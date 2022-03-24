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Бояться приїздити в країну. У Польщі-масові скасування турів на тлі війни в Україні

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Четвер 24 березня 2022 19:21
Бояться приїздити в країну. У Польщі-масові скасування турів на тлі війни в Україні Фото: Польща (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Місцеві туроператори скаржаться на скасування бронювань аж до жовтня

Війна Росії проти України має великий вплив на в'їзний туризм в Польщі: готелі та туристичні агентства повідомляють про масові скасування поїздок і падіння рівня нових бронювань.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Notes from Poland.

Водночас Державне агентство з туризму Польщі спробувало запевнити іноземних мандрівників у тому, що Польща залишається безпечним місцем.

"Це ніщо у порівнянні з тим, що в Україні падають бомби"

"У моєму офісі скасовано 100% прибуттів. Туристи навіть не відкладають візити, а скасовують", - сказав "Газеті Виборчій" глава туристичного агентства в Кракові, що спеціалізується на паломницькому туризмі Ернест Мирослав.

При цьому він додає, що його біди - ніщо в порівнянні з "тим, що в Україні бомби падають на людей".

Яцек Легендзиевич, заступник голови готельної палати воєводства, в якому розташований Краків, розповідає схожу історію. Після двох років пандемії "ми були щасливі, що тепер бронювань стає все більше і більше. Але потім все змінила війна", зауважує він.

"Ми постійно отримуємо скасування не тільки майбутніх бронювань, але навіть на вересень і жовтень", — сказав Легендзевич тому ж виданню.

Однак він зазначає, що втрата доходів була частково компенсована масовим прибуттям українців, понад два мільйони з яких перебралися до Польщі після вторгнення Росії, а деякі знайшли житло в готелях.

Рафал Марек, голова Краківської туристичної палати, сказав Gazeta Wyborcza, що "власники бізнесу в жаху" від майбутнього, особливо через скорочення бронювань з США, а також Великої Британії, Іспанії та Франції.

У Закопане, курортному місті в південних Татрах Польщі, після вторгнення Росії в Україну також відбулися масові скасування бронювання, повідомила "Газеті Краківській" Емілія Глиста з агентства Joint System, що підтримує місцевий готельний бізнес.

"Особливо це стосується іноземних гостей, які прямо говорять, що бояться приїжджати до Польщі", — пояснює вона.

"На жаль, це також є наслідком неправдивих повідомлень ЗМІ, які спотворюють ситуацію. У нас були питання від клієнтів з-за кордону, наприклад, чи правда, що є армія на вулицях міст", - зазначила вона.

Нагадаємо, до шкіл Польщі пішли тисячі дітей з України. Вчителів на пенсії просять повернутися на роботу.

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