збір введуть у 2022 році

Втім, поки в Таїланді ще не вирішили, як саме буде стягуватися плата з прибуваючих туристів.

Профільний комітет також ще має визначити, яким чином і які саме туристичні проекти матимуть право на фінансову підтримку.

Популярна курортна країна вводить збори для туристів. Скільки доведеться доплатити

Фото: Бангкок, Таїланд (unsplash.com/alejandro-cartagena)

Однак відомо, що туристичний збір введуть у наступному 2022 році. Поки ж Таїланд поступово відкриває свої кордони для іноземних туристів (раніше 14 обов'язкових діб самоізоляції скоротили до 7). У липні в країні відкрилася програма Phuket Sandbox - "Пісочниця Пхукета", за якою послідувала аналогічна програма Samui Plus на Самуї.

Також 1 листопада країна планує відкрити кілька інших напрямків для іноземних туристів, у тому числі Бангкок і спеціально відведені місця в Чіангмаї, Чонбурі та Ранонгу.

Пхукет вже відкритий для туристів

Курортний острів Пхукет відкритий ще з 1 липня для тих туристів, які пройшли вакцинацію від COVID. У країні очікують, що так модель так званої "Пісочниці Пхукета" дозволить відновити туристичні потоки, оскільки дозволяє вакцинованим іноземцям відвідувати його без карантину.

Популярна курортна країна вводить збори для туристів. Скільки доведеться доплатити

Фото: Туризм на найпопулярнішому острові країни почали відновлювати влітку (unsplash.com/miltiadis-fragkidis)

Втім, умови залишаються досить суворими: навіть вакциновані туристи мають робити перед поїздкою на Пхукет ПЛР-тест, і ще одне тестування проходять по прибуттю. Негативний результат тесту дозволить туристам вільно пересуватися по острову, а позитивний означає негайну госпіталізацію.

Також на всій території острова суворо дотримуються маскового режиму, а бари відкрилися тільки недавно після більш ніж півторарічної перерви в роботі.

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