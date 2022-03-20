Санкции в действии. KLM и Lufthansa не пускают россиян на свои рейсы с транзитом в Европе

Крупные компании перестают допускать россиян на рейсы из Стамбула и Франкфурта
Флагманская немецкая авиакомпания Lufthansa а также нидерландская KLM не пускают россиян на рейсы из Стамбула с транзитом по Европе.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Україна со ссылкой на телеграм-канал Санкции в РФ".
О массовых отказах в посадках на борты компаний сообщают российские пассажиры, которые приобрели билеты из Стамбула с пересадкой в городах Европы.
К примеру, есть сообщения о недавнем недопуске на рейсы из Стамбула в Мексику с пересадкой в Амстердаме, в Доминикану с пересадкой во Франкфурте.
Так, на одном из форумов аэропорта Франкфурт-на-Майне пассажир из России написал, что купил билет на рейс авиакомпании Lufthansa по маршруту "Стамбул-Канкун" с трансфертом во Франкфурте. Однако улететь ему не удалось.
"В Стамбуле не зарегистрировали на рейс, аргументируя тем, что нет шенгена. В билете на этот счет отметок нет. Видимо, запрет из-за политики России", — допустил россиянин.
Напомним, ранее санкции на фоне войны России против Украины фактически заблокировали работу "Аэрофлота" на международных рейсах.
Также Air Serbia отменила рейсы в Россию, закрыв ей последнее "европейское окно".
В частности, есть сообщения о недопуске на рейсы из Стамбула в Мексику с пересадкой в Амстердаме, в Доминикану с пересадкой во Франкфурте.
Так, на одном из форумов аэропорта Франкфурт-на-Майне россиян написал, что купил билет на рейс авиакомпании Lufthansa Стамбул – Канкун с трансфертом во Франкфурте 3 марта. Однако улететь ему не удалось.
В частности, есть сообщения о недопуске на рейсы из Стамбула в Мексику с пересадкой в Амстердаме, в Доминикану с пересадкой во Франкфурте.
Так, на одном из форумов аэропорта Франкфурт-на-Майне россиян написал, что купил билет на рейс авиакомпании Lufthansa Стамбул – Канкун с трансфертом во Франкфурте 3 марта. Однако улететь ему не удалось.