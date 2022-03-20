Санкції в дії. KLM та Lufthansa не пускають росіян на свої рейси з транзитом у Європі

Флагманська німецька авіакомпанія Lufthansa а також нідерландська KLM не пускають росіян на рейси зі Стамбула з транзитом по Європі.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал Санкції в РФ".

Про масові відмови в посадках на борти компаній повідомляють російські пасажири, які придбали квитки зі Стамбула з пересадкою в містах Європи.

Наприклад, є повідомлення про недавній недопуск на рейси зі Стамбула в Мексику з пересадкою в Амстердамі, в Домінікану з пересадкою у Франкфурті.

Так, на одному з форумів аеропорту Франкфурт-на-Майні пасажир з Росії написав, що купив квиток на рейс авіакомпанії Lufthansa за маршрутом "Стамбул-Канкун" з трансфертом у Франкфурті. Однак полетіти йому не вдалося.

"У Стамбулі не зареєстрували на рейс, аргументуючи тим, що немає Шенгену. У квитку на цей рахунок відміток немає. Мабуть, заборона через політику Росії", - допустив росіянин.

Нагадаємо, раніше санкції на тлі війни Росії проти України фактично заблокували роботу "Аерофлоту" на міжнародних рейсах.

Також Air Serbia скасувала рейси до Росії, закривши їй останнє "європейське вікно".

Зокрема, є повідомлення про недопуск на рейси зі Стамбула в Мексику з пересадкою в Амстердамі, в Домінікану з пересадкою у Франкфурті. Так, на одному з форум аеропорту Франкфурт – на-Майні росіян написав, що купив квиток на рейс авіакомпанії Lufthansa Стамбул-Канкун з трансфертом у Франкфурті 3 березня. Однак полетіти йому не вдалося.

https://24tv.ua/ru/lufthansa-klm-ne-puskajut-rossijan-svoi-rejsy-tranzitom-evrope_n1911817 Зокрема, є повідомлення про недопуск на рейси зі Стамбула в Мексику з пересадкою в Амстердамі, в Домінікану з пересадкою у Франкфурті. Так, на одному з форум аеропорту Франкфурт – на-Майні росіян написав, що купив квиток на рейс авіакомпанії Lufthansa Стамбул-Канкун з трансфертом у Франкфурті 3 березня. Однак полетіти йому не вдалося.

https://24tv.ua/ru/lufthansa-klm-ne-puskajut-rossijan-svoi-rejsy-tranzitom-evrope_n1911817 https://24tv.ua/ru/lufthansa-klm-ne-puskajut-rossijan-svoi-rejsy-tranzitom-evrope_n1911817 https://24tv.ua/ru/lufthansa-klm-ne-puskajut-rossijan-svoi-rejsy-tranzitom-evrope_n1911817

Про масові відмови в посадці на борт повідомляють російські пасажири, які купили квитки зі Стамбула з пересадкою в європейських містах.

https://24tv.ua/ru/lufthansa-klm-ne-puskajut-rossijan-svoi-rejsy-tranzitom-evrope_n1911817

Про масові відмови в посадці на борт повідомляють російські пасажири, які купили квитки зі Стамбула з пересадкою в європейських містах.

https://24tv.ua/ru/lufthansa-klm-ne-puskajut-rossijan-svoi-rejsy-tranzitom-evrope_n1911817