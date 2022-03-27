Санкції в дії. Іспанські готелі масово розривають контракти з російськими туроператорами

Через санкції проти Росі готелі в Іспанії шукають альтернативні ринки, щоб уникнути ще одного низького сезону та кризи у галузі туризму.

Запроваджені проти країни-окупанта санкції призводять до призупинення контрактів іспанського туристичного сектору з російськими компаніями.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Lavanguardia.com.

Готелі, які до війни традиційно спеціалізувалися на туристах з Росії та східних країн, особливо в Каталонії, переглядають попередні операції та шукають альтернативні ринки, йдеться у публікації.

"У нас були готові контракти з російськими туроператорами, з пунктом до визнання вакцини "Супутник", щоб клієнти могли подорожувати Європою", — каже Жорді Абеллі, операційний директор мережі готелів Med Playa.

Ця каталонська група керує 22 закладами на узбережжі, а деякі її готелі в Салоу та Калельї перед пандемією приймали великі групи російських відвідувачів. Цього року вони можуть становити лише від 20% до 30% клієнтів у готелях мережі.

"Ми сподіваємося компенсувати це іншими ринками", – додає Абеллі.

Tez Tour та ITravex – одні з туроператорів, з якими працюють готелі в Салоу і Коста Дорада, пояснює Жауме Ортеу, президент Асоціації готелів цього регіону.

"Операції (з російськими туроператорами – ред.) зараз "висять у повітрі", — каже він.

Муніципалітет Льорет-де-Мар у Каталонії - ще один центр російського туризму в Іспанії.

"Запланована програма візитів до Льорет-де-Мар на це літо була вражаючою", — каже Елізабет Кіган з правління Lloret Turisme. Програму було призупинено до припинення війни Росії проти України, уточнює вона.

Нагадаємо, через війну Росії проти України туристи бояться їхати до Польщі та скасовують тури в цю країну.

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