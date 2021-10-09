Популярна курортна країна вводить збори для туристів. Скільки доведеться доплатити

У Таїланді збиратимуть кошти для "фонду трансформації туризму"

Влада Таїланду збирається ввести туристичний збір, призначений для субсидування пов'язаних з туризмом проектів.

Як повідомляє видання Bangkok Post, збір у розмірі 500 бат (близько 14 доларів США) буде призначений для "фонду трансформації туризму", який допоможе індустрії країни відмовитися від масового туризму в період пандемії, а також зосередиться на таких важливих складових сфери як екологічний туризм.

Голова Управління з туризму Таїланду Ютасак Супасорн заявив, що мета такої ініціативи - зібрати 5 мільярдів бат за перший рік дії зборів.

"Уряд має використовувати фонд для підтримки проектів, які можуть мати економічний вплив на сферу", — сказав Супасорн кореспонденту Bangkok Post.

Він також додав, що додаткові витрати значним чином не вплинуть на туристів.

"Ми сподіваємося, що цей фонд підтримає перетворення національного туризму у створення більш безпечних місць відпочинку", — зазначив він.

Туристичний збір введуть у 2022 році

Втім, поки в Таїланді ще не вирішили, як саме буде стягуватися плата з прибуваючих туристів.

Профільний комітет також ще має визначити, яким чином і які саме туристичні проекти матимуть право на фінансову підтримку.

Фото: Бангкок, Таїланд (unsplash.com/alejandro-cartagena)

Однак відомо, що туристичний збір введуть у наступному 2022 році. Поки ж Таїланд поступово відкриває свої кордони для іноземних туристів (раніше 14 обов'язкових діб самоізоляції скоротили до 7). У липні в країні відкрилася програма Phuket Sandbox - "Пісочниця Пхукета", за якою послідувала аналогічна програма Samui Plus на Самуї.

Також 1 листопада країна планує відкрити кілька інших напрямків для іноземних туристів, у тому числі Бангкок і спеціально відведені місця в Чіангмаї, Чонбурі та Ранонгу.

Пхукет вже відкритий для туристів

Курортний острів Пхукет відкритий ще з 1 липня для тих туристів, які пройшли вакцинацію від COVID. У країні очікують, що так модель так званої "Пісочниці Пхукета" дозволить відновити туристичні потоки, оскільки дозволяє вакцинованим іноземцям відвідувати його без карантину.

Фото: Туризм на найпопулярнішому острові країни почали відновлювати влітку (unsplash.com/miltiadis-fragkidis)

Втім, умови залишаються досить суворими: навіть вакциновані туристи мають робити перед поїздкою на Пхукет ПЛР-тест, і ще одне тестування проходять по прибуттю. Негативний результат тесту дозволить туристам вільно пересуватися по острову, а позитивний означає негайну госпіталізацію.

Також на всій території острова суворо дотримуються маскового режиму, а бари відкрилися тільки недавно після більш ніж півторарічної перерви в роботі.

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