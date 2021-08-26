Втекти з Києва на вікенд: "секретне" озеро з чистими пляжами біля столиці для літнього релаксу

Де можна встигнути позасмагати в серпні й відпочити подалі від міської рутини

Куди поїхати на вихідні під Києвом, щоб відпочити від рутини в оточенні природи? Поки панує тепла погода, жителям міста радять вирушити до водойми, щоб встигнути позасмагати та просто насолодитися мальовничою природою навколо. Сьогодні розповімо про одне з таких місць неподалік від столиці.

Всього за декілька кілометрів від Києва є озеро в селі Горенка неподалік від Гостомеля. Про це місце знають далеко не всі жителі столиці. Але ті, хто все ж вибрався на день або хоча б на кілька годин в цю локацію, зазвичай залишають на профільних форумах або в соцмережах позитивні відгуки.

Деякі називають озеро в Горенці "секретним", через те, що далеко не всі бажаючі позасмагати в кінці серпня облюбували для себе це місце. Локація підійде для тих, хто хоче відпочити біля води на чистому піщаному пляжі.

Як з'явилося озеро у Горенці

Деякі місцеві жителі часто розповідають про те, що тут колись був кар'єр. У ньому добували білу глину, з якої виготовляли цеглу. Але з часом місце перетворилося на озеро за рахунок надходження сюди води з річок.

Як правило, в місцях колишніх кар'єрів вода прозоріша, ніж в інших водоймах. Тому це озеро привертає увагу тих, хто хоче відпочити біля чистої води.

Фото: Горенка знаходиться неподалік від Пущі-Водиці, тому довго добиратися сюди не доведеться (скріншот з Google Maps)

Ви можете здивуватися, але це місце також становить інтерес і для деяких дайверів. Звичайно, прозорої води, як в єгипетському Марса-Аламі та коралових рифів тут немає, але деякі дайвери охоче занурюються під воду в озері й досліджують його глибини.

Деякі з них публікують на профільних сайтах і форумах детальні огляди цього місця і розповідають, де можна пірнути в цю водойму так, щоб побачити під водою максимально багато цікавого.

Фото: Озеро в селі Горенка (archibvbud.ua)

З іншого боку, деякі дайвери стверджують, що за останні кілька років видимість тут помітно погіршилася. У деяких місцях вода дійсно не така прозора, як була раніше.

Ну а для тих, хто приїхав сюди просто для релаксу і неспішного відпочинку біля тихої водойми, це місце підійде просто чудово.

Середня глибина кар'єру становить 10-12 метрів.

Які можливості для відпочинку є на озері

В першу чергу тут варто просто позасмагати. Для цього обладнані безкоштовні місця для відпочинку з найчистішим піщаним пляжем. Також тут є можливість орендувати лежаки та матраци.

Відзначимо, тут є платний пляж під назвою "Лазурний". За його користування доведеться заплатити близько 100 гривень з людини на день. Зате сам пісок тут - чистіший, вхід у воду - плавний, а поруч, швидше за все, не буде сміття.

Крім лежаків, тут також можна орендувати альтанку. Ціна за її користування на цілий день становить трохи більше ста гривень.

Фото: Де покупатися неподалік від Києва? Найкращі озера (youtube.com/Жизнь как Кино)

Якщо не хочете відпочивати на платному пляжі, то можете зупинитися і в "диких" місцях. Багато туристів відзначають, що вони тут зовсім не набагато гірші за ті локації, де доводиться заплатити невелику суму.

Недалеко від пляжів можна купити їжі - є ларьки, магазини. Також в селищі є магазини, де можна купити щось з речей для побуту. Наприклад, якщо ви забули щось вдома перед поїздкою.

Фото: Пляжна зона біля озера (techdiving.kiev.ua)

Також сюди можна сміливо їхати й з дітьми, яким точно сподобається гра в пляжний волейбол і просто відпочинок на свіжому повітрі.

Всією сім'єю можна влаштувати пікнік неподалік в лісовій місцевості, а потім скупатися в прозорій воді водойми. Берегова зона на більшості пляжів (в тому числі безкоштовних) - виключно піщана, і тому заходити у воду зручно і просто навіть найменшим дітям.

Як доїхати до озера в Горенці з Києва

Сюди найпростіше дістатися на власному авто. Для цього треба виїхати з Києва у напрямку до міста Ірпінь. Проїхавши сім кілометрів від межі столиці, потрібно звернути направо в селищі, а потім – наліво. Орієнтир для повороту - покинута церква.

Маршруткою сюди можна дістатися від станції метро Нивки в Києві. Для цього потрібно сісти на автобус № 719. Важливо не пропустити зупинку і вийти за адресою - вулиця Київська, 202. Втім, трохи доведеться пройти пішки. Судячи з карти, дорога від зупинки до пляжу займає трохи більше ніж 20 хвилин. Втім, деякі туристи відзначають, що йшли не менше півгодини.

Також можна скористатися сервісом пошуку попутників.

Відео: Блакитне озеро в Горенці з чистою водою (youtube.com/DonPedro)

Зазначимо, раніше ми писали, що можна побачити на Блакитних озерах у Чернігівській області.

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