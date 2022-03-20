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Санкции в действии. KLM и Lufthansa не пускают россиян на свои рейсы с транзитом в Европе

Фото: Boeing 737 компании KLM (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Крупные компании перестают допускать россиян на рейсы из Стамбула и Франкфурта

Флагманская немецкая авиакомпания Lufthansa а также нидерландская KLM не пускают россиян на рейсы из Стамбула с транзитом по Европе.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Україна со ссылкой на телеграм-канал Санкции в РФ".

О массовых отказах в посадках на борты компаний сообщают российские пассажиры, которые приобрели билеты из Стамбула с пересадкой в городах Европы.

К примеру, есть сообщения о недавнем недопуске на рейсы из Стамбула в Мексику с пересадкой в Амстердаме, в Доминикану с пересадкой во Франкфурте.

Так, на одном из форумов аэропорта Франкфурт-на-Майне пассажир из России написал, что купил билет на рейс авиакомпании Lufthansa по маршруту "Стамбул-Канкун" с трансфертом во Франкфурте. Однако улететь ему не удалось.

"В Стамбуле не зарегистрировали на рейс, аргументируя тем, что нет шенгена. В билете на этот счет отметок нет. Видимо, запрет из-за политики России", — допустил россиянин.

Напомним, ранее санкции на фоне войны России против Украины фактически заблокировали работу "Аэрофлота" на международных рейсах.

Также Air Serbia отменила рейсы в Россию, закрыв ей последнее "европейское окно".

В частности, есть сообщения о недопуске на рейсы из Стамбула в Мексику с пересадкой в ​​Амстердаме, в Доминикану с пересадкой во Франкфурте.

Так, на одном из форумов аэропорта Франкфурт-на-Майне россиян написал, что купил билет на рейс авиакомпании Lufthansa Стамбул – Канкун с трансфертом во Франкфурте 3 марта. Однако улететь ему не удалось.


https://24tv.ua/ru/lufthansa-klm-ne-puskajut-rossijan-svoi-rejsy-tranzitom-evrope_n1911817

В частности, есть сообщения о недопуске на рейсы из Стамбула в Мексику с пересадкой в ​​Амстердаме, в Доминикану с пересадкой во Франкфурте.

Так, на одном из форумов аэропорта Франкфурт-на-Майне россиян написал, что купил билет на рейс авиакомпании Lufthansa Стамбул – Канкун с трансфертом во Франкфурте 3 марта. Однако улететь ему не удалось.


https://24tv.ua/ru/lufthansa-klm-ne-puskajut-rossijan-svoi-rejsy-tranzitom-evrope_n1911817
О массовых отказах в посадке на борт сообщают российские пассажиры, купившие билеты из Стамбула с пересадкой в ​​европейских городах.
https://24tv.ua/ru/lufthansa-klm-ne-puskajut-rossijan-svoi-rejsy-tranzitom-evrope_n1911817
О массовых отказах в посадке на борт сообщают российские пассажиры, купившие билеты из Стамбула с пересадкой в ​​европейских городах.
https://24tv.ua/ru/lufthansa-klm-ne-puskajut-rossijan-svoi-rejsy-tranzitom-evrope_n1911817
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