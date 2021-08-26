Втекти з Києва на вікенд: "секретне" озеро з чистими пляжами біля столиці для літнього релаксу

Де можна встигнути позасмагати в серпні й відпочити подалі від міської рутини
Куди поїхати на вихідні під Києвом, щоб відпочити від рутини в оточенні природи? Поки панує тепла погода, жителям міста радять вирушити до водойми, щоб встигнути позасмагати та просто насолодитися мальовничою природою навколо. Сьогодні розповімо про одне з таких місць неподалік від столиці.
Всього за декілька кілометрів від Києва є озеро в селі Горенка неподалік від Гостомеля. Про це місце знають далеко не всі жителі столиці. Але ті, хто все ж вибрався на день або хоча б на кілька годин в цю локацію, зазвичай залишають на профільних форумах або в соцмережах позитивні відгуки.
Деякі називають озеро в Горенці "секретним", через те, що далеко не всі бажаючі позасмагати в кінці серпня облюбували для себе це місце. Локація підійде для тих, хто хоче відпочити біля води на чистому піщаному пляжі.
Деякі місцеві жителі часто розповідають про те, що тут колись був кар'єр. У ньому добували білу глину, з якої виготовляли цеглу. Але з часом місце перетворилося на озеро за рахунок надходження сюди води з річок.
Як правило, в місцях колишніх кар'єрів вода прозоріша, ніж в інших водоймах. Тому це озеро привертає увагу тих, хто хоче відпочити біля чистої води.
Фото: Горенка знаходиться неподалік від Пущі-Водиці, тому довго добиратися сюди не доведеться (скріншот з Google Maps)
Ви можете здивуватися, але це місце також становить інтерес і для деяких дайверів. Звичайно, прозорої води, як в єгипетському Марса-Аламі та коралових рифів тут немає, але деякі дайвери охоче занурюються під воду в озері й досліджують його глибини.
Деякі з них публікують на профільних сайтах і форумах детальні огляди цього місця і розповідають, де можна пірнути в цю водойму так, щоб побачити під водою максимально багато цікавого.
Фото: Озеро в селі Горенка (archibvbud.ua)
З іншого боку, деякі дайвери стверджують, що за останні кілька років видимість тут помітно погіршилася. У деяких місцях вода дійсно не така прозора, як була раніше.
Ну а для тих, хто приїхав сюди просто для релаксу і неспішного відпочинку біля тихої водойми, це місце підійде просто чудово.
Середня глибина кар'єру становить 10-12 метрів.
В першу чергу тут варто просто позасмагати. Для цього обладнані безкоштовні місця для відпочинку з найчистішим піщаним пляжем. Також тут є можливість орендувати лежаки та матраци.
Відзначимо, тут є платний пляж під назвою "Лазурний". За його користування доведеться заплатити близько 100 гривень з людини на день. Зате сам пісок тут - чистіший, вхід у воду - плавний, а поруч, швидше за все, не буде сміття.
Крім лежаків, тут також можна орендувати альтанку. Ціна за її користування на цілий день становить трохи більше ста гривень.
Фото: Де покупатися неподалік від Києва? Найкращі озера (youtube.com/Жизнь как Кино)
Якщо не хочете відпочивати на платному пляжі, то можете зупинитися і в "диких" місцях. Багато туристів відзначають, що вони тут зовсім не набагато гірші за ті локації, де доводиться заплатити невелику суму.
Недалеко від пляжів можна купити їжі - є ларьки, магазини. Також в селищі є магазини, де можна купити щось з речей для побуту. Наприклад, якщо ви забули щось вдома перед поїздкою.
Фото: Пляжна зона біля озера (techdiving.kiev.ua)
Також сюди можна сміливо їхати й з дітьми, яким точно сподобається гра в пляжний волейбол і просто відпочинок на свіжому повітрі.
Всією сім'єю можна влаштувати пікнік неподалік в лісовій місцевості, а потім скупатися в прозорій воді водойми. Берегова зона на більшості пляжів (в тому числі безкоштовних) - виключно піщана, і тому заходити у воду зручно і просто навіть найменшим дітям.
Сюди найпростіше дістатися на власному авто. Для цього треба виїхати з Києва у напрямку до міста Ірпінь. Проїхавши сім кілометрів від межі столиці, потрібно звернути направо в селищі, а потім – наліво. Орієнтир для повороту - покинута церква.
Маршруткою сюди можна дістатися від станції метро Нивки в Києві. Для цього потрібно сісти на автобус № 719. Важливо не пропустити зупинку і вийти за адресою - вулиця Київська, 202. Втім, трохи доведеться пройти пішки. Судячи з карти, дорога від зупинки до пляжу займає трохи більше ніж 20 хвилин. Втім, деякі туристи відзначають, що йшли не менше півгодини.
Також можна скористатися сервісом пошуку попутників.
Відео: Блакитне озеро в Горенці з чистою водою (youtube.com/DonPedro)
Зазначимо, раніше ми писали, що можна побачити на Блакитних озерах у Чернігівській області.
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