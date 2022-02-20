"Найшвидше зростання". У Європі заявили про сплеск кількості поїздок після зняття обмежень

Нові дані IATA показують зростання відновлення поїздок на тлі спрощення правил в'їзду

У Європі після зняття обмежень зростає кількість авіаперевезень, йдеться в новому звіті Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.

У своєму новому прес-релізі IATA повідомила, що протягом лютого спостерігається різке збільшення кількості міжнародних квитків, проданих за останні тижні, в порівнянні з продажами в 2019 році. За словами представників організації, це є "найшвидшим зростанням після початку COVID-кризи".

За період c 8 лютого кількість проданих квитків склала 49% в порівнянні з 2019 роком за той же період. Тим часом 25 січня кількість проданих квитків склала 38% в порівнянні з тим же періодом 2019 року. В організації це пов'язують з ослабленням правил в'їзду в різні країни.

Дослідження IATA також виявило, що поїздки для вакцинованих мандрівників значно спростилися. За даними організації, 18 основних світових ринків відкриті для вакцинованих без вимог карантину або тестів.

Ще інших 28 країн відкриті для вакцинованих мандрівників без карантину. Крім того, 37 напрямків відкриті для мандрівників на різних умовах, 18 країн зовсім не мають обмежень, а інші вимагають тести або проходження карантину.

Генеральний директор IATA Віллі Уош заявив, що вакциновані мандрівники вже можуть подорожувати набагато простіше, ніж навіть кілька тижнів тому, і це надає мандрівникам більшу впевненість при покупці квитків.

"І це хороша новина! Тепер же нам потрібно прискорити зняття обмежень на поїздки. Хоча недавній прогрес вражає, світ все ще далекий від рівня відкритості у 2019 році. 13 з 50 найбільших туристичних ринків все ще не забезпечують легкого доступу для вакцинованих мандрівників. Це такі країни як Китай, Японія, Росія, Індонезія та Італія", — сказав гендиректор IATA.

IATA продовжує закликати зняти всі обмеження для поїздок вакцинованим.

"Майже у всіх випадках мандрівники не несуть великого ризику під час поїздок. Багато урядів вже визнали це і зняли обмеження. За ними повинні послідувати багато інших", — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські туристи застрягли в аеропорту Єгипту.