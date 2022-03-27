Санкции в действии. Испанские отели массово разрывают контракты с российскими туроператорами

Из-за санкций против России отели в Испании ищут альтернативные рынки, чтобы избежать еще одного низкого сезона и кризиса в области туризма.

Введенные против страны-оккупанта санкции приводят к приостановке контрактов испанского туристического сектора с российскими компаниями.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Lavanguardia.com.

Отели, которые до войны традиционно специализировались на туристах из России и восточных стран, пересматривают предыдущие операции и ищут альтернативные рынки, говорится в публикации.

"У нас были готовы контракты с российскими туроператорами, с пунктом к признанию вакцины "Спутник", чтобы клиенты могли путешествовать по Европе", — говорит Жорди Абелли, операционный директор сети отелей Med Playa.

Эта каталонская группа руководит 22 заведениями на побережье, а некоторые ее отели в Салоу и Калелье перед пандемией принимали большие группы российских посетителей. В этом году они могут составлять только от 20% до 30% клиентов в отелях сети.

"Мы надеемся компенсировать это другими рынками", — добавляет Абелли.

Tez Tour и ITravex – одни из туроператоров, с которыми работают отели в Салоу и Коста Дорада, объясняет Жауме Ортеу, президент Ассоциации отелей этого региона.

"Операции (с российскими туроператорами – ред.) сейчас "висят в воздухе", — говорит он.

Муниципалитет Льорет-де-Мар в Каталонии - еще один центр российского туризма в Испании.

"Запланированная программа визитов в Льорет-де-Мар на это лето была впечатляющей", — говорит Элизабет Киган из правления Lloret Turisme. Программа была приостановлена до прекращения войны России против Украины, уточняет она.

Напомним, из-за войны России против Украины туристы боятся ехать в Польшу и отменяют туры в эту страну.

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