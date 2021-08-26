Сбежать из Киева на уикенд: "секретное" озеро с чистыми пляжами возле столицы для летнего релакса

Где можно успеть позагорать в августе и отдохнуть подальше от городской суеты

Куда поехать на выходные под Киевом, чтобы отдохнуть от рутины в окружении природы? Пока царит теплая погода, жителям города советуют отправиться к водоему, чтобы успеть позагорать и просто насладиться живописной природой вокруг. Сегодня расскажем об одном из таких мест неподалеку от столицы.

Всего в нескольких километрах от Киева есть озеро в селе Горенка неподалеку от Гостомеля. Об этом месте знают далеко не все жители столицы. Но те, кто все же выбрался на день или хотя бы на несколько часов в эту локацию, обычно оставляют на профильных форумах или в соцсетях положительные отзывы.

Некоторые называют озеро в Горенке "секретным", так как далеко не все желающие позагорать в конце августа облюбовали для себя это место. Локация подойдет для тех, кто хочет отдохнуть у воды на чистом песчаном пляже.

Как появилось озеро в Горенке

Некоторые местные жители часто рассказывают о том, что здесь когда-то был карьер. В нем добывали белую глину, из которой изготавливали кирпич. Но со временем место превратилось в озеро за счет поступления сюда воды из рек.

Как правило, в местах бывших карьеров вода прозрачнее, чем в других водоемах. Поэтому это озеро привлекает внимание тех, кто хочет отдохнуть у чистой воды.

Фото: Горенка находится неподалеку от Пущи-Водицы, поэтому долго добираться сюда не придется (скриншот с Google Maps)

Вы можете удивиться, но это место также представляет интерес и для некоторых дайверов. Конечно, прозрачной воды, как в египетском Марса-Аламе и коралловых рифов здесь нет, но некоторые дайверы охотно погружаются под воду в озере и исследуют его глубины.

Некоторые из них публикуют на профильных сайтах и форумах детальные обзоры этого места и рассказывают, где можно нырнуть в этот водоем так, чтобы увидеть под водой максимально много интересного.

Фото: Озеро в селе Горенка (archibvbud.ua)

С другой стороны, некоторые дайверы утверждают, что за последние несколько лет видимость здесь заметно ухудшилась. В некоторых местах вода действительно не такая прозрачная, как была раньше.

Ну а для тех, кто приехал сюда просто для релакса и неспешного отдыха возле тихого водоема, это место подойдет просто прекрасно.

Средняя глубина карьера составляет 10-12 метров.

Какие возможности для отдыха есть на озере

В первую очередь здесь стоит просто позагорать. Для этого оборудованы бесплатные места для отдыха с чистейшим песчаным пляжем. Также тут есть возможность арендовать лежаки и матрасы.

Отметим, здесь есть платный пляж под названием "Лазурный". За его пользование придется заплатить около 100 гривен с человека в день. Зато сам песок здесь - более чистый, вход в воду - плавный, а рядом, скорее всего, не будет мусора.

Кроме лежаков, здесь также можно арендовать альтанку. Цена за ее пользование на целый день составляет чуть более ста гривен.

Фото: Где покупаться неподалеку от Киева? Лучшие озера (youtube.com/Жизнь как Кино)

Если не хотите отдыхать на платном пляже, то можете остановиться и в "диких" местах. Многие туристы отмечают, что они здесь совсем не намного хуже тех локаций, где приходится заплатить небольшую сумму.

Недалеко от пляжей можно купить еды - есть ларьки, магазины. Также в поселке есть магазины, где можно купить что-то из вещей для быта. К примеру, если вы забыли что-то дома перед поездкой.

Фото: Пляжная зона около озера (techdiving.kiev.ua)

Также сюда можно смело ехать и с детьми, которым наверняка придется по душе игры в пляжный волейбол и просто отдых на свежем воздухе.

Всей семьей можно устроить пикник неподалеку в лесной местности, а потом искупаться в прозрачной воде водоема. Береговая зона на большинстве пляжей (в том числе бесплатных) - исключительно песчаная, и потому заходить в воду удобно и просто даже самым маленьким детям.

Как доехать до озера в Горенке из Киева

Сюда проще всего добраться на собственном авто. Для этого надо выехать из Киева по направлению к городу Ирпень. Проехав семь километров от черты Киева, нужно свернуть направо в поселке, а затем – налево. Ориентир для поворота – заброшенная церковь.

На маршрутке сюда можно добраться от станции метро Нивки в Киеве. Для этого нужно сесть на автобус №719. Важно не пропустить остановку и выйти по адресу - улица Киевская, 202. Впрочем, немного придется пройти пешком. Судя по карте, дорога от остановки до пляжа занимает чуть более 20 минут. Впрочем, некоторые туристы отмечают, что шли не менее получаса.

Также можно воспользоваться сервисом поиска попутчиков.

Видео: Голубое озеро в Горенке с чистой водой (youtube.com/DonPedro)

Отметим, ранее мы писали, что можно увидеть на Голубых озерах в Черниговской области.

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